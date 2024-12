Hội bạn thân của vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang

Hội bạn thân showbiz quậy tưng bừng chúc mừng vợ chồng diễn viên Chi Bảo

Dịp cuối năm, vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang tổ chức một buổi tiệc hoành tráng để gặp gỡ hội bạn thân. Đây cũng là dịp vợ chồng nam diễn viên tổ chức sinh nhật lần thứ 18 cho cơ sở kinh doanh của mình.

CEO Lý Thùy Chang gây bất ngờ khi giảm cấp tốc 6 kg chỉ sau 2 tuần để kịp dự tiệc. Cô cho biết đã tăng đến 25kg sau sinh nhưng không hề lo lắng vì biết cách giảm cân an toàn.

"Anh tài" Bằng Kiều hội ngộ "anh tài" Quốc Thiên tại dạ tiệc. Nam ca sĩ "Cơn mưa băng giá" ngẫu hứng mời đàn em Quốc Thiên hòa giọng, làm nên màn song ca đã tai khiến các khách mời vỗ tay không ngớt. Anh cũng tiết lộ mình bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ cậy nhờ các công nghệ làm đẹp để được trẻ trung như các đàn em.

Ca sĩ Lệ Quyên hút mọi ánh nhìn với đầm cắt xẻ táo bạo, khoe vòng eo siêu nhỏ ở độ tuổi U50. Nữ ca sĩ chia sẻ mình bấy lâu nay cũng hơi chủ quan, cho rằng mình cứ vui thì rồi sẽ trẻ mãi. Nhưng gần đây bắt đầu thấy các dấu hiệu lão hóa lộ rõ nên cũng muốn thử các liệu trình trẻ hóa da với mong muốn có thể trẻ mãi không già.

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển

Cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển dự tiệc cùng con trai và học trò nhí. Nữ kiện tướng Dance sport chia sẻ chồng chính là động lực để mình làm đẹp. Phan Hiển cũng ngọt ngào thổ lộ với bà xã: "Với anh lúc nào em cũng xinh đẹp".

Con trai của cặp đôi kiện tướng: bé Kubi đã có màn nhảy ngẫu hứng trên sân khấu để phụ họa cho ca sĩ Bảo Thy, sau đó tiếp tục trình diễn trong sự cổ vũ nhiệt tình của các khách mời.

Vợ diễn viên Chi Bảo tăng 25 kg sau sinh nhưng không lo lắng

Ca sĩ Bảo Thy thay liên tiếp 2 bộ đầm khoe nhan sắc trẻ trung như công chúa ở độ tuổi 36. Cô bất ngờ tái hiện lại loạt hit audition song ca cùng ca sĩ Vương Khang: "Please Tell Me Why", "Sorry", "Công chúa bong bóng"…

Là người hoạt động nghệ thuật lâu năm nên hội bạn của diễn viên Chi Bảo ở showbiz cũng không ít

Ca sĩ Trung Quân khoe chất giọng nam cao hiếm có với loạt ca khúc. Nam ca sĩ cũng đã có màn giảm cân thành công. Nam ca sĩ cảm thấy tiếc nuối vì nếu biết giảm cân sớm hơn thì mình đã có ngoại hình đẹp hơn từ lâu.

Nữ ca sĩ hải ngoại Hồ Lệ Thu khoe giọng hát live như "nuốt đĩa" qua các nhạc phẩm mashup "Chén đắng - Anh muốn em sống sao", "Feliz Navida"... Cô được khen bởi nhan sắc quyến rũ, phong cách trình diễn bốc lửa.

