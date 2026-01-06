HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Khả Ngân duyên dáng tặng cành đào cho đạo diễn Ấn Độ

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ diễn viên Khả Ngân diện đầm trắng xinh đẹp, tặng cành đào cho đạo diễn Rahhat Shah Kazmi tại buổi ra mắt phim "Vạn dặm yêu em".

Khả Ngân duyên dáng trong không gian "đám cưới" tại TP HCM

Nữ diễn viên Khả Ngân và đạo diễn Rahhat Shah Kazmi cùng một số diễn viên đại diện cho ê-kíp đoàn phim tại buổi ra mắt tại TP HCM. Nam diễn viên chính Shantanu Maheshwari và một số diễn viên khác không có mặt tại sự kiện.

Khả Ngân gây ấn tượng với khả năng giao tiếp song ngữ, nhiều tương tác thân thiện cùng đạo diễn người Ấn Độ Rahhat Shah Kazmi. Cô trao tặng cho đạo diễn một cành đào kèm theo lời chúc mừng năm mới.

Khả Ngân duyên dáng tặng cành đào cho đạo diễn Ấn Độ - Ảnh 1.

Khả Ngân tặng cành đào cho đạo diễn Ấn Độ

Khả Ngân duyên dáng tặng cành đào cho đạo diễn Ấn Độ - Ảnh 2.

Khả Ngân duyên dáng tặng cành đào cho đạo diễn Ấn Độ - Ảnh 3.

Đạo diễn bày tỏ sự cảm ơn, niềm vui trước sự hiếu khách của người Việt

Khả Ngân duyên dáng tặng cành đào cho đạo diễn Ấn Độ - Ảnh 4.

Khả Ngân duyên dáng tặng cành đào cho đạo diễn Ấn Độ - Ảnh 5.

Khả Ngân duyên dáng tặng cành đào cho đạo diễn Ấn Độ - Ảnh 7.

Khả Ngân trao tặng cành đào

Nữ diễn viên lý giải vào dịp Tết Nguyên đán, người Việt thường hay chưng hoa mai hoặc hoa đào trong nhà, đón chào một năm mới. Cô cũng hy vọng phim hợp tác đầu tiên giữa hai nước sẽ nhận được sự chào đón từ khán giả Việt.

Trong phim, Khả Ngân đảm nhận vai nữ chính Linh - một nghệ sĩ trẻ Việt Nam giàu đam mê và cá tính, bước vào mối tình định mệnh với Manav (Shantanu Maheshwari đóng), thiếu gia của một gia đình tỉ phú Ấn Độ.

"Lần đầu tiên hợp tác cùng đoàn phim 100% đến từ Ấn Độ, từ đạo diễn, nhà sản xuất cho đến diễn viên, tôi thật sự rất lo lắng. Khi đến Ấn Độ, gặp mặt ê-kíp sản xuất và chụp poster, tôi càng hồi hộp và cảm nhận được rõ thách thức lớn mà mình đang đảm nhận. 

Vì đây là phim nhằm mục đích giao lưu văn hóa giữa 2 quốc gia nhưng cũng phải thoại toàn bộ bằng tiếng Anh. Dù đã trau dồi ngoại ngữ nhiều nhưng khi diễn cùng bạn diễn người Ấn, nói tiếng Anh 100% mà phải đầy cảm xúc là thử thách buộc tôi phải nỗ lực rất nhiều" - Khả Ngân chia sẻ.

Chia sẻ về lần trở lại màn ảnh rộng sau 5 năm vắng bóng, Khả Ngân cho biết bản thân không muốn "bước vội vàng" mà là chờ "thời điểm vàng" khi bản thân đã có đủ sự chín chắn về cả cảm xúc lẫn trải nghiệm sống.

