HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Diễn viên Chi Bảo làm gì tại Novaland?

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Diễn viên Chi Bảo đã hợp tác với Novaland từ 2022 với vai trò cùng góp vốn tại một công ty

Ngày 22-4, UBND xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng) cùng các sở ngành, đơn vị của tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) về thu hút đầu tư và định hướng công tác quy hoạch trên địa bàn xã.

Đáng chú ý, trong đoàn công tác của Novaland có sự tham gia của diễn viên Chi Bảo (tên thật Phạm Gia Chi Bảo) với vai trò trưởng đoàn. 

Tại buổi làm việc, ông Phạm Gia Chi Bảo, đại diện Tập đoàn Novaland, đã kiến nghị mô hình đô thị phức hợp tại khu vực xã Nam Ban Lâm Hà và mở rộng, kết nối cao tốc Liên Khương – Prenn với quy mô dự kiến từ 5.000 – 7.000 ha tại xã Nam Ban Lâm. 

Khu đô thị thông minh (Nam Ban Lâm Hà) sẽ đồng hành cùng địa phương xây dựng các tuyến giao thông mở rộng kết nối liên vùng, ứng dụng mô hình quản lý hiện đại nhằm tăng cường kết nối liên vùng, giảm tải cho áp lực đô thị hóa các khu vực trung tâm Đà Lạt;

Khu du lịch nghỉ dưỡng đa chức năng (tại xã Hiệp Thạnh) với các chức năng như sân golf liên hợp, phim trường giải trí; Khu liên hợp thể thao đa bộ môn; Làng hưu trí và dưỡng lão; khu khách sạn 4-5 sao chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó là Trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Đối với định hướng phát triển đô thị (xã Nam Ban Lâm Hà), mở rộng phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng đa chức năng (xã Hiệp Thạnh), Tập đoàn Novaland đề xuất 2 xã đồng thuận, báo cáo các sở ngành và UBND tỉnh xem xét, thống nhất bổ sung vào quy hoạch tỉnh, làm cơ sở hoàn thiện điều kiện pháp lý để đầu tư.

Diễn viên Chi Bảo góp mặt tại Novaland: Định hướng Đầu tư bất động sản 2026 - Ảnh 2.

Trong đoàn công tác của Novaland có sự tham gia của diễn viên Chi Bảo (tên thật Phạm Gia Chi Bảo) với vai trò trưởng đoàn

Trước đó, ông Chi Bảo đã có thời gian dài gắn bó với các pháp nhân liên quan đến Novaland. Từ năm 2022, ông giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm – liên doanh giữa Novaland (nắm 51% vốn) và Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Tâm của ông (nắm 49%). 

Đầu năm 2025, doanh nghiệp này giảm vốn điều lệ từ 100 tỉ đồng xuống còn 100 triệu đồng nhằm điều chỉnh tỉ lệ góp vốn theo kế hoạch tái cơ cấu của tập đoàn, song ông Chi Bảo vẫn giữ vai trò điều hành.

Việc tham gia vào hệ sinh thái Novaland của ông Chi Bảo không chỉ giới hạn ở lĩnh vực bất động sản, mà còn gắn với các dự án mang tính xã hội và giáo dục. Hiện ông tiếp tục là người đại diện pháp luật tại một số doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Giáo dục Hiểu về Trái tim, đồng thời tham gia các dự án nghỉ dưỡng tại Côn Đảo, hồ Tà Đùng và hồ Lắk.

Giới quan sát cho rằng sự xuất hiện của ông tại Novaland là sự kết hợp giữa uy tín cá nhân từ các hoạt động thiện nguyện (Quỹ Hiểu về Trái tim) và định hướng phát triển trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng.

Ngoài Novaland Đất Tâm, ông Chi Bảo còn đại diện hoặc tham gia điều hành nhiều doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Chi Bảo, Công ty Cổ phần Đất Tâm, Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Tâm, Công ty Cổ phần Du lịch Hiểu về Trái tim, Công ty Cổ phần Du lịch nghỉ dưỡng Hồ Lắk, Công ty Cổ phần Du lịch nghỉ dưỡng Thiền Chư Yang Sin, Công ty Cổ phần Zorba X, Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng và Sân Golf Tà Đùng…

Chi Bảo tên đầy đủ là Phạm Gia Chi Bảo, sinh năm 1973. Anh được hâm mộ với gương mặt điển trai, ngoại hình lãng tử trên màn ảnh nhỏ thập niên 1990, nổi tiếng qua các phim Những đứa con thành phố, Đồng tiền xương máu... Thập niên 2000, Chi Bảo tiếp tục tham gia phim Người đàn bà yếu đuối, Lục Vân Tiên, Cô gái xấu xí...

Diễn viên Chi Bảo bắt đầu chuyển sang làm kinh doanh từ năm 2003 với Công ty TNHH Thương hiệu, trước khi mở rộng sang lĩnh vực bất động sản từ năm 2017.


Tin liên quan

(NLĐO)- Bộ Tài chính cho biết trong giai đoạn 2012-2016, chi ngân sách Nhà nước cho bảo vệ môi trường cao hơn tổng số thu từ thuế bảo vệ môi trường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo