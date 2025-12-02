Ukraine tập kích Crimea, Nga "kiểm soát thêm nhiều đô thị lớn"

Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine (SSO) ngày 1-12 xác nhận đã tập kích, đánh trúng địa điểm "khu vực cất trữ và phóng" máy bay không người lái (UAV) kiểu Shahed của Nga.

"Cuộc tấn công được thực hiện đêm 28-11 ở khu vực gần mũi Chauda, điểm cực Nam bán đảo Crimea"- SSO nhấn mạnh, đồng thời cáo buộc đây là nơi lực lượng Nga thường xuyên triển khai UAV tấn công các thành phố Ukraine.

Dù SSO công bố đoạn video về vụ tập kích nhưng theo trang Kyiv Independent, vẫn chưa thể xác minh độc lập thông tin này.

Ukraine tuyên bố tập kích thành công địa điểm lưu trữ và phóng UAV Nga tại bán đảo Crimea đêm 28-11. Ảnh cắt từ video: SSO

Những tiếng nổ được ghi nhận ở bán đảo Crimea trong đêm 28-11. Sau đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công một kho chứa UAV tại sân bay Saky ở làng Novofedorivka và "một số cơ sở quân sự khác".

Nga những năm qua sản xuất các phiên bản riêng của dòng UAV Shahed do Iran chế tạo. Đây là loại UAV cảm tử tầm xa, bay cao và là vũ khí chủ lực trong các đợt tấn công của Nga nhằm vào mục tiêu Ukraine.

Trong suốt năm 2025, quy mô các cuộc tấn công UAV của Nga đã tăng mạnh. Các cuộc tập kích UAV theo kiểu bầy đàn đã khiến hệ thống phòng không Ukraine bị quá tải.

Nga ngày càng triển khai nhiều các UAV kiểu Shahed, một số đã được trang bị động cơ phản lực nhằm vào vị trí của Ukraine trên tiền tuyến.

Ukraine cũng thường xuyên tấn công các mục tiêu của Nga bằng những cuộc tập kích tầm xa.

Trong lúc Kiev khẳng định tập kích thành công vào bán đảo Crimea thì Nga tuyên bố kiểm soát thêm nhiều đô thị tiền tuyến Ukraine.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov hôm 30-11 báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng quân đội kiểm soát thêm một số thành phố tiền tuyến quan trọng, gồm Krasnoarmeysk (Pokrovsk, theo cách gọi của Ukraine) ở vùng Donbass và Volchansk tại vùng Kharkov.

Tổng thống Vladimir Putin còn được thông báo chiến dịch "giải phóng" Gulyaypole ở vùng Zaporozhye đã bắt đầu với giao tranh đang diễn ra trong đô thị.

Ông chủ Điện Kremlin yêu cầu bảo đảm cung cấp đầy đủ khí tài cho quân đội Nga trong mùa đông.

Nga cũng tuyên bố đã bao vây lực lượng Ukraine tại cụm đô thị Krasnoarmeysk–Dimitrov, trong đó Dimitrov "đang nằm dưới kiểm soát của Moscow ".

Trung tâm hậu cần then chốt Kupyansk gần sông Oskol cũng đã "nằm dưới kiểm soát hoàn toàn" của quân đội Nga từ đầu tháng 11, theo báo cáo của ông Gerasimov.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Điện Kremlin

Kiev bác bỏ các tuyên bố trên và khẳng định "Kupyansk vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng phòng vệ Ukraine", đồng thời phủ nhận thất bại lớn tại Volchansk và Pokrovsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi viện trợ từ phương Tây, trong khi quân đội đối mặt tình trạng đào ngũ và thiếu lực lượng bổ sung - theo đài RT.