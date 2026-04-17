Điện lực Quảng Trị hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn

Điện lực Quảng Trị hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn tại Ninh Châu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội địa phương.

Ngày 17-4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị phối hợp Công ty Điện lực Quảng Trị và chính quyền địa phương khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho một hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ninh Châu.

Gia đình được hỗ trợ là bà Nguyễn Thị Giậm (SN 1941, trú thôn Thế Lộc, xã Ninh Châu). Bà thuộc diện gia đình chính sách, sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng, tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa bão. Do tuổi cao, kinh tế hạn hẹp, gia đình không có khả năng sửa chữa hay xây mới.

Trước thực tế này, sau khi khảo sát và đề xuất từ địa phương, Công ty Điện lực Quảng Trị hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Giậm. Ngôi nhà dự kiến rộng khoảng 120 m², góp phần giúp gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm sinh hoạt.

Ông Trần Xuân Công, Phó giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị phát biểu tại lễ khởi công

Tại lễ khởi công, ông Trần Xuân Công - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị, cho biết hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa là hoạt động an sinh xã hội được đơn vị duy trì nhiều năm qua, nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Năm 2026, Điện lực Quảng Trị dự kiến hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí khoảng 700 triệu đồng, ưu tiên các hộ chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Đại diện chính quyền địa phương xã Ninh Châu và gia đình bà Giậm bày tỏ cảm ơn trước sự hỗ trợ kịp thời của ngành điện lực, cho rằng đây là nguồn động viên thiết thực giúp gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa được đánh giá không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.