Diễn biến thời tiết TP HCM những ngày giữa tháng 4

Theo đó, thời tiết TP HCM chịu ảnh hưởng từ áp cao lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía Đông. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc.

Khoảng ngày 12 và 13-4, áp cao lục địa tăng cường trở lại và nén rãnh áp thấp ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc về phía Nam. Trên cao, cận nhiệt đới lấn Tây trong khoảng 3-5 ngày rồi suy yếu và rút ra Đông trở lại.

Dự báo cho thấy khu vực Nam Bộ và TP HCM chịu ảnh hưởng bởi rìa Tây Nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa lệch Đông.

Thời tiết TP HCM sẽ có những ngày mưa lẫn những ngày nắng nóng trên diện rộng - Ảnh: NLĐO

Thời tiết TP HCM sẽ có những ngày mưa lẫn những ngày nắng nóng trên diện rộng, cụ thể:

Từ ngày 11 đến 13-4, thời tiết khu vực có mưa rào và dông vài nơi với khả năng có mưa vừa, mưa to cục bộ vào lúc chiều tối. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C và thấp nhất 24-26 độ C.

Ngày 14 và 15-4, có mưa rào và dông rải rác, một vài nơi có khả năng có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất 33-34 độ C và thấp nhất 24-26 độ C.

Từ ngày 16 đến 20-4, phổ biến không mưa hoặc mưa không đáng kể ở một vài nơi. Nắng nóng gia tăng và có nắng nóng diện rộng trên hầu khắp toàn bộ thành phố. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C và thấp nhất 25-27 độ C.

Ngoài ra, thời tiết trên các vùng biển TP HCM có mưa rào và dông vài nơi. Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong những cơn mưa dông, gió nhẹ.

Riêng trong khoảng từ ngày 13 đến ngày 15-4, gió Đông Bắc cấp 4, có lúc cấp 5.

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo người dân cần đề phòng dông, lốc, sét và gió giật trong những cơn dông khi trời mưa; sử dụng các biện pháp chống nắng an toàn trong đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C và trên 37 độ C trong khoảng từ ngày 16 đến ngày 20-4.