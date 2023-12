Ngoại hình hiện tại của diễn viên Bình Minh

Đảm nhiệm vai trò dẫn dắt tại Gala giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" do Báo Người Lao Động và Ngân hàng Thương mại CP Nam Á phối hợp tổ chức, diễn ra vào ngày 9-9 tại sân Royal Long An Golf &Villas ở tỉnh Long An, diễn viên Bình Minh cho hay "đầy háo hức và nhiệt huyết như thể lần đầu anh cầm micro dẫn chương trình"