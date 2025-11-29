Chi tiết phương án điều chỉnh giao thông trên Quốc lộ 51 qua Đồng Nai người dân cần lưu ý

Ngày 29-11, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã cho các lực lượng tổ chức điều chỉnh hệ thống biển báo giao thông trên Quốc lộ 51.

Từ ngày 7-12, tài xế đi trên quốc lộ phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều tiết giao thông và hệ thống chỉ dẫn bằng biển báo hiệu hoặc vạch sơn.

Nhân viên gắn biển báo trên Quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai để các phương tiện tuân thủ biển báo, vạch sơn từ ngày 7-12

Theo đó, 2 làn đường bên trái dải phân cách giữa tổ chức cho các xe ô tô lưu thông.

Làn đường thứ 3 tính từ dải phân cách giữa ra 2 bên tuyến tổ chức cho các xe ô tô con, xe ô tô khách dưới 30 chỗ lưu thông.

Làn đường bên phải ngoài cùng tổ chức cho các xe 2,3 bánh, xe mô tô lưu thông.

Việc điều chỉnh trên được thực hiện sau khi có ý kiến thảo luận của Phòng Cảnh sát giao thông và các xã, phường đóng trên Quốc lộ 51.

Trước khi điều chỉnh, Sở Xây dựng đã ghi nhận hiện trạng Quốc lộ 51 có mật độ giao thông lớn, số lượng xe có trọng tải lớn lưu thông nhiều, dẫn đến kẹt xe diễn ra thường xuyên trên tuyến.

Mặt đường mỗi bên quốc lộ được chia làm 4 làn xe, có dải phân cách giữa.

Cụ thể, hiện nay ở làn số 1, 2 và số 3 tính từ tim đường ra lề đường có bề rộng trung bình mỗi làn 3,5 m.

Ở làn 1 là dành cho xe ô tô con và xe ô tô khách dưới 30 chỗ. Ở làn 2, làn 3 là làn đường dành cho các loại xe ô tô đi thẳng.

Ở làn số 4 sát lề đường là làn dành cho xe mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ.

Đoàn kiểm tra hiện trạng có ý kiến cho rằng việc điều chỉnh đối với các phương tiện rẽ trái, rẽ phải và quay đầu về làn số 3 để đồng bộ với tuyến Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn TP HCM sẽ tạo thuận lợi cho các phương tiện trong quá trình rẽ trái và quay đầu do bán kính quay xe được tăng lên đáng kể, đặc biệt là đối với các dòng xe có chiều dài lớn.

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, khoảng cách trung bình giữa các nút giao trên tuyến Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai là 1,63 km tương đối gần so với đoạn qua địa bàn TPHCM.

Đồng thời, lưu lượng xe đoạn qua Đồng Nai cao hơn đoạn qua TPHCM và số lượng xe quay đầu rất ít, chủ yếu rẽ trái. Vì vậy, việc điều chỉnh như trên sẽ dễ gây ra tâm lý không tốt cho các lái xe và gây ùn tắc đối với các làn đường còn lại.

Vì vậy, đoàn kiểm tra của Đồng Nai thống nhất giữ nguyên làn đường dành cho các phương tiện rẽ trái và quay đầu trên tuyến vẫn như hiện tại là làn số 1.

Đoàn kiểm tra của tỉnh Đồng Nai cũng đánh giá trong thời gian vừa qua, tình hình tai nạn giao thông trên tuyến chủ yếu xảy ra ở làn 3 và làn 4, giữa các ô tô tải và các dòng xe mô tô, xe gắn máy. Nguyên nhân do dòng xe tải có kích thước lớn, khả năng quan sát các phương tiện lân cận hạn chế và lực quán tính lớn.

Sau khi điều chỉnh, phía Sở Xây dựng sẽ tiếp tục kiểm tra theo dõi, đánh giá mức độ đáp ứng và có giải pháp điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Gần 2 tuần qua, TPHCM đã triển khai điều chỉnh tổ chức giao thông trên Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn thành phố. Theo đó, hai làn đường bên trái sát dải phân cách giữa được quy định dành cho các loại ô tô lưu thông. Làn thứ ba bố trí cho ô tô con và xe khách dưới 30 chỗ. Làn ngoài cùng bên phải dành cho xe 2-3 bánh lưu thông. Đánh giá về kết quả bước đầu, Sở Xây dựng TPHCM ghi nhận tình hình giao thông trên Quốc lộ 51 đã chuyển biến tích cực, giảm nguy cơ tai nạn nhờ tách riêng dòng phương tiện, đồng thời tăng khả năng lưu thông và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân trên mạng xã hội.



