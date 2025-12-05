Điều chỉnh một tuyến đường ở trung tâm TPHCM đến ngày 7-12

Theo thông báo của Phòng CSGT (PC08) - Công an TPHCM, từ hôm nay đến ngày 7-12, đường Lê Lợi, phường Sài Gòn sẽ được điều chỉnh giao thông phục vụ sự kiện "Trải nghiệm Honor – Bền Bất Bại".

Đường Lê Lợi, phường Sài Gòn.

PC08 thông báo như sau:

Địa điểm tổ chức:

Làn xe ô tô đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur), phường Sài Gòn.



Thời gian sử dụng:

Từ hôm nay đến ngày 7-12

Lộ trình thay thế:

Để di chuyển tránh tuyến đường Lê Lợi (làn ô tô) đang được sử dụng phục vụ tổ chức sự kiện, người dân có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào các khung giờ cao điểm. Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi… vẫn lưu thông bình thường.

Vào ngày 6-12, khu vực tổ chức được lực lượng chức năng tiến hành cấm phương tiện lưu thông hướng vào đường Nguyễn Huệ trong thời gian đóng đường để tạo thành tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ phục vụ người dân vui chơi vào dịp cuối tuần.