Pháp luật

Diễn viên Trương Ngọc Ánh và những người nổi tiếng nào đã bị bắt?

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Việc diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt diễn ra sau khi hàng loạt người nổi tiếng như Ngân 98, hoa hậu Thùy Tiên, ca sĩ Chi Dân... rơi vào vòng lao lý

Bắt diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản

Tối 31-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã thi hành lệnh bắt diễn viên Trương Ngọc Ánh (SN 1976) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Diễn viên Trương Ngọc Ánh được xác định chiếm đoạt tài sản để sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh và vụ bắt giữ người nổi tiếng gây chấn động xã hội - Ảnh 1.

Công an TP HCM đọc lệnh bắt diễn viên Trương Ngọc Ánh

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Trước đó, Công ty Bất động sản Đất Rồng (phường Đức Nhuận, TP HCM) có đơn tố cáo bà Ánh có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp. Vào cuộc điều tra, Công an TP HCM đã xác định bà Ánh đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Bắt giam DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Ngày 13-10, Công an TP HCM đã bắt Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ngân 98 là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh và vụ bắt giữ người nổi tiếng gây chấn động xã hội - Ảnh 2.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra

Từ năm 2021, Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm "bảo vệ sức khỏe giảm cân".

Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen".

Qua điều tra, "viên rau củ Collagen" không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Trên bao bì, Ngân cho ghi chú "hàng tặng kèm, không bán" để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để "đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn".

Những sản phẩm do Ngân 98 bán ra thị trường được xác định có chất cấm, nếu sử dụng nhiều có thể gây đột quỵ, ảnh hưởng sức khỏe.

Bắt giam ca sĩ Lương Bằng Quang về tội đưa hối lộ

Ngày 23-10, Công an TP HCM đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam ca sĩ Lương Bằng Quang (SN 1982) về tội "Đưa hối lộ", Lê Sỹ Cường (SN 1987) tội "Môi giới hối lộ". Đồng thời, Công an TP HCM cũng khởi tố thêm tội "Đưa hối lộ" với ca sĩ Lương Bằng Quang.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh và vụ bắt giữ người nổi tiếng gây chấn động xã hội - Ảnh 3.

Ca sĩ Lương Bằng Quang và Ngân 98 đưa hối lộ 8 tỉ đồng

Mở rộng điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Ngân 98 thực hiện, Công an TP HCM xác định sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh tháng 7-2024, Ngân và Quang đã đưa 8 tỉ đồng cho Cường để không bị xử lý.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục vào vòng lao lý

Ngày 3-4, Bộ Công an đã ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Ling Vlogs) cùng 3 đồng phạm về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng".

Diễn viên Trương Ngọc Ánh và vụ bắt giữ người nổi tiếng gây chấn động xã hội - Ảnh 4.

Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog đang bị tạm giam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định sản phẩm thực phẩm bổ sung kera SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty Cp Asia life sản xuất là "hàng giả".

Từ 12-12-2024 đến 16-1-2025, các bị can đã 6 lần livestream, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, từ đó đã có hơn 56.000 khách hàng mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera, thu về hơn 17,5 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng xác định trong 17,5 tỉ đồng doanh thu, các bị can đã hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 19-5, Bộ Công an bắt hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (27 tuổi, ngụ TP HCM) cùng 4 người khác về tội "Lừa dối khách hàng".

Diễn viên Trương Ngọc Ánh và vụ bắt giữ người nổi tiếng gây chấn động xã hội - Ảnh 5.

Mở rộng điều tra, công an bắt hoa hậu Thùy Tiên

Hoa hậu Thùy Tiên khai cô bắt đầu tham gia điều hành việc sản xuất, buôn bán kẹo rau củ Kera từ khoảng giữa tháng 12-2024, sau một phiên live bán hàng. Khi đó hoa hậu này cảm thấy "sản phẩm có nhiều ý tưởng hay ho".

Thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác chung. Trong đó, hoa hậu Thùy Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần.

Bắt ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, "cô tiên" Nguyễn Đỗ Trúc Phương

Trước đó, ngày 14-11-2024, Công an TP HCM đã bắt Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989, ca sĩ Chi Dân) để điều tra hành vi liên quan đến ma túy.

Tối 6-11-2024, các trinh sát bất ngờ kiểm tra một khách sạn trên địa bàn huyện Bình Chánh (cũ) thì phát hiện trong phòng của Võ Thị Kim Tuyến (SN 1987) có một lượng ma túy khoảng 238 gram.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh và vụ bắt giữ người nổi tiếng gây chấn động xã hội - Ảnh 6.

Ca sĩ Chi Dân tại cơ quan công an

Từ lời khai của Tuyến, Công an TP HCM phát hiện nhiều người khác sử dụng ma túy mua từ Tuyến. Những người sử dụng ma túy bị bắt quả tang tại một phòng trọ trên địa bàn quận Tân Bình (cũ) trong đó có anh em ca sĩ Chi Dân.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh và vụ bắt giữ người nổi tiếng gây chấn động xã hội - Ảnh 7.

Nhiều người ngỡ ngàng khi Trúc Phương bị bắt

Diễn viên Trương Ngọc Ánh và vụ bắt giữ người nổi tiếng gây chấn động xã hội - Ảnh 8.

Người mẫu An Tây lúc bị bắt

*Ngoài ra, Công an TP HCM cũng bắt Nguyễn Đỗ Trúc Phương (SN 1994, ngụ quận 1, TP HCM), Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây) để điều tra hành vi liên quan đến ma túy.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương được cộng đồng mạng ví là "cô tiên" vì ngoại hình xinh đẹp và thường làm việc thiện nguyện gây xúc động trên mạng.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương được sinh ra trong gia đình khá giả. Cô từng được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2020 và là nhân vật chia sẻ câu chuyện tại Chương trình "Việc tử tế" của Đài Truyền hình Việt Nam.

