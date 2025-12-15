HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người đàn ông tử vong do điện giật khi sửa đường dây trung thế, ai chịu trách nhiệm?

Kỳ Nam

(NLĐO)- Mạng xã hội chia sẻ vụ việc người đàn ông mặc áo điện lực đang sửa chữa trên đường dây trung thế thì bị điện giật tử vong

Ngày 15-12, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc một người đàn ông tử vong trên trụ điện trung thế thuộc Điện lực Vĩnh Hải, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Xuân V. (SN 1991, nguyên quán xã Diên Phú, nay thuộc xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, ngày 14-12, mạng xã hội xuất hiện thông tin thu hút hơn 4.600 lượt chia sẻ về vụ việc nói trên. Cụ thể, ngày 7-12, ông V. đi sửa chữa đường dây điện trung thế tại khu vực Đắc Lộc – Nha Trang Khánh Hòa. Đến tối cùng ngày, khi ông V. vẫn đang làm việc trên trụ điện trung thế, thì dòng điện bất ngờ được đóng. Ông V. bị điện giật tử vong tại chỗ.

Người đàn ông tử vong do điện giật khi sửa đường dây trung thế ai chịu trách nhiệm - Ảnh 1.

Thông tin trên mạng xã hội về vụ việc một người tử vong ở đường dây trung thế ở Khánh Hòa

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Trúc Ly, chị ruột ông V, cho hay lịch cắt điện báo cho người dân là 20 giờ mới có điện. "Nhưng mới 19 giờ 15, khi em tôi đang làm trên trụ đã bị đóng điện, gây tử vong. Đơn vị thi công báo cáo như thế nào mà đi đóng điện?"- bà Ly đặt vấn đề

Trao đổi thêm với Báo Người Lao Động, bà Ly cho biết em bà là lao động công nhật được đơn vị thi công thuê làm. Dù làm công nhật hay là làm như thế nào đi chăng nữa nhưng đó cũng là một sinh mạng. "Người nào kêu em ấy lên làm, chứ đâu phải em ấy tự động leo lên trụ mà đứng đâu? Quản lý có mặt ở đó đã làm gì? Bên điện lực có mặt ở đó đã làm gì?"- bà Ly bức xúc.

Theo bà Ly, đến sáng 15-12, đơn vị thuê ông V. vẫn chưa thấy đến thăm viếng gia đình. Gia đình cũng không biết được đơn vị nào thuê. Sau khi đăng tải thông tin lên mạng thì công an có gặp gia đình và thông báo đang xử lý vụ việc. Đồng thời, công an cũng làm việc về thông tin trên mạng có phải do bà Ly đăng tải không, gia đình cũng thừa nhận chính chủ đăng tải.

Theo bà Ly, do cảm thấy cái chết của V. oan uổng nên người nhà đã đăng tải lên mạng xã hội. Người nhà chỉ nói lên sự thật chứ không thông tin cụ thể tới cơ quan, đơn vị nào hết. Đơn vị nào cho phép em bà leo lên trụ phải chịu trách nhiệm. "Em tôi phải tăng ca, làm việc trong khi bụng vẫn đói. Công việc mà để sơ suất chết một mạng người như vậy. Em ấy còn trẻ mà chết oan uổng quá"- bà Ly xúc động.

Theo bà Ly, ông V. có 2 chị gái hiện đang ở với cha mẹ nuôi cha mẹ già, vợ và con nhỏ 9 tuổi. Ông V. là trụ cột của gia đình.

Người đàn ông tử vong do điện giật khi sửa đường dây trung thế ai chịu trách nhiệm - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đưa thi thể anh V. xuống khỏi đường dây trung thế

Phóng viên đã liên hệ với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về vụ việc nói trên. Phía công ty cho biết ông V. không phải là cán bộ, công nhân viên đang công tác trong ngành điện, dù khi xảy ra vụ việc nạn nhân mặc áo giống trang phục ngành điện.

Sau sự việc, cá nhân lãnh đạo Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã cử người đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cho biết sẽ có lịch hẹn cụ thể với Báo Người Lao Động để thông tin vụ việc.

Tin liên quan

Vụ 2 học sinh bị điện giật chết: Cảnh báo từ Công ty Điện lực Cần Thơ

Vụ 2 học sinh bị điện giật chết: Cảnh báo từ Công ty Điện lực Cần Thơ

(NLĐO) - Sau vụ 2 học sinh tử vong do bị điện giật, Công ty Điện lực TP Cần Thơ đề nghị các xã, phường kiểm tra, bảo trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

Cảnh báo khẩn việc giả nhân viên điện lực để lừa đảo tiền tỉ

(NLĐO) - Khi trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo, người dân cần báo cáo ngay với cơ quan công an

Nhân viên điện lực tử vong, nghi đột quỵ trên cột điện

(NLĐO) – Đang làm việc cùng đồng nghiệp, một nam nhân viên điện lực ở Cà Mau bất ngờ tử vong nghi do đột quỵ

tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa Công ty cổ phần người tử vong điện lực khánh hòa
    Thông báo