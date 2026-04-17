Điện lực Quảng Trị hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền

Điện lực Quảng Trị hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Hộ gia đình chính sách tại xã Ninh Châu được Điện lực Quảng Trị hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà tình nghĩa, cải thiện điều kiện sống trước mùa mưa bão.

Điện lực Quảng Trị hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn - Ảnh 1.

Điện lực Quảng Trị hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn tại Ninh Châu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội địa phương.

Ngày 17-4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị phối hợp Công ty Điện lực Quảng Trị và chính quyền địa phương khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho một hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ninh Châu.

Gia đình được hỗ trợ là bà Nguyễn Thị Giậm (SN 1941, trú thôn Thế Lộc, xã Ninh Châu). Bà thuộc diện gia đình chính sách, sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng, tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa bão. Do tuổi cao, kinh tế hạn hẹp, gia đình không có khả năng sửa chữa hay xây mới.

Trước thực tế này, sau khi khảo sát và đề xuất từ địa phương, Công ty Điện lực Quảng Trị hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Giậm. Ngôi nhà dự kiến rộng khoảng 120 m², góp phần giúp gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm sinh hoạt.

Điện lực Quảng Trị hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn - Ảnh 2.

Ông Trần Xuân Công, Phó giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị phát biểu tại lễ khởi công

Tại lễ khởi công, ông Trần Xuân Công - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị, cho biết hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa là hoạt động an sinh xã hội được đơn vị duy trì nhiều năm qua, nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Năm 2026, Điện lực Quảng Trị dự kiến hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí khoảng 700 triệu đồng, ưu tiên các hộ chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Đại diện chính quyền địa phương xã Ninh Châu và gia đình bà Giậm bày tỏ cảm ơn trước sự hỗ trợ kịp thời của ngành điện lực, cho rằng đây là nguồn động viên thiết thực giúp gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa được đánh giá không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Kỹ sư điện lực Quảng Trị với nhiều sáng kiến AI giúp tiết kiệm hàng tỉ đồng

(NLĐO) - Nhiều sáng kiến công nghệ từ hệ thống AI phân tích hình ảnh lưới điện, kỹ sư Lê Công Hiếu đã giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tuổi trẻ Điện lực Quảng Trị làm công trình chiếu sáng tại Bệnh viện đa khoa Đồng Hới

(NLĐO) - Trong tháng Thanh niên 2026, tuổi trẻ Điện lực Quảng Trị triển khai nhiều hoạt động, nổi bật là công trình chiếu sáng tại Bệnh viện đa khoa Đồng Hới.

Điện lực Quảng Trị cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, người sử dụng điện cần biết

(NLĐO) -Các đối tượng giả danh nhân viên điện lực gọi điện yêu cầu khách hàng nộp tiền điện gấp và đe dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu sẽ bị cắt điện

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo