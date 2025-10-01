Trèo lên mái nhà, người đàn ông bị điện giật thương tâm

Nạn nhân là ông C.P (45 tuổi, người Campuchia), được chuyển gấp từ quê nhà sang Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TP HCM) cấp cứu và điều trị.

Tai nạn thương tâm

BSCKI Ngô Tường Phong, Khoa Ngoại tổng quát-Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (người trực tiếp điều trị), cho biết khác với bỏng nhiệt, mức độ nguy hiểm của bỏng điện không đánh giá bằng phần trăm diện tích da bị bỏng mà phụ thuộc vào cường độ điện thế và đường đi của dòng điện trong cơ thể. Với bỏng điện cao thế, tổn thương thường rất sâu, có thể ảnh hưởng đến cơ, thần kinh, mạch máu, tim, não và thận.

Người đàn ông nhập viện bị bỏng nặng vùng ngực, bụng, tay và chân bên phải, kèm theo yếu tay chân bên phải và chèn ép khoang tay phải

"Bệnh nhân này nhập viện bị bỏng nặng vùng ngực, bụng, tay và chân bên phải, kèm theo yếu tay chân bên phải và chèn ép khoang tay phải. Tiên lượng ban đầu rất dè dặt, nguy cơ tử vong hoặc tàn phế cao"- BS Phong cho hay.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, bệnh nhân được nhanh chóng hồi sức và điều trị cấp cứu tích cực, kiểm soát hô hấp, tuần hoàn, theo dõi sát chức năng tim, thận, thực hiện rạch giải áp cánh tay phải để giải phóng chèn ép, đồng thời kiểm soát nhiễm trùng, bù dịch và hỗ trợ dinh dưỡng.

Sau 7 ngày điều trị, chức năng thận đã ổn định, nguy cơ suy thận cấp giảm rõ rệt so với thời điểm nhập viện. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm trùng ở cánh tay phải vẫn còn và bệnh nhân vẫn yếu tay chân bên phải. Quá trình điều trị và phục hồi dự kiến sẽ kéo dài, cần được theo dõi và can thiệp lâu dài.

Cẩn trọng với điện

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ an toàn điện, đặc biệt khi làm việc trên mái nhà hoặc gần đường dây điện cao thế

Theo BS Phong , bỏng điện là một tai nạn cực kỳ nguy hiểm, trong tích tắc có thể cướp đi sinh mạng hoặc để lại di chứng suốt đời. Việc điều trị tai nạn bỏng điện, đặc biệt là bỏng điện cao thế luôn là thách thức lớn đối với đội ngũ y tế.

Người cần tuyệt đối tuân thủ an toàn về điện, đặc biệt khi làm việc trên mái nhà hoặc gần đường dây điện cao thế. Khi phát hiện người bị điện giật, việc đầu tiên là ngắt nguồn điện, tuyệt đối không chạm trực tiếp vào nạn nhân bằng tay trần. Sau đó, nhanh chóng kiểm tra mạch và hô hấp. Nếu ngưng tim, ngưng thở, phải tiến hành hồi sức tim phổi ngay (ép tim ngoài lồng ngực, thổi ngạt).

"Đối với các vết bỏng, nên rửa sạch bằng nước sạch và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế. Tuyệt đối không bôi dầu, kem, thuốc dân gian hay bất kỳ chất lạ nào lên vết bỏng để tránh nhiễm trùng và làm nặng thêm tổn thương"- BS Phong khuyến cáo.