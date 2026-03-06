Diễn viên Việt Hoa chính thức lên xe hoa sau 5 năm hoãn cưới

Sau nhiều năm trì hoãn kế hoạch tổ chức hôn lễ, diễn viên Việt Hoa chính thức chuẩn bị lên xe hoa cùng bạn đời là diễn viên Vương Trọng Trí. Thông tin được nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân vào ngày 6-3, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả và bạn bè trong giới nghệ sĩ.

Trên mạng xã hội, Việt Hoa đăng tải loạt ảnh thử áo dài cưới cùng Vương Trọng Trí. Trong bộ ảnh, nữ diễn viên lựa chọn hai thiết kế áo dài cưới tông đỏ và trắng với họa tiết thêu tinh tế. Cặp đôi xuất hiện rạng rỡ, thoải mái tạo dáng trước ống kính, thể hiện sự gắn bó sau nhiều năm bên nhau.

Diễn viên Việt Hoa chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trên trang cá nhân (Ảnh: FBNV)

Theo chia sẻ của Việt Hoa, cả hai đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, kế hoạch này phải liên tục hoãn lại do nhiều yếu tố, trong đó có ảnh hưởng của dịch bệnh và lịch trình công việc bận rộn. Sau thời gian dài chờ đợi, cặp đôi quyết định thực hiện hôn lễ trong năm nay như một dấu mốc mới cho chặng đường tình cảm.

Việt Hoa và Vương Trọng Trí quen nhau khi cùng học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Từ tình bạn trong môi trường học tập, cả hai dần nảy sinh tình cảm và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống cũng như công việc nghệ thuật.

Trước đó, cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng vẫn chưa tổ chức lễ cưới. Trong thời gian chung sống, cả hai tập trung phát triển sự nghiệp và xây dựng cuộc sống riêng trước khi quyết định làm đám cưới.

Việt Hoa (sinh năm 1996) được khán giả truyền hình biết đến qua nhiều bộ phim như "Hương vị tình thân", "Lối về miền hoa", "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ"…

Nhờ lối diễn tự nhiên và ngoại hình sáng, cô dần tạo dấu ấn trong các dự án phim truyền hình phía Bắc.