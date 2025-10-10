Quỳnh Thy nhận ra không cần phải "sexy" nữa

Quỳnh Thy ấn tượng với tóc ngắn

Diễn viên Quỳnh Thy thay đổi hoàn toàn diện mạo so với trước

Diễn viên Quỳnh Thy gây chú ý với diện mạo mới. Diện thiết kế đen – trắng thanh lịch, cùng mái tóc ngắn nhẹ ôm khuôn mặt, Quỳnh Thy khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh Audrey Hepburn hiện đại – vừa cổ điển, vừa tinh tế. Cô chọn layout trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên đường nét mềm mại và ánh nhìn dịu dàng nhưng vẫn đầy thần thái. Phong cách tối giản nhưng được trau chuốt kỹ lưỡng giúp nữ diễn viên toát lên khí chất thanh lịch hiếm thấy giữa một sự kiện đầy sắc màu.

Không cầu kỳ phụ kiện hay chi tiết nổi bật, Quỳnh Thy chinh phục ánh nhìn bằng sự cân bằng giữa vẻ đẹp cổ điển và tinh thần đương đại. Chính sự tối giản ấy lại khiến cô trở nên khác biệt, khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế và sự tự tin trong việc định hình phong cách riêng. Nhiều khán giả nhận xét, hình ảnh lần này của Quỳnh Thy gợi nhớ đến thời kỳ vàng son của những biểu tượng điện ảnh – nơi vẻ đẹp nằm ở thần thái và sự tiết chế hoàn hảo.

Hình ảnh mới mẻ giúp nữ diễn viên nhận "mưa lời khen" vì vẻ ngoài trẻ trung, nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút.

Quỳnh Thy bỏ sexy theo đuổi sự tối giản

Quỳnh Thy chúc mừng Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt một chương trình, Quỳnh Thy cho biết cô đến với tinh thần ủng hộ và chúc mừng những người bạn thân thiết trong nghề:

"Tôi rất vui khi được thấy những người em của mình như Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương mạnh dạn bắt đầu một hành trình mới với vai trò nhà sản xuất. Ai dám dấn thân và nỗ lực đều xứng đáng được ủng hộ. Tôi tin năng lượng tích cực và sự chỉn chu của các bạn sẽ mang đến những dự án thú vị cho khán giả."

Quỳnh Thy vừa hoàn tất cho vai diễn trong bộ phim điện ảnh "Một thời ta đã yêu" của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa, với sự tham gia của NSƯT Thành Lộc, Quốc Trường, Đỗ Long, Lãnh Thanh, Lâm Thanh Mỹ, Ngọc Nga… Khi nói về dự án này, NSƯT Thành Lộc chia sẻ có niềm tin và kỳ vọng khi dự án "tập hợp nhiều gương mặt uy tín của điện ảnh Việt, cùng thế hệ diễn viên trẻ tài năng và tâm huyết".

Siêu mẫu bỏ phong cách gợi cảm

Từ hình ảnh siêu mẫu gắn liền với vẻ đẹp kiêu sa đến một nhà sản xuất chững chạc và diễn viên đầy chiều sâu, Quỳnh Thy đang từng bước mở rộng hành trình nghệ thuật của mình bằng phong thái điềm tĩnh và hướng đi bền vững. "Tôi tin rằng, dù là đứng trước ống kính hay phía sau hậu trường, điều quan trọng nhất vẫn là truyền được năng lượng tích cực đến khán giả. Đó là lý do tôi chọn điện ảnh để kể những câu chuyện của mình" – Quỳnh Thy chia sẻ thêm.

Từng gắn liền với những hình ảnh gợi cảm, thời thượng trong vai trò siêu mẫu, Quỳnh Thy cho biết hiện tại cô muốn hướng đến phong cách gần gũi, thân thiện và tối giản hơn. Với cô, sự quyến rũ không còn nằm ở những lớp váy áo lộng lẫy mà đến từ thần thái tự nhiên, ánh mắt và cách sống chân thành. Quỳnh Thy chia sẻ, sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, cô nhận ra điều quý giá nhất không phải là sự chú ý nhất thời, mà là giá trị bền vững đến từ năng lực và chiều sâu nghệ thuật.

Cô nhận ra sự tối giản có sức mạnh đặc biệt

Cô mong khán giả nhìn nhận mình qua những vai diễn, dự án điện ảnh và hoạt động sáng tạo đầy tâm huyết, thay vì chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài. "