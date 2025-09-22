Điền kinh Việt Nam gặp khó

Quyết định này khiến điền kinh Việt Nam lâm vào tình cảnh lao đao trước thềm SEA Games 33.

Chấn thương dai dẳng

Theo các huấn luyện viên, chấn thương dai dẳng là một phần nguyên nhân khiến Nhi Yến không còn duy trì được thành tích cao. Tại Cúp Tốc độ Thống Nhất TP HCM 2025, cô chỉ đạt 11 giây 81 ở 100 m - kém xa mức 11 giây 51 mùa trước và cả thành tích 11 giây 75 từng giúp cô mang về HCĐ SEA Games 32.

Ở Giải Vô địch quốc gia 2025 mới đây tại TP Đà Nẵng, Nhi Yến cũng không giành HCV khi thất bại trước đàn chị Hà Thị Thu ở cả nội dung 100 m lẫn 200 m nữ. Điều này càng thu hẹp cơ hội để Nhi Yến khẳng định vai trò tại đội tuyển quốc gia.

Nhi Yến (trái) thi đấu tại Giải Vô địch quốc gia 2025. (Ảnh: HỒNG LINH)

Sự nghiệp của Nhi Yến tuy ngắn ngủi nhưng để lại nhiều dấu ấn. Sinh năm 2005 tại Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), cô bắt đầu theo điền kinh từ cuối năm lớp 11. Cô nhanh chóng khẳng định tài năng với HCV giải trẻ quốc gia 2022, tiếp đó giành cú đúp huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Năm 2023, Nhi Yến trở thành hiện tượng khi thống trị các cự ly ngắn trong nước, lập 2 kỷ lục trẻ quốc gia, đồng thời đoạt 1 HCB, 1 HCĐ ở SEA Games 32. Năm 2024, cô giành HCB châu Á lứa tuổi U20 và đến năm 2025 tiếp tục có HCĐ 100 m nữ tại Giải Vô địch châu Á.

Những thành tích ấy giúp Nhi Yến được kỳ vọng kế thừa vai trò của đàn chị Lê Tú Chinh ở đường chạy tốc độ. Tuy nhiên, chấn thương cộng với định hướng học tập mới đã khiến sự nghiệp của cô sớm khép lại.

Bù đắp khoảng trống

Sự rút lui của Nhi Yến đã để lại khoảng trống lớn. Ở đấu trường Đông Nam Á, đương kim vô địch Shanti Pereira (Singapore) vẫn vượt trội qua thành tích 11 giây 41 ở 100 m và 22 giây 69 ở 200 m - khoảng cách khá xa với các VĐV Việt Nam.

Giới chuyên môn nhìn nhận điền kinh nữ Việt Nam khó giành HCV tốc độ trong ngắn hạn. Mục tiêu khả thi chỉ là duy trì thành tích có huy chương, đồng thời chuẩn bị cho thế hệ mới. Tại giải vô địch quốc gia vừa qua, ngoài Hà Thị Thu, nhóm CĐV tiềm năng chỉ còn Nhi Yến và Lê Thị Cẩm Tú (19 tuổi).

Theo Đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030, ngành thể thao sẽ tập trung đào tạo hơn 2.200 VĐV các tuyến năng khiếu, trẻ và đội tuyển. Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương tại ASIAD 20 năm 2026 và ASIAD 21 năm 2030.

Việc Nhi Yến rời đường chạy khi mới 20 tuổi là mất mát lớn nhưng cũng phản ánh thực tế khó khăn của nội dung tốc độ. Điền kinh Việt Nam sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để bù đắp khoảng trống và tạo ra lớp kế cận đủ sức cạnh tranh trong khu vực.



