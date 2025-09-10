HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Diễn viên - vệ sĩ Tùng Yuki lên tiếng về mối quan hệ ca sĩ Mỹ Tâm

Thùy Trang

(NLĐO) - Thường xuyên "kề vai sát cánh" cùng ca sĩ Mỹ Tâm, cư dân mạng đồn chính diễn viên Tùng Yuki là chồng ca sĩ Mỹ Tâm.

Tùng Yuki và Mỹ Tâm: 1 bước không rời, hé lộ bí mật đằng sau sự kiện A80?

Diễn viên - vệ sĩ Tùng Yuki lên tiếng về mối quan hệ ca sĩ Mỹ Tâm- Ảnh 1.

Diễn viên Tùng Yuki một bước không rời khỏi ca sĩ Mỹ Tâm tại sự kiện đại lễ A80

Hình ảnh diễn viên Tùng Yuki luôn đứng cạnh bảo vệ ca sĩ Mỹ Tâm, một bước không rời tại sự kiện đại lễ A80 khiến cõi mạng một lần nữa dấy lên tin đồn "Diễn viên Tùng Yuki chính là chồng của ca sĩ Mỹ Tâm". Thậm chí, tin đồn còn đi hơi "lố" khi cho rằng cả hai đã có con.

Để tin đồn không đi quá xa, diễn viên Tùng Yuki nhanh chóng lên tiếng phản hồi cư dân mạng.

Chia sẻ với truyền thông, diễn viên Tùng Yuki nói: "Những ngày vừa qua, có nhiều bình luận ác ý về mối quan hệ của tôi và Mỹ Tâm. Bạn bè gửi cho tôi rất nhiều, tôi cảm thấy tức và buồn vì điều đó. Tuy nhiên, tôi chọn cách không quan tâm nữa để tập trung vào công việc thôi".

Ông cho biết thêm bản thân tuyệt đối không bao giờ bước chân vào không gian cá nhân của cô: "Sau show diễn, tôi đưa Mỹ Tâm về khách sạn thì không bao giờ bước vào phòng của cô ấy. Tôi đứng ngoài cửa, hoặc đưa lên cầu thang nhìn thấy Tâm an toàn rồi là tôi đi về".

Tùng Yuki phản ứng gắt: "rất bực vì đồn bậy"

Diễn viên - vệ sĩ Tùng Yuki lên tiếng về mối quan hệ ca sĩ Mỹ Tâm- Ảnh 2.

Diễn viên Tùng Yuki là vệ sĩ của ca sĩ Mỹ Tâm hơn 20 năm nay

Trước những thông tin về mối quan hệ giữa mình và ca sĩ Mỹ Tâm, diễn viên Tùng Yuki cho biết ông rất phiền lòng và tức giận khi mối quan hệ của hai người đang bị nhìn nhận một cách "không trong sáng".

Thật ra, với bất kỳ ai theo dõi Mỹ Tâm hay những người trong nghề đều rõ, tin đồn của cư dân mạng về mối quan hệ giữ Mỹ Tâm và Tùng Yuki là "nhảm".

Diễn viên Tùng Yuki để lại ấn tượng với khán giả màn ảnh với nhiều vai diễn. Song ông cũng là vệ sĩ nổi tiếng gắn bó với ca sĩ Mỹ Tâm hơn 20 năm qua.

Mỹ Tâm gọi ông là bố cho thấy mối quan hệ thân thiết của 2 người. Đặc biệt cả hai từng có cơ duyên trở thành bố con trên màn ảnh, khi Tùng Yuki đóng vai bố của Mỹ Tâm trong phim "Chị trợ lý của anh".

Diễn viên - vệ sĩ Tùng Yuki lên tiếng về mối quan hệ ca sĩ Mỹ Tâm- Ảnh 3.

Diễn viên - vệ sĩ Tùng Yuki lên tiếng về mối quan hệ ca sĩ Mỹ Tâm- Ảnh 4.

Diễn viên - vệ sĩ Tùng Yuki lên tiếng về mối quan hệ ca sĩ Mỹ Tâm- Ảnh 5.

Ai trong nghề cũng biết tin đồn này là "bậy bạ"

Ở tuổi ngoài 60, nam diễn viên chủ yếu dành thời gian cho du lịch, thiện nguyện và gia đình. Hiện ông quản lý một công ty vệ sĩ với 2.500 nhân viên, được mọi người kính nể gọi là "lão Phật gia". Dù được chú ý, song Tùng Yuki có đời tư kín tiếng. Ông chưa bao giờ chia sẻ hình ảnh vợ con trước truyền thông.

"Bây giờ mạng xã hội quá nhiều dẫn đến những ồn ào không đáng. Gia đình xưa nay sống bình dị quen rồi nên tôi không muốn họ bị xáo trộn. Nhiều lúc ra đường đi ăn uống với gia đình, mọi người hay hỏi vợ tôi có ghen không. Tôi rất bực khi bị hỏi như thế, việc tôi rất kín tiếng là muốn giữ tình cảm cho gia đình" - ông nói.

    Thông báo