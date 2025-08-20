Điều chỉnh lưu thông khu vực trung tâm TP HCM để phục vụ sự kiện đi bộ

Theo thông báo của Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM, từ ngày 22-8, một số tuyến đường trung tâm sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ sự kiện "Đi bộ hữu nghị" chào mừng 80 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam.

Khu vực trung tâm TP HCM.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, PC08 thông báo như sau:

Tại địa điểm tổ chức hoạt động đi bộ hữu nghị:

- Từ 0 giờ ngày 22-8 đến 15 giờ ngày 23-8: Tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn, đoạn từ đường Pasteur đến Công xã Paris.

* Lộ trình thay thế:

- Đường Lê Duẩn hướng từ đường Pasteur đến đường Hai Bà Trưng: Pasteur – Alexandre De Rhodes – Phạm Ngọc Thạch – Lê Duẩn – Hai Bà Trưng.

- Đường Lê Duẩn hướng từ Công xã Paris đến đường Pasteur: Công xã Paris – Phạm Ngọc Thạch - Alexandre De Rhodes – Pasteur.

Chương trình hoạt động "Đi bộ hữu nghị":

- Thời gian hoạt động đi bộ: Từ 6 giờ đến 7 giờ ngày 23-8.

- Lộ trình đi bộ: Lê Duẩn – rẽ phải Công xã Paris – Đồng Khởi – rẽ phải Lê Thánh Tôn – rẽ trái Nguyễn Huệ và đi thẳng đến cuối đường – di chuyển ngang qua dải phân cách mở trên đường Tôn Đức Thắng – vào Công viên bến Bạch Đằng (tại biểu tượng Hữu nghị quốc tế TP HCM).

Hạn chế các loại xe lưu thông trên lộ trình diễn ra hoạt động đi bộ.

Lộ trình lưu thông thay thế: Người dân tham gia giao thông vào buổi sáng 23-8 có lộ trình liên quan đến các tuyến đường trên, chủ động lựa chọn hướng di chuyển phù hợp bằng các tuyến đường xung quanh, hạn chế lưu thông vào các lộ trình diễn ra hoạt động đi bộ.