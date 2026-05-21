Diễn tập khẩn nguy an ninh, hơn 300 người tham gia xử lý gây rối tại sân bay Nội Bài

Ngày 21-5, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) tổ chức diễn tập khẩn nguy an ninh đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng với tình huống giả định "đám đông tụ tập, gây rối tại nhà ga hành khách".

Cuộc diễn tập mang mật danh CĐ152, huy động hơn 300 người cùng 22 phương tiện từ nhiều lực lượng tham gia như Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài, Phòng An ninh nội địa (PA02) Công an Hà Nội, Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài, Đội Cảnh sát giao thông số 15, lực lượng cứu hỏa, cứu thương cùng các hãng hàng không và doanh nghiệp hoạt động tại sân bay.

Theo kịch bản, thời tiết xấu kéo dài khiến nhiều chuyến bay bị chậm, hủy. Khoảng 16 giờ 15, tại khu vực quầy thủ tục của một hãng hàng không ở nhà ga T1 xuất hiện tình trạng chen lấn, mất trật tự. Lực lượng chức năng phát hiện khoảng 10 người có biểu hiện kích động hành khách gây rối, quay video và livestream lên mạng xã hội. Qua xác minh, những người này tham gia các hội nhóm có hoạt động chống phá Nhà nước.

Đến khoảng 16 giờ 45, sau khi hãng bay thông báo hủy chuyến, nhóm người trên tiếp tục kích động đám đông kéo đến khu vực soi chiếu an ninh, yêu cầu vào khu cách ly trái quy định. Lực lượng chức năng lập tức triển khai phương án phong tỏa, tuyên truyền, yêu cầu giải tán đám đông. Khi một số người ném chai lọ, hành lý và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ các đối tượng cầm đầu để điều tra, xử lý.

Sau khi xử lý tình huống, lực lượng an ninh tiến hành rà soát bom mìn, vật liệu nổ và bàn giao hiện trường để sân bay khôi phục hoạt động bình thường.

Theo ban tổ chức, diễn tập được thực hiện căn cứ Quyết định 16/2017 của Thủ tướng về phương án khẩn nguy tổng thể đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng và Thông tư 14/2026 của Bộ Công an về chương trình an ninh hàng không Việt Nam. Hoạt động này được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm kiểm tra khả năng phối hợp, chỉ huy và xử lý tình huống giữa các lực lượng tại sân bay.

Đại tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài, cho biết cuộc diễn tập nhằm đánh giá năng lực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao khả năng hiệp đồng và xử lý các tình huống đột xuất liên quan an ninh hàng không.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, cuộc diễn tập hoàn thành mục tiêu đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại sân bay Nội Bài.

Một số hình ảnh do Cảng HKQT Nội Bài cung cấp: