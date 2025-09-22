HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Điền kinh Việt Nam gặp khó

Đông Linh

Trần Thị Nhi Yến - gương mặt được kỳ vọng ở nội dung tốc độ nữ - xin dừng thi đấu để tập trung học văn hóa.

Quyết định này khiến điền kinh Việt Nam lâm vào tình cảnh lao đao trước thềm SEA Games 33.

Chấn thương dai dẳng

Theo các huấn luyện viên, chấn thương dai dẳng là một phần nguyên nhân khiến Nhi Yến không còn duy trì được thành tích cao. Tại Cúp Tốc độ Thống Nhất TP HCM 2025, cô chỉ đạt 11 giây 81 ở 100 m - kém xa mức 11 giây 51 mùa trước và cả thành tích 11 giây 75 từng giúp cô mang về HCĐ SEA Games 32.

Ở Giải Vô địch quốc gia 2025 mới đây tại TP Đà Nẵng, Nhi Yến cũng không giành HCV khi thất bại trước đàn chị Hà Thị Thu ở cả nội dung 100 m lẫn 200 m nữ. Điều này càng thu hẹp cơ hội để Nhi Yến khẳng định vai trò tại đội tuyển quốc gia.

Điền kinh Việt Nam gặp khó- Ảnh 1.

Nhi Yến (trái) thi đấu tại Giải Vô địch quốc gia 2025. (Ảnh: HỒNG LINH)

Sự nghiệp của Nhi Yến tuy ngắn ngủi nhưng để lại nhiều dấu ấn. Sinh năm 2005 tại Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), cô bắt đầu theo điền kinh từ cuối năm lớp 11. Cô nhanh chóng khẳng định tài năng với HCV giải trẻ quốc gia 2022, tiếp đó giành cú đúp huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

TIN LIÊN QUAN

Năm 2023, Nhi Yến trở thành hiện tượng khi thống trị các cự ly ngắn trong nước, lập 2 kỷ lục trẻ quốc gia, đồng thời đoạt 1 HCB, 1 HCĐ ở SEA Games 32. Năm 2024, cô giành HCB châu Á lứa tuổi U20 và đến năm 2025 tiếp tục có HCĐ 100 m nữ tại Giải Vô địch châu Á.

Những thành tích ấy giúp Nhi Yến được kỳ vọng kế thừa vai trò của đàn chị Lê Tú Chinh ở đường chạy tốc độ. Tuy nhiên, chấn thương cộng với định hướng học tập mới đã khiến sự nghiệp của cô sớm khép lại.

Bù đắp khoảng trống

Sự rút lui của Nhi Yến đã để lại khoảng trống lớn. Ở đấu trường Đông Nam Á, đương kim vô địch Shanti Pereira (Singapore) vẫn vượt trội qua thành tích 11 giây 41 ở 100 m và 22 giây 69 ở 200 m - khoảng cách khá xa với các VĐV Việt Nam.

Giới chuyên môn nhìn nhận điền kinh nữ Việt Nam khó giành HCV tốc độ trong ngắn hạn. Mục tiêu khả thi chỉ là duy trì thành tích có huy chương, đồng thời chuẩn bị cho thế hệ mới. Tại giải vô địch quốc gia vừa qua, ngoài Hà Thị Thu, nhóm CĐV tiềm năng chỉ còn Nhi Yến và Lê Thị Cẩm Tú (19 tuổi).

TIN LIÊN QUAN

Theo Đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030, ngành thể thao sẽ tập trung đào tạo hơn 2.200 VĐV các tuyến năng khiếu, trẻ và đội tuyển. Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương tại ASIAD 20 năm 2026 và ASIAD 21 năm 2030.

Việc Nhi Yến rời đường chạy khi mới 20 tuổi là mất mát lớn nhưng cũng phản ánh thực tế khó khăn của nội dung tốc độ. Điền kinh Việt Nam sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để bù đắp khoảng trống và tạo ra lớp kế cận đủ sức cạnh tranh trong khu vực.


Tin liên quan

Làn gió mới của điền kinh Việt Nam

Làn gió mới của điền kinh Việt Nam

Màn tái xuất của dàn tuyển thủ điền kinh sau 2 kỳ đại hội lớn SEA Games và Asian Games đã thổi làn gió mới vào Giải Vô địch quốc gia năm 2023, thúc đẩy công tác tuyển chọn nhân sự để chuẩn bị cho các cuộc tranh tài quốc tế trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Điền kinh Việt Nam giành HCĐ tiếp sức thứ nhì Giải Vô địch châu Á

(NLĐO) – Một ngày sau khi đội chạy 4x 400m nam nữ giành được HCĐ, êkip 4x100 m nữ Việt Nam mang về tấm HCĐ thứ nhì tại Giải Vô địch điền kinh tiếp sức châu Á.

Điền kinh Việt Nam hướng tới SEA Games 33

Giải Điền kinh vô địch quốc gia (VĐQG) năm 2025 diễn ra từ ngày 5 đến 14-8 tại sân vận động Hòa Xuân - TP Đà Nẵng, quy tụ 480 VĐV đến từ 32 đơn vị trên cả nước.

điền kinh điền kinh Việt Nam thành tích cao Trần Thị Nhi Yến SEA Games 33
