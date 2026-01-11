Vân Trang hạnh phúc bên chồng con trong "đám cưới đồng"

Sự kiện diễn ra tại tư gia của vợ chồng nữ diễn viên. Mới đây, Vân Trang chia sẻ thông tin và hình ảnh lên trang mạng xã hội Facebook và Fanpage để chung vui cùng người hâm mộ.

Vân Trang và chồng doanh nhân

Cả hai kỷ niệm 10 năm ngày cưới

Cặp đôi hạnh phúc trong buổi tiệc tổ chức tại nhà riêng

Nhiều người thân, bạn bè tham dự tiệc

Cặp đôi bên cha mẹ hai bên

Tiệc "đám cưới đồng" của cặp đôi

Cô bày tỏ: "Tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng mình tại nhà đêm 9-1-2026. 10 năm, chúng mình lãi được một tổ ấm nhỏ với 4 đứa con ngoan xinh yêu. Cám ơn anh đã luôn bên em, cùng em!".

Vân Trang cũng tiết lộ thêm cô đã tự mình chuẩn bị, trang trí cho không gian bữa tiệc kỷ niệm "đám cưới đồng" của mình. Cô đã chọn màu đồng làm chủ đạo. Vì tiệc tại nhà nên người đẹp này có nhiều thời gian để trang trí, treo cái này, ngắm cái kia, mỗi ngày một ít.

Nhiều bạn bè, người hâm mộ chúc mừng Vân Trang, gửi những lời chung vui cùng gia đình cô.

Vân Trang và doanh nhân Lê Hữu Quân kết hôn năm 2016. Cả hai có 4 còn gồm 3 gái: Queenie, Quinisha và Quianna và một trai là bé Q Junior.

Năm 2025, Vân Trang tham gia phim điện ảnh "Nhà ma xó" của đạo diễn Trương Dũng. Cô cũng tích cực hoạt động nghệ thuật trở lại với việc tham gia những chương trình truyền hình thực tế và các sự kiện khác.