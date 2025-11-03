HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Diễn viên Kiều My sắp lên xe hoa

Kim Ngân

(NLĐO) - Diễn viên Kiều My được bạn trai cầu hôn lãng mạn tại Hàn Quốc, nhận “mưa” lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, Kiều My - gương mặt quen thuộc của VTV thế hệ mới - đã khoe ảnh được bạn trai cầu hôn tại Hàn Quốc. Cô không giấu nụ cười hạnh phúc khi ôm chặt vị hôn phu và khoe chiếc nhẫn đính ước: "Ngày đẹp trời, tôi nói đồng ý".

Cô cho biết lễ cưới sẽ được tổ chức trong thời gian tới và sẽ thông báo cụ thể đến khán giả vào dịp thích hợp.

Diễn viên Kiều My sắp lên xe hoa - Ảnh 1.

Diễn viên Kiều My được cầu hôn tại Hàn Quốc. (Ảnh: FBNV)

Phía dưới bài đăng, cô nhận vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Trong phần bình luận, dàn diễn viên quen thuộc của phim truyền hình như Quỳnh Kool, Huyền Lizzie, Bảo Thanh… cũng nô nức gửi lời chúc, bày tỏ niềm vui khi cô sắp lên xe hoa.

Kiều My từng tiết lộ với truyền thông rằng bạn trai không phải đại gia, nhưng luôn ở bên cô, ủng hộ cô trong công việc lẫn cuộc sống. Cặp đôi từng đi du lịch Thái Lan cùng nhau và nhận được lời khen "có tướng phu thê".

Diễn viên Kiều My sắp lên xe hoa - Ảnh 2.

Kiều My nhận nhiều lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp

Kiều My sinh năm 1996, là gương mặt quen thuộc trên sóng giờ vàng VTV. Kiều My được nhiều khán giả biết đến qua vai Trâm, em gái của nhân vật Khoa (do Đình Tú đóng) trong phim "Cô gái nhà người ta". Ngoài ra, Kiều My còn góp mặt trong các phim như "Hôn nhân trong ngõ hẹp"", Zippo, mù tạt và em", "Ngày mai bình yên", "Đừng bắt em phải quên"...

Lễ vu quy của cặp đôi giờ vàng phim Việt Đình Tú - Ngọc Huyền

Lễ vu quy của cặp đôi giờ vàng phim Việt Đình Tú - Ngọc Huyền

(NLĐO) - Diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền tổ chức lễ vu quy ấm cúng tại Bắc Ninh sáng 30-10, với không gian trang trí mang đậm nét truyền thống Kinh Bắc.

Băng Di được bạn trai Việt kiều cầu hôn

(NLĐO) - Nữ diễn viên Băng Di vừa nhận lời cầu hôn từ bạn trai Việt kiều sau gần 10 năm hẹn hò.

Diễn viên phim giờ vàng tham gia sân chơi âm nhạc

(NLĐO) - Diễn viên Nguyễn Quang Anh gây chú ý khi tham gia chương trình "Điểm hẹn tài năng" do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

