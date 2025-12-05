HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Điều chỉnh một tuyến đường ở trung tâm TPHCM đến ngày 7-12

Anh Vũ

(NLĐO) - Đường Lê Lợi, phường Sài Gòn sẽ được điều chỉnh giao thông đến ngày 7-12, người dân lưu ý.

Theo thông báo của Phòng CSGT (PC08) - Công an TPHCM, từ hôm nay đến ngày 7-12, đường Lê Lợi, phường Sài Gòn sẽ được điều chỉnh giao thông phục vụ sự kiện "Trải nghiệm Honor – Bền Bất Bại".

img

Đường Lê Lợi, phường Sài Gòn.

PC08 thông báo như sau:

Địa điểm tổ chức:

Làn xe ô tô đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur), phường Sài Gòn.

Thời gian sử dụng:

Từ hôm nay đến ngày 7-12

Lộ trình thay thế:

Để di chuyển tránh tuyến đường Lê Lợi (làn ô tô) đang được sử dụng phục vụ tổ chức sự kiện, người dân có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào các khung giờ cao điểm. Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi… vẫn lưu thông bình thường.

Vào ngày 6-12, khu vực tổ chức được lực lượng chức năng tiến hành cấm phương tiện lưu thông hướng vào đường Nguyễn Huệ trong thời gian đóng đường để tạo thành tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ phục vụ người dân vui chơi vào dịp cuối tuần.

Tin liên quan

Chi tiết phương án điều chỉnh giao thông trên Quốc lộ 51 qua Đồng Nai người dân cần lưu ý

Chi tiết phương án điều chỉnh giao thông trên Quốc lộ 51 qua Đồng Nai người dân cần lưu ý

(NLĐO)- Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 51, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 7-12.

Từ ngày 13-9, điều chỉnh giao thông trên tuyến đường quan trọng ở phía đông TP HCM

(NLĐO) - Đường Võ Chí Công sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông, CSGT đưa ra lưu ý.

LƯU Ý: Sắp điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường kết nối Nhà ga T3

(NLĐO)- Việc điều chỉnh giao thông nhằm giảm ùn ứ, đảm bảo an toàn cho các tuyến đường ra, vào Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

phương tiện lưu thông tổ chức sự kiện đường Lê Lợi phố đi bộ tuyến phố đi bộ điều chỉnh giao thông
