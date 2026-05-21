Diễn tập khẩn nguy an ninh, hơn 300 người tham gia xử lý gây rối tại sân bay Nội Bài

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Diễn tập khẩn nguy an ninh, hơn 300 người tham gia xử lý gây rối tại sân bay Nội Bài

Dương Ngọc

(NLĐO)- Sân bay Nội Bài tổ chức diễn tập khẩn nguy an ninh đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Ngày 21-5, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) tổ chức diễn tập khẩn nguy an ninh đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng với tình huống giả định "đám đông tụ tập, gây rối tại nhà ga hành khách".

Hơn 300 người diễn tập xử lý gây rối tại sân bay Nội Bài - Ảnh 1.

Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) tổ chức diễn tập khẩn nguy an ninh đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng với tình huống giả định "đám đông tụ tập, gây rối tại nhà ga hành khách". Ảnh: NIA

Cuộc diễn tập mang mật danh CĐ152, huy động hơn 300 người cùng 22 phương tiện từ nhiều lực lượng tham gia như Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài, Phòng An ninh nội địa (PA02) Công an Hà Nội, Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài, Đội Cảnh sát giao thông số 15, lực lượng cứu hỏa, cứu thương cùng các hãng hàng không và doanh nghiệp hoạt động tại sân bay.

Theo kịch bản, thời tiết xấu kéo dài khiến nhiều chuyến bay bị chậm, hủy. Khoảng 16 giờ 15, tại khu vực quầy thủ tục của một hãng hàng không ở nhà ga T1 xuất hiện tình trạng chen lấn, mất trật tự. Lực lượng chức năng phát hiện khoảng 10 người có biểu hiện kích động hành khách gây rối, quay video và livestream lên mạng xã hội. Qua xác minh, những người này tham gia các hội nhóm có hoạt động chống phá Nhà nước.

Đến khoảng 16 giờ 45, sau khi hãng bay thông báo hủy chuyến, nhóm người trên tiếp tục kích động đám đông kéo đến khu vực soi chiếu an ninh, yêu cầu vào khu cách ly trái quy định. Lực lượng chức năng lập tức triển khai phương án phong tỏa, tuyên truyền, yêu cầu giải tán đám đông. Khi một số người ném chai lọ, hành lý và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ các đối tượng cầm đầu để điều tra, xử lý.

Sau khi xử lý tình huống, lực lượng an ninh tiến hành rà soát bom mìn, vật liệu nổ và bàn giao hiện trường để sân bay khôi phục hoạt động bình thường.

Theo ban tổ chức, diễn tập được thực hiện căn cứ Quyết định 16/2017 của Thủ tướng về phương án khẩn nguy tổng thể đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng và Thông tư 14/2026 của Bộ Công an về chương trình an ninh hàng không Việt Nam. Hoạt động này được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm kiểm tra khả năng phối hợp, chỉ huy và xử lý tình huống giữa các lực lượng tại sân bay.

Đại tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài, cho biết cuộc diễn tập nhằm đánh giá năng lực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao khả năng hiệp đồng và xử lý các tình huống đột xuất liên quan an ninh hàng không.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, cuộc diễn tập hoàn thành mục tiêu đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại sân bay Nội Bài.

Một số hình ảnh do Cảng HKQT Nội Bài cung cấp:

Hơn 300 người diễn tập xử lý gây rối tại sân bay Nội Bài - Ảnh 2.

Hơn 300 người diễn tập xử lý gây rối tại sân bay Nội Bài - Ảnh 3.

Hơn 300 người diễn tập xử lý gây rối tại sân bay Nội Bài - Ảnh 4.

Hơn 300 người diễn tập xử lý gây rối tại sân bay Nội Bài - Ảnh 5.

Hơn 300 người diễn tập xử lý gây rối tại sân bay Nội Bài - Ảnh 6.

Hơn 300 người diễn tập xử lý gây rối tại sân bay Nội Bài - Ảnh 7.

Hơn 300 người diễn tập xử lý gây rối tại sân bay Nội Bài - Ảnh 8.

Hơn 300 người diễn tập xử lý gây rối tại sân bay Nội Bài - Ảnh 9.

Hơn 300 người diễn tập xử lý gây rối tại sân bay Nội Bài - Ảnh 10.

Hơn 300 người diễn tập xử lý gây rối tại sân bay Nội Bài - Ảnh 11.

Hơn 300 người diễn tập xử lý gây rối tại sân bay Nội Bài - Ảnh 12.

Hơn 300 người diễn tập xử lý gây rối tại sân bay Nội Bài - Ảnh 13.

Hơn 300 người diễn tập xử lý gây rối tại sân bay Nội Bài - Ảnh 14.

Hơn 300 người diễn tập xử lý gây rối tại sân bay Nội Bài - Ảnh 15.

Hơn 300 người diễn tập xử lý gây rối tại sân bay Nội Bài - Ảnh 16.

 

Tin liên quan

Nội Bài đón lượng khách kỷ lục ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Nội Bài đón lượng khách kỷ lục ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

(NLĐO)- Sản lượng hành khách và chuyến bay trong cả giai đoạn cao điểm 30-4 năm nay tại Nội Bài tăng khoảng 10-15%

Sân bay Nội Bài tăng 8 bậc trong top 100 thế giới

(NLĐO)- Sân bay quốc tế Nội Bài xếp hạng 71 trong bảng xếp hạng Skytrax 2026, tăng 8 bậc so với năm trước và là lần thứ 8 lọt top 100 sân bay tốt nhất toàn cầu.

Huỷ loạt chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Đông, 3 máy bay mắc kẹt tại Nội Bài

(NLĐO)- Tại sân bay Nội Bài có 2 máy bay của Qatar Airways và một máy bay của Emirates chưa thể quay về nước do ảnh hưởng xung đột quân sự tại Trung Đông.

sân bay nội bài an ninh hàng không diễn tập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo