Điều chỉnh phí dịch vụ sử dụng đường bộ dự án BOT Đường tỉnh 830 về mức ban đầu

Việc tăng phí thực hiện theo lộ trình tăng giá vé thu phí trong hợp đồng BOT số 49/HĐ.BOT.SGTVT ngày 14-11-2016. Theo tìm hiểu, từ khi đi vào vận hành vào ngày 18-6-2018 cho đến nay, BOT Đường tỉnh 830 (thuộc Tập đoàn Bamboo Capital – HoSE: BCG) đã thu mức phí thấp hơn so với phương án tài chính trong hợp đồng đã ký với tỉnh Long An nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ.

Theo dự kiến, năm 2020 giá vé thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ của dự án được điều chỉnh tăng. Tuy nhiên, giai đoạn này dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, do vậy, hưởng ứng chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, BOT Đường tỉnh 830 đã hoãn thu phí thời gian này để hỗ trợ người dân và địa phương chống dịch.

Mặc dù áp dụng mức phí thấp hơn mức được thông qua và hoãn thu phí giai đoạn dịch bệnh, nhưng các chi phí hoạt động của nhà đầu tư dự án, lãi vay ngân hàng và chi phí duy tu, sửa chữa định kỳ trong thực tế đều tăng so với phương án tài chính ban đầu.

Để đảm bảo thời gian hoàn vốn và quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, phí dịch vụ sử dụng đường bộ dự án BOT Đường tỉnh 830 sẽ điều chỉnh bằng mức giá ban đầu vào năm 2018 khi mới đưa tuyến đường vào vận hành.

Cụ thể, điều chỉnh mức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tăng từ 5.000 đồng/vé/lượt, gồm: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng áp dụng mức 30.000 đồng/vé/lượt; xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn thu phí 50.000 đồng/vé/lượt; xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn thu phí 60.000 đồng/vé/lượt.

Riêng xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 fit sẽ thu phí 95.000 đồng/vé/lượt và xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit thu phí 175.000 đồng/vé/lượt (cùng đều tăng 10.000 đồng/vé/lượt).

Đối với vé tháng, tùy theo ghế ngồi, thấp nhất 720.000 đồng/vé/tháng, cao nhất 4.200.000 đồng/vé /tháng; vé quý thấp nhất 1.944.000 đồng/vé/quý và cao nhất 11.340.000 đồng/vé/quý.

Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ của chủ sở hữu có kinh doanh có địa chỉ trụ sở chính nằm trong phạm vi từ cầu An Thạnh (Km1+052, ĐT.830) thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức đến ngã tư Hựu Thạnh (Km19+590, ĐT.830) thuộc xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, có giá vé tháng và quý (tùy theo ghế ngồi) thấp hơn so với chủ sở hữu kinh doanh ngoài khu vực, thấp nhất từ 180.000 đồng/vé/tháng, cao nhất 1.050.000 đồng/vé/tháng; vé quý thấp nhất từ 486.000 đồng/vé/quý, cao nhất 2835.000 đồng/vé/quý.

Các phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh và xe đưa rước công nhân thu phí 30.000 đồng/vé/lượt; 450.000/vé/tháng và 1.215.000/vé/quý.

Riêng đối với chủ sở hữu không kinh doanh và có hộ khẩu thường trú tại các xã nằm trong phạm vi từ cầu An Thạnh (Km1+052, ĐT.830) thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức đến ngã tư Hựu Thạnh (Km19+590, ĐT.830) thuộc xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, có xe từ dưới 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi được miễn phí hoàn toàn vé lượt, tháng và quý.

Giá vé trong các biểu mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ nêu trên đã bao gồm thuế VAT 10%. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đang áp dụng chính sách giảm thuế GTGT còn 8% theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP. Do vậy, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An sẽ rà soát các hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh giá vé từ thuế VAT 10% sang 8% để áp dụng cho dự án trong giai đoạn từ 1-3-2024 đến khi Nghị định số 94/2023/NĐ-CP hết hiệu lực vào 30-6-2024 hoặc có quy định mới thay thế.

Tuyến Đường tỉnh 830 do Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 quản lý và vận hành là dự án đường giao thông đầu tiên tại tỉnh Long An được xây dựng theo hình thức BOT (doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh, sau khi hoàn vốn thì chuyển giao cho nhà nước). Ngày 17-11-2016, dự án BOT Đường tỉnh 830 được Liên danh Công ty Cổ phần Bamboo Capital (HoSE: BCG) và Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng – Thương mại Băng Dương chính thức khởi công. Dự án có tổng mức đầu tư 1.079 tỉ đồng; chiều dài gần 24 km với 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Nhờ tuyến BOT Đường tỉnh 830 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa được nâng cấp và mở rộng từ năm 2018 mà năng lực vận chuyển hàng hóa của tỉnh Long An tăng lên đáng kể. Nút thắt về liên kết vùng được gỡ bỏ, khu vực hai bên tuyến đường trở thành "điểm nóng" thu hút đầu tư, hình thành nhiều cụm công nghiệp và khu dân cư sầm uất. Tuyến đường được nâng cấp tốt cũng góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông tại địa phương.