Liên quan đến vụ việc tông xe đạp điện văng xa khiến một nam sinh bị thương nhưng tài xế xe buýt cho rằng không biết, ngày 26-2, một lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Đắk Lắk (đơn vị quản lý xe buýt) cho biết đã nắm bắt sự việc.

Theo vị này, mới đây đại diện công ty và tài xế đã tới thăm hỏi gia đình nạn nhân và "mọi việc đã xong xuôi hết rồi". Trả lời câu hỏi về hướng xử lý tài xế trong vụ việc, vị này nói "người lao động sai đến đâu thì xử lý đến đó".

Cùng ngày, anh Nguyễn Thành Tr. (SN 1990, ngụ xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng) – cha của em N.L.T.D. (SN 2013 - nam sinh bị xe buýt tông văng xa) cho biết trưa 24-2, tài xế xe buýt đã đến nhà xin lỗi. Người này cũng tự nguyện bồi thường thuốc men và phương tiện bị hư hỏng. Tuy nhiên, thấu hiểu khó khăn của tài xế nên gia đình chỉ yêu cầu khắc phục hư hỏng phương tiện, không lấy tiền thuốc men.

Còn về phía Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Đắk Lắk, anh Tr. khẳng định anh đã liên hệ 3 lần nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi của doanh nghiệp này. "Gia đình tôi đã trình báo cho cơ quan chức năng nên pháp luật sẽ xử lý, gia đình tôi không có yêu cầu gì nữa" - anh Tr. chia sẻ.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 10 giờ 46 phút ngày 19-2, em N.L.T.D. điều khiển xe đạp điện trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ xã Đắk Mil đi xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng).

Khi đến khu vực chợ 312 (thuộc địa phận thôn 11, xã Đắk Mil), xe đạp điện bị xe buýt mang BKS: 47B-021.87 (đang vào đón khách) tông vào hông xe.

Vụ tai nạn khiến em D. và phương tiện ngã xuống đường, văng vào một chiếc xe máy đang đậu bên đường. Em D. bị thương nhiều nơi trên cơ thể, được người dân và gia đình đưa đến cơ sở y tế để điều trị.

Đáng nói, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển xe buýt tiếp tục di chuyển khỏi hiện trường sau khi đón một hành khách gần đó. Trao đổi với gia đình nạn nhân, tài xế xe buýt cho rằng không biết xảy ra va chạm.