Sau nhiều năm nhìn, cô cảm thấy mình bình tĩnh hơn, hiểu nhân vật hơn và sẵn sàng cho những vai diễn có chiều sâu hơn. Hiện tại, cô cũng đã sẵn sàng và đang trong hành trình bước vào những dự án mới có hình tượng, thể loại hoàn toàn khác so với trước đây.

Phim ra rạp Việt từ ngày 9-1

Tại sự kiện, một số khách mời nổi tiếng tham dự có: Hiếu Nguyễn, Lâm Thanh Nhã, Trần Phong, Trần Kim Hải, á hậu Mâu Thuỷ...

Tổng lãnh sự Ấn Độ Vipra Pandey cho biết đây là phim hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam và Ấn Độ sau 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Phim có 75% bối cảnh quay tại Việt Nam và 25% quay tại Ấn Độ. 

Những cảnh đẹp Việt Nam được quay tại các địa điểm: Đà Nẵng - Đà Lạt - TP HCM - đảo Phú Quốc như Satem Hills, Sungroup Bà Nà Hills, Núi Thần Tài, bãi biển Đà Nẵng, Cầu Rồng, Cầu Hôn và thị trấn Hoàng Hôn.

Khả Ngân duyên dáng tặng cành đào cho đạo diễn Ấn Độ - Ảnh 8.

Khả Ngân đón tiếp khách đến dự buổi ra mắt phim

Khả Ngân duyên dáng tặng cành đào cho đạo diễn Ấn Độ - Ảnh 9.

Khả Ngân và Mâu Thủy

Khả Ngân duyên dáng tặng cành đào cho đạo diễn Ấn Độ - Ảnh 10.

Cùng các khách mời khác

Khả Ngân duyên dáng tặng cành đào cho đạo diễn Ấn Độ - Ảnh 11.

Khả Ngân duyên dáng tặng cành đào cho đạo diễn Ấn Độ - Ảnh 12.

Khả Ngân duyên dáng tặng cành đào cho đạo diễn Ấn Độ - Ảnh 14.

Khả Ngân duyên dáng tặng cành đào cho đạo diễn Ấn Độ - Ảnh 15.

Khả Ngân duyên dáng tặng cành đào cho đạo diễn Ấn Độ - Ảnh 16.

Phim hợp tác Việt Nam - Ấn Độ với tên "Vạn dặm yêu em" (Love in Vietnam) được thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP HCM và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên: Khả Ngân, Shantanu Maheshwari, Đinh Y Nhung, nghệ sĩ Thanh Hiền, Avneet Kaur, Farida Jalal, Raj Babbar…

Nội dung phim kể về chuyện tình lãng mạn giữa nữ vũ công, họa sĩ người Việt Linh (Khả Ngân đóng) và chàng trai người Ấn Độ Manav. Tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Thổ Nhĩ Kỳ "Đức Mẹ mặc áo choàng lông".

Tin liên quan

Khả Ngân mang khẩu trang lên thảm đỏ

Khả Ngân mang khẩu trang lên thảm đỏ

(NLĐO) - Nữ diễn viên Khả Ngân diện đầm trắng tươi trẻ nhưng mang khẩu trang che kín mặt xuất hiện trên thảm đỏ lễ ra mắt phim "Bí mật của gió" do cô đóng chính.

Khả Ngân - Quốc Anh “đấu tố” gay cấn

(NLĐO) – Nữ diễn viên Khả Ngân và Quốc Anh có sự phối hợp ăn ý trong phim “Bí mật của gió” nói về chuyện tình giữa một hồn ma và cô gái trẻ. Tuy vào vai tình nhân nhưng ngoài đời Khả Ngân là đàn chị Quốc Anh.

Hoàng Thùy Linh tái xuất

(NLĐO) - "Rực rỡ 30"- ca khúc đánh dấu sự trở lại của Hoàng Thùy Linh ở đường đua nhạc Việt ngay từ những ngày đầu năm mới.

Ấn Độ ra mắt phim Khả Ngân Vạn dặm yêu em
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo