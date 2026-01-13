Diện mốt "đầm khỏa thân", Lisa (Blackpink) bị chê mặc xấu tệ

Lisa tham gia Lễ trao Giải Quả cầu vàng 2026 với mốt "naked dress" (tạm dịch: đầm khỏa thân), chất liệu xuyên thấu màu đen của thương hiệu Jacquemus. Cô đeo vòng choker cùng tông màu.

Cô bị xếp vào danh sách những ngôi sao mặc xấu do Daily Mail bình chọn. Họ nhận định: "Bộ đầm phù hợp cho lễ hội Halloween hơn là một lễ trao giải".

Lisa diện "đầm khỏa thân" của thương hiệu Jacquemus

Cô bị chê mặc xấu, không phù hợp với lễ trao giải

Nhiều cư dân mạng cũng nhận xét trang phục không giúp tăng hạn nhan sắc Lisa mà trái ngược. Cô trông già đi, thiếu điểm nhấn, không đặc biệt giữa rừng nhan sắc tham gia sự kiện

Một số tiếc nuối cho Lisa vì đây là lần đầu tiên cô đến Quả cầu vàng nhưng số khác thì cho rằng nhan sắc của Lisa vẫn đủ sức "gánh" cho trang phục và vì thế trông cô vẫn đẹp.

Một số người đẹp cũng vào danh sách mặc xấu như Lisa còn có: Jennifer Lopez, Kristen Bell, Charli XCX, Ginnifer Goodwin, Minnie Driver, Maura Higgins...

Tuy bị chê, Lisa vẫn tiếp tục lăng-xê mốt "đầm khỏa thân" khi tiếp tục diện bộ đầm trắng xuyên thấu để lộ nội y của thương hiệu Enfants Riches Déprimés tại tiệc hậu Lễ trao Giải Quả cầu vàng 2026.

Jennifer Lopez cũng bị chê

Kristen Bell cũng nằm trong danh sách mặc xấu

Lisa vẫn diện mốt "đầm khỏa thân" khoe thân hình và nội y tại tiệc hậu lễ trao giải

Đây không phải lần đầu người đẹp này ưu ái cho mốt "đầm khỏa thân". Cô đã diện nhiều thiết kế trước đó. Lisa không ngần ngại khoe sắc vóc khi cô tiến đến thị trường quốc tế. Hiện tại, người đẹp này là giám đốc điều hành của LLOUD - công ty do chính cô thành lập và đang hoạt động mạnh ở nhiều mảng từ âm nhạc, điện ảnh cho đến thời trang.