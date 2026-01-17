Điện giật từ máy may khiến nam thanh niên ngưng tim

Ngày 17-1, BS Nguyễn Hữu Tín Khoa, Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa điều trị thành công một trường hợp ngừng tim, ngừng hô hấp do điện giật.

Tai nạn điện giật gây tổn thương cơ thể qua ba cơ chế chính sinh nhiệt, phá vỡ màng tế bào và biến tính các đại phân tử. Ảnh minh hoạ

Trước đó, nam thanh niên (27 tuổi) đang làm việc với máy may thì bất ngờ ngã quỵ, mất ý thức, nghi ngờ bị điện giật. Sau đó, người bệnh được đưa vào một cơ sở y tế trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hô hấp. Tại đây, người bệnh được tiến hành hồi sinh tim phổi, sốc điện và tái lập tuần hoàn tự nhiên.

Sau đó, người bệnh nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115, người bệnh được theo dõi sát, hồi sức tích cực và điều trị theo phác đồ phù hợp. Sau khoảng 2 ngày, người bệnh được rút nội khí quản; sau gần một tuần điều trị, tình trạng hồi phục gần như hoàn toàn. Người bệnh được xuất viện trong niềm vui của gia đình và ê-kíp điều trị.

BS Tín cho biết điện giật gây tổn thương cơ thể qua ba cơ chế chính sinh nhiệt, phá vỡ màng tế bào và biến tính các đại phân tử. Tai nạn điện giật có thể dẫn đến rối loạn đa cơ quan, tổn thương thần kinh; nguy hiểm nhất là loạn nhịp tim và ngừng tim. Đặc biệt, dòng điện xoay chiều tần số thấp, thường sử dụng trong sinh hoạt có thể gây co cứng cơ và hiện tượng "hút dính", khiến nạn nhân dễ rơi vào ngừng hô hấp, tuần hoàn nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Xử trí khi có người bị điện giật BS Tín khuyến cáo khi gặp hoặc nghi ngờ một trường hợp điện giật, cần tuân thủ các nguyên tắc sau: Nhanh chóng ngắt nguồn điện (cầu dao, aptomat). Nếu chưa thể ngắt điện, tuyệt đối không chạm trực tiếp vào nạn nhân; sử dụng vật khô, không dẫn điện để tách nạn nhân khỏi nguồn điện. Gọi cấp cứu và huy động sự hỗ trợ y tế ngay lập tức. Nếu nạn nhân không thở hoặc không đáp ứng, cần tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) càng sớm càng tốt cho đến khi có lực lượng chuyên môn hoặc thiết bị hỗ trợ. Người lao động trong môi trường nguy cơ cao nên tham gia các khóa huấn luyện sơ cứu, cấp cứu điện giật. Trong sinh hoạt và lao động hằng ngày, cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, không thao tác khi tay ướt hoặc nền ẩm, không sử dụng thiết bị có dấu hiệu rò rỉ điện, tránh cắm điện quá tải; sắp xếp dây điện gọn gàng, để xa nguồn nước, che chắn ổ cắm và hướng dẫn trẻ em tuân thủ các nguyên tắc an toàn điện.



