Điện lực Khánh Hòa nói gì về vụ người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Điện lực Khánh Hòa nói gì về vụ người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế

Kỳ Nam

(NLĐO) - Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, đã cung cấp nhiều thông tin bất ngờ liên quan đến vụ việc người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế.

Liên quan đến vụ tai nạn điện nghiêm trọng xảy ra trên đường dây trung thế qua phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khiến một người tử vong, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan.

Sau khi Báo Người Lao Động có thông tin "Người đàn ông tử vong do điện giật khi sửa đường dây trung thế, ai chịu trách nhiệm?", chiều 15-12, ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (Điện lực Khánh Hòa), cùng nhiều cán bộ có chức năng đã có thông tin ban đầu.

Theo ông Lợi, vụ việc đang được Công an thụ lý điều tra nên chưa thể cung cấp cụ thể, chỉ có thể thông tin theo đúng quyền hạn.

Điện lực Khánh Hòa nói gì về vụ người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế - Ảnh 1.

Thông tin trên mạng xã hội về vụ việc một người tử vong ở đường dây trung thế ở Khánh Hòa

Ông Lợi khẳng định người tử vong dù mặc áo cam nhưng không phải là lao động của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa. Sau khi sự việc xảy ra, công ty đã cử đại diện đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Về diễn tiến vụ việc, kế hoạch ngày 7-12, ngành điện thực hiện cắt điện từ 6 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút để phục vụ Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đồng Nguyên (Công ty Đồng Nguyên) thi công xây dựng cột, sang dây theo đăng ký.

Đến 18 giờ 48 phút ngày 7-12, ông L.V.C., Trưởng nhóm công tác của Công ty Đồng Nguyên, đã ký bàn giao hiện trường cho Đội Quản lý điện Vĩnh Hải và rút toàn bộ công nhân khỏi khu vực thi công.

Đến 18 giờ 50 phút, lực lượng trực ca ký tiếp nhận hiện trường và làm thủ tục đóng điện lại tuyến 473 ĐĐE theo quy định. Đến 19 giờ 17 phút, đường dây được đóng điện, nhưng đến 19 giờ 20 phút thì xuất hiện tín hiệu máy cắt tự động mở do có sự cố.

Lý do Công ty Đồng Nguyên xin cắt điện để thay lưới điện cho dự án liên quan là dự án mở rộng tuyến Quốc lộ 1A đi cầu Bến Miễu, đoạn từ Quốc lộ đến Tiểu đoàn 2 – E23, do Công an tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. 

Quá trình nâng cốt đường khiến lưới điện hiện hữu không còn bảo đảm khoảng cách an toàn, nên chủ đầu tư đã thực hiện đền bù để di dời, xây lắp mới lưới điện. Công ty CP Điện lực Khánh Hòa thuê đơn vị thi công là Công ty Đồng Nguyên thực hiện.

Điện lực Khánh Hòa nói gì về vụ người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc

Trả lời về trách nhiệm giám sát khi thực hiện đóng điện, đại diện Điện lực Khánh Hòa khẳng định việc đóng điện chỉ được thực hiện sau khi đơn vị thi công bàn giao hiện trường và cam kết bảo đảm an toàn. 

Việc nạn nhân có phải là người của Công ty Đồng Nguyên hay do đơn vị nào thuê hiện phải chờ kết luận của cơ quan Cảnh sát điều tra.

"Thực tế chúng tôi cũng không biết ông V. được ai thuê, đơn vị nào thuê" - đại diện Công ty cho hay.

Trước đó, Báo Người Lao Động thông tin, bà Nguyễn Thị Trúc Ly, chị ruột ông Nguyễn Xuân V.- nạn nhân tử vong trên đường dây trung thế, cho hay lịch cắt điện báo cho người dân là 20 giờ ngày 7-12 mới có điện nhưng mới 19 giờ 15, khi ông V. đang làm trên trụ đã bị đóng điện, gây tử vong. 

Người nhà bức xúc vì đơn vị thi công báo cáo như thế nào khi đi đóng điện? Ai đã chỉ đạo ông V. leo lên trụ điện? Quản lý có mặt ở đó đã làm gì? Bên điện lực có mặt ở đó đã làm gì? Ai chịu trách nhiệm... 

Tin liên quan

Người đàn ông tử vong do điện giật khi sửa đường dây trung thế, ai chịu trách nhiệm?

Người đàn ông tử vong do điện giật khi sửa đường dây trung thế, ai chịu trách nhiệm?

(NLĐO)- Mạng xã hội chia sẻ vụ việc người đàn ông mặc áo điện lực đang sửa chữa trên đường dây trung thế thì bị điện giật tử vong

Xe cẩu vướng dây điện trung thế, 2 người phỏng nặng

(NLĐO) - Vụ tai nạn xảy ra khi cần cẩu đang cẩu cây xanh ở xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), không may vướng vào dây điện trung thế gây chập điện, xe cẩu bốc cháy dữ dội làm 2 người mắc kẹt trong cabin bị phỏng nặng.

Thợ sơn liều lĩnh buộc 3 dây điện trung thế để tiện sơn vôi mặt tiền

(NLĐO) - Ngày 10-8, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) cho biết vừa phát hiện một trường hợp vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn lưới điện. 1 thợ sơn đã buộc 3 dây điện trung thế trong lúc sơn mặt tiền công trình.

tỉnh Khánh Hòa người tử vong đường dây trung thế điện lực khánh hòa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo