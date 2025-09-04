Diễn viên Lan Phương tái xuất màn ảnh sau biến cố hôn nhân đầy cảm xúc

Nữ diễn viên cho biết từ tháng 7-2025, cô đưa hai con chuyển từ Đà Nẵng về Hà Nội sinh sống. Trong căn hộ mới, Lan Phương ưu tiên dành thời gian chăm sóc, đồng hành cùng các con, từ việc học tập đến những hoạt động vui chơi.

Diễn viên Lan Phương "trở lại" sau biến cố hôn nhân. Ảnh: FBNV

Lan Phương khẳng định: "Dù bận rộn, tôi sẽ cố gắng hết mình để nuôi dạy các con thành những phiên bản tốt nhất, có lòng trắc ẩn và sáng tạo, biết đóng góp làm đẹp cuộc sống".

Mới đây, cô gây chú ý với ngoại hình mới lạ. Lan Phương từng cho biết cô đối diện với nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần khi hôn nhân đổ vỡ. Nữ diễn viên thừa nhận từng trải qua quãng thời gian căng thẳng, mất ngủ và giảm cân nhanh khiến cơ thể xuống sắc. Từ cuối tháng 8, cô đã tới thẩm mỹ viện thực hiện loạt biện pháp thẩm mỹ nhằm cải thiện vẻ ngoài.

Diễn viên Lan Phương trùng tu nhan sắc phục vụ cho công việc diễn xuất

Bên cạnh vai trò làm mẹ, Lan Phương cũng nhanh chóng trở lại công việc. Cô vừa góp mặt trong bộ phim truyền hình "Gió ngang khoảng trời xanh" cùng Doãn Quốc Đam, đánh dấu sự tái xuất sau thời gian khủng hoảng hôn nhân.

Ngoài diễn xuất, cô còn điều hành một quán cà phê để tăng thêm nguồn thu nhập, đảm bảo cuộc sống cho các con.



