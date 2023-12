Diễn viên trắng tay, vay 10 triệu nhưng phải trả 108 triệu

Diễn viên Hữu Tiến rất quen mặt với khán giả truyền hình

Trở lại với vai diễn trong bộ phim kinh dị "Kẻ ăn hồn", diễn viên Hữu Tiến bảo rằng "ông thấy vui vì bản thân đã già nhưng vẫn còn được trọng dụng. Không gì mang lại hạnh phúc cho chúng ta hơn việc biết mình còn hữu dụng trong xã hội".

Nam nghệ sĩ 50 tuổi có hơn 20 năm trong nghề, đảm nhận đa dạng vai trò từ diễn viên cho đến đạo diễn ở cả sân khấu kịch lẫn phim ảnh.



Không cần bàn cãi về nghề của ông, nhưng điều mà diễn viên Hữu Tiến gây ấn tượng với người khác chính là sự thẳng thắn.

Không giấu diếm, ông nói "đời này, bước qua vực thẳm rồi sẽ thấy, mọi thứ vô thường lắm. Có những thứ tưởng chừng rất quan trọng với chúng ta nhưng rồi, một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra tiền tài, danh vọng chỉ là phù du".

Ông kể rằng, bản thân từng là diễn viên được yêu thích ngay từ khi còn là sinh viên năm 2 ở trường sân khấu điện ảnh. Ông liên tục được mời vào vai chính, nhận mức thù lao ngất ngưỡng và được người người nể trọng. Lúc ấy "tôi nghĩ mình là người rất giỏi, đứng trên nhiều người".

Ông cứ thế tận hưởng cuộc sống của mình cho đến cái ngày, mọi thứ như bị lật ngược, từ sáng thành tối, từ trắng thành đen, từ thiên đàng rơi xuống địa ngục.

Ông kể lại "các bạn có biết cái cảnh tôi vay 11 triệu nhưng trả cả lãi lẫn gốc lên đến 108 triệu?". Tôi đang chạy xe đi đón con, chủ nợ xiết xe. Tôi vội vã mua trả góp chiếc xe khác, chủ nợ xiết luôn chiếc xe trả góp. Tôi trốn chui trốn nhủi vì nợ nần. Không có gì đen tối hơn".

Ông từng trắng tay vì làm giàu

Diễn viên Hữu Tiến cho biết, ông không vay nợ vì cờ bạc, rượu chè mà vì buôn bán thua lỗ. Năm đó, ông vay nóng để mở quán ăn đối diện trường sân khấu điện ảnh. Những tưởng mình khéo làm ăn. Lại chăm chỉ làm ăn để nuôi con sau cuộc hôn nhân đổ vỡ thì sẽ sớm khấm khá.

Nhưng không. Nợ chồng nợ. Ông vay cả tín dụng đen. Ngày ông lấy hết can đảm gặp chủ nợ van xin "để tôi làm ăn và trả góp mỗi ngày" cũng là lúc, "ngày mới" của ông được mở ra.

Từ một nam chính ông xin đi diễn. Vai to, vai nhỏ nào ông cũng nhận. Thù lao bao nhiêu cũng nhận. Ngày trước được bạn bè đồng nghiệp tung hô, nay họ quay lưng như người xa lạ. Có lúc, ông chạnh lòng. Nhưng điều ấy rồi cũng mau qua khi cuộc sống của ông bị bủa vây nhiều thứ khác để mưu sinh.

Ông bày tỏ: "Cuộc đời mỗi người đều phải trải qua những bài học. Phải học thì mới khôn lên được. Tôi cũng vậy". Đứng ở cái ngưỡng mà mỗi chặng đường đi được bao phủ bởi trải nghiệm cuộc sống, ông tâm sự "khi nghe ai đó nói về khát vọng của tiền tài, danh vọng, tôi biết đó là một người trẻ ôm nhiều hoài bão.

"Ở tuổi của mình, tôi biết mình là ai, đang ở đâu. Biết đủ, cuộc sống tự khắc trở nên thư thái hơn. Biết mình biết ta, cuộc sống tự nhiên an yên và bình thản. Tôi lúc này, có được điều ấy - diễn viên Hữu Tiến chia sẻ.

Bị chủ nợ xiết mọi thứ

"Sau nhiều năm làm nghề, tôi nghĩ điều quan trọng là "liệu cơm gắp mắm". Đừng nhìn vào người khác vì đó là chuyện của số phận. Tôi không thích so sánh. Có thể người ta may mắn hơn mình, nhưng không sao. Điều đó cũng đâu có nghĩa là họ sẽ may mắn mãi" - Hữu Tiến trải lòng.

Nói về cuộc sống hiện tại, diễn viên Hữu Tiến cho biết ông hạnh phúc vì được làm nghề, dạy học ban ngày, dạy thêm ban đêm, tham gia talkshow, cuối tuần thì diễn ở sân khấu kịch Thế giới trẻ... "Tôi vẫn sống ổn với nghề, không bon chen với đời. Chén cơm của tôi cũng bình thường vậy thôi. Khi bạn đa năng, bạn sẽ sống được. Còn sống thế nào là chuyện của mình. Khi bạn cầm ổ bánh mì, tại sao phải nhìn người ta ngồi trong nhà hàng?"

Ông bảo, cuộc sống này là những bài học để được lớn

Ông trầm ngâm: "Trên đời này cũng chẳng có ai là số một mãi mãi. Thí dụ thời trước người ta nói anh Hoài Linh là nổi trội nhất, bây giờ có còn nữa không? Giờ người ta nói Trấn Thành là số một, nhưng vài năm nữa sẽ là người khác. Dòng chảy nó vẫn xoay vòng theo quy luật như vậy".

Nghệ sĩ Hữu Tiến sinh năm 1973 tại TPHCM, thuộc thế hệ diễn viên cùng thời với Hồng Ánh, Trương Ngọc Ánh, Trịnh Kim Chi... Anh từng đóng nhiều phim như: "Mưa", "Cánh buồm ảo ảnh", "Giao thời", "Tìm mẹ", "Dòng suối không cầu", "Chung cư"... Gần đây nhất anh trở lại màn ảnh nhỏ trong phim "Mặt trời mùa đông". Hiện anh đang học thạc sĩ và tập trung cho việc giảng dạy ở Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM.