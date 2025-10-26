Điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có thể được bán tới 50% thay vì 20% như hiện nay

Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57 năm 2025 của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn và Nghị định số 58 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng.

Thợ kỹ thuật lắp đặt hệ thống điện mặt trời để phục vụ cho sinh hoạt của người dân tại TP HCM

Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi quy định tăng mức % bán sản lượng điện dư của đơn vị phát điện năng lượng tái tạo đầu tư, lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực, Công ty điện lực từ 20% lên không quá 50% sản lượng điện thực phát.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương cũng đề xuất bổ sung quy định đối tượng được mua sản lượng điện dư từ nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ là các đơn vị bán lẻ điện không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam để áp dụng công bằng chính sách mua bán sản lượng điện đối với tất cả các tổ chức, cá nhân phát triển nguồn điện.



Ông Phạm Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương, cho biết hiện nay, quy định tại Nghị định 58 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới cho phép bán điện dư 20%.

Lý do điện mặt trời mái nhà tự dùng được bán điện dư nhiều hơn

Nhưng qua ý kiến, Cục trưởng Cục Điện lực nắm được nhiều gia đình muốn bán điện dư nhiều hơn. Ví dụ, gia đình ban ngày đi làm, mà mái nhà lắp điện mặt trời rộng tới 100 m2 nên có điện dư nhiều hơn.

Do vậy, Bộ Công Thương sửa đổi Nghị định 58 cho phép bán tỉ lệ điện dư nhiều hơn. Song, ông Hùng nhấn mạnh chính sách vẫn khuyến khích lắp điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu là chính, nhất là khu vực miền Bắc.

Cục trưởng Cục Điện lực lưu ý bà con nên cân nhắc lắp đặt thêm pin lưu trữ, vì điện mặt trời không sản xuất được vào buổi tối – thời điểm tiêu thụ điện cao điểm (thường từ 18 giờ đến 22 giờ).

Trong tháng 11 tới, Thủ tướng dự kiến ban hành quyết định hỗ trợ về kinh tế và kỹ thuật cho điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu lắp đặt pin lưu trữ.