Giải trí

Diện mạo bất ngờ của Quỳnh Thy

Thùy Trang

(NLĐO)- Quỳnh Thy lựa chọn chiếc đầm đen ôm dáng với chi tiết cut-out táo bạo vừa đủ – thiết kế giúp tôn trọn đường cong đặc trưng của cô.

Quỳnh Thy đầy khác lạ

Diện mạo bất ngờ của Quỳnh Thy - Ảnh 1.

Quỳnh Thy gây ấn tượng với diện mạo mới

Xuất hiện tại show thời trang EMERGE 2025 của nhà thiết kế Đỗ Long (diễn ra tối 5-12), Quỳnh Thy thu hút sự chú ý với diện mạo khác lạ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô quyết định cắt phăng mái tóc dài vốn gắn bó như "thương hiệu cá nhân", mạnh dạn thử nghiệm phong cách tóc ngắn hiện đại, mang đến hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành, sắc sảo nhưng vẫn mềm mại và tinh tế.

Tông môi đỏ trầm và ánh mắt sắc giúp nữ diễn viên toát lên thần thái tự tin, sang trọng và cuốn hút. 

Giữa không gian ngập tràn celeb, Quỳnh Thy nổi bật không phải vì phô trương mà vì sự chín muồi của một người phụ nữ biết rõ mình là ai và muốn lan tỏa điều gì. Khi được hỏi về bộ trang sức kim cương lấp lánh và chiếc túi Hermès da cá sấu có giá trị lên đến cả căn hộ, Quỳnh Thy nhẹ nhàng cho biết cô không muốn mọi người tập trung vào những điều hào nhoáng đó. 

Với Thy, thời trang chỉ là công cụ giúp mình xuất hiện chỉn chu, tôn trọng sự kiện và những người đã mời mình. Nữ diễn viên khẳng định giá trị của mình nằm ở hành trình làm nghề, không phải ở những món đồ đắt tiền cô cầm trên tay.

Diện mạo bất ngờ của Quỳnh Thy - Ảnh 2.

Nhan sắc Quỳnh Thy

Quỳnh Thy chia sẻ lý do thật sự khiến cô thu hút sự chú ý tối nay là quyết định cắt phăng mái tóc dài nuôi dưỡng nhiều năm để chuyển sang mái tóc ngắn cá tính hơn. Đây không chỉ là thay đổi diện mạo, mà là biểu tượng cho một cột mốc mới mà cô đang chuẩn bị bước vào tại Việt Nam.

Quỳnh Thy thay đổi

Theo Quỳnh Thy, khi một người phụ nữ đã đi qua đủ trải nghiệm, cô sẽ hiểu rằng sự thay đổi đôi khi cần bắt đầu từ chính bản thân mình: nhẹ hơn, gọn hơn, tự do hơn. 

Mái tóc mới là lời nhắc nhở để cô mạnh mẽ bước vào giai đoạn tiếp theo — nơi Thy theo đuổi mục tiêu trở thành một nhà sản xuất phim độc lập, mang đến những câu chuyện có chiều sâu và chất lượng. "Vẻ đẹp lớn nhất không nằm ở món đồ mình mang, mà nằm ở hành trình mình đang dũng cảm bước tới"- Quỳnh Thy nói.

Diện mạo bất ngờ của Quỳnh Thy - Ảnh 3.

Tình cảm đặc biệt của Quỳnh Thy và Đỗ Long

Quỳnh Thy cho biết cô có mối thâm tình với Đỗ Long hơn 10 năm. "Thy biết Long từ những ngày Long mới vào nghề, còn nhiều khó khăn nhưng lúc nào cũng lạc quan, vui tính và nhiệt huyết. Long luôn là người sống hết mình, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp mà không tính toán. Tình bạn của hai chị em hơn một thập kỷ khiến ngày hôm nay trở nên rất đặc biệt với Thy"- cô chia sẻ. 

 "Một người nghệ sĩ giỏi không chỉ sáng tạo tốt, mà còn biết trân trọng và lan tỏa năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Long là như vậy"- cô nói thêm.

Sự xuất hiện của Quỳnh Thy mang tinh thần mới mẻ nhưng đằm thắm: không cần chiêu trò, không chạy theo spotlight, mà lặng lẽ ghi dấu bằng phong thái điềm tĩnh, vẻ đẹp chín muồi và câu chuyện nghề chân thành. 

Đây cũng là giai đoạn Quỳnh Thy đang tập trung vào những dự án nghệ thuật dài hơi, chuẩn bị cho vai trò nhà sản xuất phim, một cột mốc mới đầy thử thách nhưng cũng nhiều cảm hứng với cô.

