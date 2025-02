Diễn viên phim "Gossip Girl" qua đời tuổi 39

Theo thông tin từ cảnh sát, họ đã nhận được cuộc gọi 911 về một phụ nữ bất tỉnh trong căn hộ riêng thuộc chung cư cao cấp ở khu Central Park South, Manhattan – Mỹ. Sau đó, người phụ nữ được xác định là nữ diễn viên Michelle Trachtenberg.

Michelle Trachtenberg qua đời tuổi 39

Cô đã được xác định qua đời sau khi lực lượng chức năng tiến hành cấp cứu. "Không có nghi ngờ hành vi tội phạm nào" – phía cảnh sát cho biết. Michelle Trachtenberg gặp vấn đề sức khỏe gần đây và cái chết của cô là do tự nhiên, không có gì đáng ngờ. Tuy nhiên, theo đúng thủ tục, kết luận chính thức nguyên nhân tử vong sẽ đưa ra khi có kết quả giám định y khoa.

Người đại diễn của nữ diễn viên là Gary Mantoosh cũng đã thông báo với truyền thông về việc Michelle Trachtenberg qua đời và nói rằng gia đình mong muốn được riêng tư trong khoảng thời gian này.

Một số thông tin cho biết Michelle Trachtenberg từng ghép gan năm 2024 và có khả năng cơ thể cô đã đào thải gan ghép.

Sinh năm 1985 tại New York – Mỹ, Michelle Trachtenberg đóng phim từ năm 3 tuổi. Cô nhanh chóng trở thành sao "nhí" trong nhiều phim thiếu nhi: "The Adventures of Pete & Pete", "Harriet the Spy", "Can't Be Heaven", "Buffy the Vampire Slayer"... Về sau, cô tham gia phim "Gossip Girl" với vai Georgina Sparks.

Những phim cô đóng còn có: "Cop Out", "Take Me Home Tonight", "Sexy Evil Genius", "The Scribbler"…

Nhiều người hâm mộ, đồng nghiệp, bạn bè thương tiếc cô