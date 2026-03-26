Tuổi trẻ Điện lực Quảng Trị làm công trình chiếu sáng tại Bệnh viện đa khoa Đồng Hới

Bàn giao công trình thanh niên “Đèn chiếu sáng khuôn viên” tại Bệnh viện đa khoa Đồng Hới

Hưởng ứng Tháng Thanh niên và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2026), Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, đồng thời thúc đẩy phong trào thể dục thể thao và tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Một trong những hoạt động nổi bật là chương trình bàn giao công trình thanh niên "Đèn chiếu sáng khuôn viên" tại Bệnh viện đa khoa Đồng Hới. Hệ thống đèn được lắp đặt đồng bộ, góp phần cải thiện điều kiện đi lại cho bệnh nhân, người nhà và đội ngũ y bác sĩ vào ban đêm, đồng thời tăng cường an ninh và tạo cảnh quan sáng, an toàn trong khuôn viên bệnh viện.

Bên cạnh hoạt động tình nguyện, đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Quảng Trị còn tham gia các hoạt động thể thao do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị tổ chức. Tại giải bóng đá nam và pickleball mở rộng năm 2026 tranh cúp Petrolimex Quảng Trị, đội bóng đá của đơn vị giành giải nhất. Ở môn pickleball, các vận động viên của công ty cũng đạt giải nhất ở nội dung đôi nam và đôi nữ.

Song song đó, Đoàn cơ sở công ty đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng, nhất là khi mùa nắng nóng đang đến gần, nhu cầu sử dụng điện dự báo tăng cao.

Hưởng ứng Giờ Trái Đất 2026, đoàn viên thanh niên công ty tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tắt các thiết bị điện không cần thiết, ưu tiên sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện và bảo vệ môi trường.

Theo anh Đinh Gia Thành - Bí thư Đoàn PC Quảng Trị, thông qua các công trình và hoạt động cụ thể trong Tháng Thanh niên, đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Quảng Trị mong muốn lan tỏa hình ảnh người thợ điện trẻ năng động, trách nhiệm, đồng thời góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Đoàn cơ sở PC Quảng Trị đạt thành tích cao tại các nội dung thi đấu

Các vận động viên PC Quảng Trị tranh tài tại giải thể thao thanh niên năm 2026