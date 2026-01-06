Diễn viên Phương Dung tiết lộ "áo vía" từ cả trăm áo bà ba đủ màu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Diễn viên Phương Dung tiết lộ "áo vía" từ cả trăm áo bà ba đủ màu

Minh Khuê

(NLĐO) - Diễn viên Phương Dung hóa thân bà Năm Hậu trong phim "sit-com" (hài tình huống) "Trong nhà ngoài ngõ: Hẻm không tình yêu".

Theo nữ diễn viên chia sẻ, bà Năm Hậu là một đại gia bất động sản, sở hữu dãy trọ và nhiều ki-ốt trong hẻm. Sau hai lần bị phản bội trong tình yêu và tình bạn, bà quyết định sống một mình, làm lại từ đầu nên khi xây dựng xóm trọ đã lập nên luật "cấm yêu".

Dẫu tính cách có chút nghiêm khắc, hơi cố chấp, đôi khi cực đoan nhưng bà Năm Hậu là người phụ nữ cô đơn, đa cảm, nhiều tổn thương, hay lén giúp đỡ sinh viên và người khó khăn.

Diễn viên Phương Dung tiết lộ "áo vía" từ cả trăm áo bà ba đủ màu - Ảnh 1.

Diễn viên Phương Dung tiết lộ "áo vía"

Diễn viên Phương Dung tiết lộ "áo vía" từ cả trăm áo bà ba đủ màu - Ảnh 2.

Bà có cả trăm áo bà ba

Diễn viên Phương Dung tiết lộ "áo vía" từ cả trăm áo bà ba đủ màu - Ảnh 3.

Nên không ngại khi vai diễn đòi hỏi mặc toàn áo bà ba

Diễn viên Phương Dung tiết lộ "áo vía" từ cả trăm áo bà ba đủ màu - Ảnh 4.

Nữ diễn viên vào vai bà Năm Hậu

Đặc biệt, bà mặc áo bà ba suốt từ đầu đến cuối phim. Với diễn viên Phương Dung, yêu cầu này của nhân vật không khó bởi tủ đồ của bà hiện có cả trăm chiếc áo bà ba đủ màu sắc, chất liệu, kiểu dáng.

Trong số những chiếc áo bà ba gắn bó với mình, bà có một chiếc "áo vía" kỷ niệm màu tím, được cất giữ hơn mười mấy năm. Theo lời kể của nữ diễn viên, chiếc áo ấy theo bà từ những khi mới chập chững vào nghề khi quay video ca nhạc hài cùng nghệ sĩ Bảo Chung hay xuất hiện trong những video hài ngày xưa.

Sang năm 2026, diễn viên Phương Dung thông tin lịch trình khá dày khi chuẩn bị bước vào giai đoạn tập tuồng cho Tết Nguyên Đán và may mắn nhận được nhiều lời mời hợp tác phim ảnh.

"Khán giả sẽ thấy tôi xuất hiện liên tục trong phim cổ tích, phim sit-com, phim truyền hình trên kênh Truyền hình Vĩnh Long. Chính vì sự bận rộn này mà kênh YouTube Ngũ Long Du Ký của tôi cùng nhóm nghệ sĩ Phi Phụng, Thụy Mười, Diễm Hương, Năm Chà hiện tại ít hoạt động sôi nổi như trước" - diễn viên Phương Dung thổ lộ.

Diễn viên Phương Dung tiết lộ "áo vía" từ cả trăm áo bà ba đủ màu - Ảnh 5.

Những bộ bà ba không trùng màu của diễn viên

Diễn viên Phương Dung tiết lộ "áo vía" từ cả trăm áo bà ba đủ màu - Ảnh 6.

Diễn viên Phương Dung tiết lộ "áo vía" từ cả trăm áo bà ba đủ màu - Ảnh 7.

Diễn viên Phương Dung tiết lộ "áo vía" từ cả trăm áo bà ba đủ màu - Ảnh 8.

Diễn viên Phương Dung tiết lộ "áo vía" từ cả trăm áo bà ba đủ màu - Ảnh 9.

Phim "Hẻm không tình yêu" thuộc chuỗi "Trong nhà ngoài ngõ" do nghệ sĩ Nguyễn Thành Chánh Trực làm đạo diễn cùng sự góp mặt của các diễn viên: Sơn Hải, Thanh Ngọc, Lạc Hoàng Long, Phan Như Thùy, Phượng Tiên, Trịnh Tài, Tuấn Kiệt...

Phim phát sóng lúc 21 giờ 50 phút thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hằng tuần trên kênh THVL1.

Tin liên quan

NSƯT Hữu Quốc, Phi Phụng, Phương Dung hội ngộ sit-com “Xóm Bến Đò”

NSƯT Hữu Quốc, Phi Phụng, Phương Dung hội ngộ sit-com “Xóm Bến Đò”

(NLĐO) - Phim sit-com (hài tình huống) “Xóm Bến Đò” tập trung khai thác những câu chuyện về gia đình trong một khu lao động đặc trưng của TP HCM.

NSƯT Hạnh Thúy, Phương Dung duyên dáng trên thảm đỏ

(NLĐO) - NSƯT Hạnh Thúy, Phương Dung, Oanh Kiều, Châu Bùi… và nhiều nghệ sĩ khác duyên dáng trên thảm đỏ ra mắt phim “Đêm tối rực rỡ”. Bộ phim phản ánh bi kịch của nạn bạo hành gia đình, cờ bạc, vay nặng lãi này do đạo diễn người Mỹ Aaron Toronto thực hiện.

Khả Ngân duyên dáng tặng cành đào cho đạo diễn Ấn Độ

(NLĐO) - Nữ diễn viên Khả Ngân diện đầm trắng xinh đẹp, tặng cành đào cho đạo diễn Rahhat Shah Kazmi tại buổi ra mắt phim "Vạn dặm yêu em".

Áo bà ba Phương Dung phim sit-com Hẻm không tình yêu áo vía
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo