HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Vân Trang hạnh phúc bên chồng con trong "đám cưới đồng"

Minh Khuê

(NLĐO) – Nữ diễn viên Vân Trang và chồng doanh nhân tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày cưới bên người thân, bạn bè.

Sự kiện diễn ra tại tư gia của vợ chồng nữ diễn viên. Mới đây, Vân Trang chia sẻ thông tin và hình ảnh lên trang mạng xã hội Facebook và Fanpage để chung vui cùng người hâm mộ.

Vân Trang hạnh phúc bên chồng con trong "đám cưới đồng" - Ảnh 1.

Vân Trang và chồng doanh nhân

Vân Trang hạnh phúc bên chồng con trong "đám cưới đồng" - Ảnh 2.

Cả hai kỷ niệm 10 năm ngày cưới

Vân Trang hạnh phúc bên chồng con trong "đám cưới đồng" - Ảnh 4.

Cặp đôi hạnh phúc trong buổi tiệc tổ chức tại nhà riêng

Vân Trang hạnh phúc bên chồng con trong "đám cưới đồng" - Ảnh 5.

Nhiều người thân, bạn bè tham dự tiệc

Vân Trang hạnh phúc bên chồng con trong "đám cưới đồng" - Ảnh 6.

Cặp đôi bên cha mẹ hai bên

Tiệc "đám cưới đồng" của cặp đôi

Cô bày tỏ: "Tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng mình tại nhà đêm 9-1-2026. 10 năm, chúng mình lãi được một tổ ấm nhỏ với 4 đứa con ngoan xinh yêu. Cám ơn anh đã luôn bên em, cùng em!".

Vân Trang cũng tiết lộ thêm cô đã tự mình chuẩn bị, trang trí cho không gian bữa tiệc kỷ niệm "đám cưới đồng" của mình. Cô đã chọn màu đồng làm chủ đạo. Vì tiệc tại nhà nên người đẹp này có nhiều thời gian để trang trí, treo cái này, ngắm cái kia, mỗi ngày một ít.

Nhiều bạn bè, người hâm mộ chúc mừng Vân Trang, gửi những lời chung vui cùng gia đình cô.

Vân Trang và doanh nhân Lê Hữu Quân kết hôn năm 2016. Cả hai có 4 còn gồm 3 gái: Queenie, Quinisha và Quianna và một trai là bé Q Junior.

Năm 2025, Vân Trang tham gia phim điện ảnh "Nhà ma xó" của đạo diễn Trương Dũng. Cô cũng tích cực hoạt động nghệ thuật trở lại với việc tham gia những chương trình truyền hình thực tế và các sự kiện khác.

Vân Trang hạnh phúc bên chồng con trong "đám cưới đồng" - Ảnh 7.

Vân Trang tự tay trang trí không gian tiệc

 

Tin liên quan

Hoài Lâm "quên lời" khi hát nhạc phim có Vân Trang, Quang Tuấn

Hoài Lâm "quên lời" khi hát nhạc phim có Vân Trang, Quang Tuấn

(NLĐO) - Ca sĩ, diễn viên Hoài Lâm xúc động đến mức quên lời khi thể hiện ca khúc nhạc phim "Nhà ma xó".

Nghệ sĩ Thanh Hằng "học lén" Vân Trang, Quang Tuấn, Bình "Mưa đỏ"

(NLĐO) - Nghệ sĩ Thanh Hằng cho biết vai bà Hiền trong phim "Nhà ma xó" của đạo diễn Trương Dũng mang đến áp lực, trách nhiệm nặng nề.

Huỳnh Đông phẫn uất "tát, bóp cổ" Vân Trang

(NLĐO) - Diễn viên Huỳnh Đông, Vân Trang cùng tham gia phim "Nhà ma xó" và vào vai hai vợ chồng.

kỷ niệm ngày cưới Vân Trang hạnh phúc đám cưới đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo