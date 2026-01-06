Diễn viên Phương Dung tiết lộ "áo vía" từ cả trăm áo bà ba đủ màu

Theo nữ diễn viên chia sẻ, bà Năm Hậu là một đại gia bất động sản, sở hữu dãy trọ và nhiều ki-ốt trong hẻm. Sau hai lần bị phản bội trong tình yêu và tình bạn, bà quyết định sống một mình, làm lại từ đầu nên khi xây dựng xóm trọ đã lập nên luật "cấm yêu".

Dẫu tính cách có chút nghiêm khắc, hơi cố chấp, đôi khi cực đoan nhưng bà Năm Hậu là người phụ nữ cô đơn, đa cảm, nhiều tổn thương, hay lén giúp đỡ sinh viên và người khó khăn.

Diễn viên Phương Dung tiết lộ "áo vía"

Bà có cả trăm áo bà ba

Nên không ngại khi vai diễn đòi hỏi mặc toàn áo bà ba

Nữ diễn viên vào vai bà Năm Hậu

Đặc biệt, bà mặc áo bà ba suốt từ đầu đến cuối phim. Với diễn viên Phương Dung, yêu cầu này của nhân vật không khó bởi tủ đồ của bà hiện có cả trăm chiếc áo bà ba đủ màu sắc, chất liệu, kiểu dáng.

Trong số những chiếc áo bà ba gắn bó với mình, bà có một chiếc "áo vía" kỷ niệm màu tím, được cất giữ hơn mười mấy năm. Theo lời kể của nữ diễn viên, chiếc áo ấy theo bà từ những khi mới chập chững vào nghề khi quay video ca nhạc hài cùng nghệ sĩ Bảo Chung hay xuất hiện trong những video hài ngày xưa.

Sang năm 2026, diễn viên Phương Dung thông tin lịch trình khá dày khi chuẩn bị bước vào giai đoạn tập tuồng cho Tết Nguyên Đán và may mắn nhận được nhiều lời mời hợp tác phim ảnh.

"Khán giả sẽ thấy tôi xuất hiện liên tục trong phim cổ tích, phim sit-com, phim truyền hình trên kênh Truyền hình Vĩnh Long. Chính vì sự bận rộn này mà kênh YouTube Ngũ Long Du Ký của tôi cùng nhóm nghệ sĩ Phi Phụng, Thụy Mười, Diễm Hương, Năm Chà hiện tại ít hoạt động sôi nổi như trước" - diễn viên Phương Dung thổ lộ.

Những bộ bà ba không trùng màu của diễn viên

Phim "Hẻm không tình yêu" thuộc chuỗi "Trong nhà ngoài ngõ" do nghệ sĩ Nguyễn Thành Chánh Trực làm đạo diễn cùng sự góp mặt của các diễn viên: Sơn Hải, Thanh Ngọc, Lạc Hoàng Long, Phan Như Thùy, Phượng Tiên, Trịnh Tài, Tuấn Kiệt...

Phim phát sóng lúc 21 giờ 50 phút thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hằng tuần trên kênh THVL1.