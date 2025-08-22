HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Diễn đàn Tổng Biên tập 2025: Thời cơ vàng từ Nghị quyết 57

Tr.Đức

(NLĐO)- Diễn đàn Tổng biên tập "Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo: Thời cơ vàng cho báo chí phát triển đột phá" diễn ra vào chiều 22-8 tại TP Hải Phòng

Chiều 22-8, tại TP Hải Phòng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam, Thành ủy, UBND TP Hải Phòng tổ chức Diễn đàn Tổng biên tập năm 2025 với chủ đề "Nghị quyết 57 về Đổi mới sáng tạo: Thời cơ vàng cho báo chí phát triển đột phá".

Diễn đàn Tổng Biên tập 2025: Thời cơ vàng từ Nghị quyết 57- Ảnh 1.

Toàn cảnh Diễn đàn Tổng Biên tập 2025 với chủ đề “Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo: Thời cơ vàng cho báo chí phát triển đột phá”

Tham dự Diễn đàn có các ông: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cùng hơn 100 Tổng Biên tập các cơ quan báo chí.

Đây là dịp để các lãnh đạo cơ quan quản lý và cơ quan báo chí cùng đặt ra và đề xuất nhiều cách thức khả thi, mang tầm chiến lược, giúp báo chí tận dụng được thời cơ, vận hội từ Nghị quyết 57 một cách hiệu quả nhất.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết đổi mới sáng tạo đang là một xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược, đòi hỏi khách quan và ưu tiên hàng đầu của đất nước ta để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh: "Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá để đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

Từ quan điểm ấy, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia đã ra đời với những điểm mới đột phá, giúp gỡ điểm nghẽn từ nhận thức đến thể chế, góp phần giải phóng sức sáng tạo, nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là xác định "chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo".

Diễn đàn Tổng Biên tập 2025: Thời cơ vàng từ Nghị quyết 57- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu khai mạc Diễn đàn Tổng Biên tập 2025

Trong kỷ nguyên số, báo chí Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ thông qua chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, giúp thông tin được tiếp cận nhanh chóng, lan tỏa rộng rãi và tối ưu hiệu quả tới công chúng. Để nâng cao sức cạnh tranh thông tin, báo chí đang là một trong những lĩnh vực cần có sự đổi mới sáng tạo mạnh mẽ nhất. Vì lẽ đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị với việc chỉ rõ "Phát triển mạnh mẽ kinh tế số, xã hội số, chính phủ số; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tất cả lĩnh vực, trong đó có báo chí - truyền thông" đang mở ra những cơ hội lớn cho báo chí nước nhà.

Ông Nguyễn Đức Lợi cho rằng diễn đàn sẽ được đón nhận những ý kiến chia sẻ, trao đổi thẳng thắn, những đề xuất, giải pháp giàu tâm huyết để các tòa soạn có thể đón nhận các cơ hội từ Nghị quyết 57 một cách hiệu quả nhất.

Tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhấn mạnh báo chí Việt Nam nói chung, Hải Phòng nói riêng đang đứng trước những thách thức và cơ hội đan xen: Từ báo in truyền thống sang báo chí số; từ phát tin một chiều sang tương tác đa chiều; từ độc quyền thông tin sang cạnh tranh quyết liệt với mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo; từ nhiệm vụ tuyên truyền sang đối diện với sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Điều đó đòi hỏi đội ngũ những người làm báo phải đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo quyết liệt, vững vàng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực công nghệ để đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Diễn đàn Tổng Biên tập 2025: Thời cơ vàng từ Nghị quyết 57- Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Diễn đàn Tổng Biên tập 2025

Diễn đàn Tổng Biên tập 2025 "Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo: Thời cơ vàng cho báo chí phát triển đột phá" bao gồm 2 phiên thảo luận. 

Phiên thứ nhất: "Đổi mới sáng tạo tại các cơ quan báo chí Việt Nam: Vận hội từ Nghị quyết 57"; Phiên thứ hai có chủ đề: "Tận dụng tối đa lợi thế từ Nghị quyết 57: Cách thức nào hiệu quả?".

TP HCM phát động Giải thưởng Báo chí viết về Nghị quyết 57

TP HCM phát động Giải thưởng Báo chí viết về Nghị quyết 57

(NLĐO)- Giải thưởng là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những đóng góp quan trọng của báo chí trong đồng hành cùng TP HCM triển khai hiệu quả Nghị quyết 57

Ngành Nông nghiệp và Môi trường hành động triển khai Nghị quyết 57

(NLĐO) - Triển khai Nghị quyết 57 sẽ giúp ngành nông nghiệp và môi trường giải quyết được những thách thức như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường…

Nghị quyết 57 tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ

(NLĐO) - Tại TP HCM, việc ứng dụng công nghệ vào quảng bá, kinh doanh và phát triển ngành du lịch đã đạt những bước tiến đáng kể.

