Những hoạt động của diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Những hoạt động của diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị Công an TP HCM bắt đã khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng

Tối 31-10, thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh (SN 1976) bị Công an TP HCM khiến nhiều người bất ngờ. 

Cư dân mạng sau khi đọc báo chính thống đã tràn vào kênh TikTok và Facebook cá nhân của nữ diễn viên.

Trước khi bị bắt, Facebook diễn viên Trương Ngọc Ánh đăng nhiều clip hoạt động xã hội

Nhiều người ngỡ ngàng vì trưa cùng ngày, nữ diễn viên còn đi từ thiện ở Gia Lai. Trong những ngày qua, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh liên tục đăng clip trên trang Facebook cá nhân thăm trẻ em, cùng các mạnh thường quân trao tặng "Nhà Nhân Ái" ở các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Gia Lai.

anh 1

Những hoạt động của diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Trước đó, sau thời gian dài vắng bóng, tháng 4-2025, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã tham gia phim "Chrysalis - Chiếc kén".

Những hoạt động của diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt - Ảnh 1.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra

Công an TP HCM thực hiện lệnh bắt diễn viên Trương Ngọc Ánh

Thời điểm đó, diễn viên Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Đây là dự án đặc biệt mà cá nhân tôi vô cùng tâm huyết và hào hứng, bởi đây cũng là lần đầu tiên được tham gia diễn xuất và hợp tác cùng nữ diễn viên Kiều Chinh và nam diễn viên Tiến Phạm trong một bộ phim. Hơn thế, phim được quay ngay tại Việt Nam. Tôi tin tưởng tác phẩm mang đến trải nghiệm nghệ thuật độc đáo, tạo ra những rung cảm và góc nhìn thú vị cho khán giả".

Với cáo buộc lạm dụng chiếm đoạt tài sản sử dụng cho mục đích cá nhân và thực hiện chuỗi hành vi khác, ngày 31-10, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã bị Công an TP HCM thi hành lệnh bắt để tạm giam. 

Tin liên quan

Công an TP HCM bắt diễn viên Trương Ngọc Ánh

Công an TP HCM bắt diễn viên Trương Ngọc Ánh

(NLĐO) - Công an TP HCM đã bắt diễn viên Trương Ngọc Ánh do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và hiện vụ án đang được mở rộng điều tra

Một người bị Công an TP HCM truy nã đã đầu thú sau khi đọc báo

(NLĐO) - Một thanh niên bị Công an TP HCM truy nã tội "Gây rối trật tự công cộng" đã ra đầu thú tại TP Cần Thơ sau khi đọc báo

CLIP Công an TP HCM đọc lệnh bắt diễn viên Trương Ngọc Ánh

(NLĐO) - Trương Ngọc Ánh được xác định chiếm đoạt tài sản sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách và thực hiện nhiều hành vi khác

Trương Ngọc Ánh bắt Trương Ngọc Ánh Trương Ngọc Ánh bị bắt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo