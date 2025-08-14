HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

TP HCM: Hạn chế lưu thông một loạt tuyến đường ở trung tâm từ hôm nay (14-8)

Anh Vũ

(NLĐO) - Phòng CSGT Công an TP HCM thông báo điều chỉnh giao thông một số tuyến đường trung tâm thành phố.

Theo thông báo của Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM, một số tuyến đường ở trung tâm thành phố sẽ được điều chỉnh giao thông để phục vụ hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước".

TP HCM: Hạn chế lưu thông một loạt tuyến đường ở trung tâm từ hôm nay (14-8)- Ảnh 1.

Hạn chế giao thông ở khu vực trung tâm TP HCM.

Để đảm bảo trật tự, an toang giao thông, PC08 thông báo như sau:

Tạm ngưng phương tiện lưu thông phục vụ quá trình thi công

Từ 22 giờ ngày 14-8 đến 12 giờ ngày 16-8: Tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn, đoạn từ đường Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

- Lộ trình thay thế:

+ Đường Lê Duẩn hướng từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Pasteur – Alexandre De Rhodes – Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

+ Đường Lê Duẩn hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur: Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hàn Thuyên - Pasteur.

Tạm ngưng các phương tiện lưu thông phục vụ công tác tổng duyệt và tổ chức chính thức

Chương trình tổng duyệt: Từ 4 giờ 30 phút đến khi kết thúc chương trình (dự kiến 7 giờ 30 phút) ngày 15-8: Tạm ngưng phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ Phạm Ngọc Thạch đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa) và đường Pasteur (đoạn từ Nguyễn Du đến Alexandre De Rhodes).

- Chương trình chính thức: Từ 4 giờ 30 phút đến khi kết thúc chương trình (dự kiến 7 giờ 30) ngày 16-8: Tạm ngưng phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ Phạm Ngọc Thạch đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa); đường Pasteur (đoạn từ Nguyễn Du đến Alexandre De Rhodes) và đường Alexandre De Rhodes.

- Lộ trình lưu thông thay thế:

+ Đường Lê Duẩn hướng từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Phạm Ngọc Thạch - Alexandre De Rhodes – Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

+ Đường Lê Duẩn hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Phạm Ngọc Thạch: Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Tự Trọng – Hai Bà Trưng – Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch.

+ Đường Pasteur hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Alexandre De Rhodes: Pasteur – Lý Tự Trọng – Hai Bà Trưng – Lê Duẩn - Alexandre De Rhodes.

+ Tránh đường Alexandre De Rhodes: Di chuyển thay thế bằng đường Phạm Ngọc Thạch.

Lộ trình chương trình đi bộ:

Lê Duẩn – rẽ phải Công xã Paris – Đồng Khởi – rẽ phải Tôn Đức Thắng – rẽ phải Nguyễn Huệ - rẽ trái Lê Lợi – rẽ phải Pasteur – về đích trên đường Lê Duẩn.

Hạn chế các loại xe lưu thông trên lộ trình diễn ra hoạt động đi bộ

Lộ trình lưu thông thay thế: các phương tiện chủ động lựa chọn hướng di chuyển phù hợp bằng các tuyến đường xung quanh, hạn chế lưu thông vào các lộ trình diễn ra hoạt động đi bộ.

