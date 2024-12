Diễn viên Bình Minh hội tụ cùng sao Việt ở sân golf

Siêu mẫu - diễn viên Bình Minh hội tụ nghệ sĩ trên sân golf

Giải golf Play Together do Công Ty TNHH Golf và Giải Trí Bình Minh (còn gọi tắt là BINH MINH GOLF – BMG) tổ chức, diễn ra vào ngày 28-12 tại ROYAL LONG AN GOLF & VILLAS (Long An).

Khoảng 60 golfer là nghệ sĩ và doanh nhân sẽ tham gia sự kiện này như một cách để giao lưu những ngày cuối năm.

Không chỉ là một nghệ sĩ, doanh nhân tài ba mà Bình Minh còn là gương mặt quen thuộc ở các giải golf phong trào, gây quỹ từ thiện.

Tháng 10-2020, anh và những người bạn trong CLB golf GFC đã phát động giải Golf mini nhằm gây quỹ từ thiện giúp đỡ cho các trẻ em làng trẻ SOS Bến Tre và xây nhà tình nghĩa cho các hoàn cảnh khó khăn. Đối với diễn viên Bình Minh, golf đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống, anh không còn thời gian để nghĩ đến nghệ thuật nữa vì niềm đam mê golf đã chiếm trọn thời gian mà anh có.

Diễn viên - siêu mẫu Bình Minh cho biết vào mỗi dịp cuối năm, Bình Minh đều tạo ra sân chơi để cùng giao lưu các doanh nghiệp/doanh nhân/nghệ sĩ/đối tác/golfers. Đây chính là cơ hội để Bình Minh nói riêng và Công Ty TNHH Golf Và Giải Trí Bình Minh nói chung, kết nối cũng như gởi lời tri ân đến các đối tác, bạn bè thân hữu trong suốt nhiều năm qua.

Giải đấu có giải thưởng hấp dẫn và đáng chờ đợi nhất chính là giải thưởng Hole In One (viết tắt là HIO) bao gồm: 01 xe Vinfast VF9 và 02 xe VF3 trong một hố Par3.