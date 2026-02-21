HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Điều đặc biệt ở ngôi chợ độc đáo nhất Việt Nam

Bài và ảnh: Bích Vân

(NLĐO) - Giữa trung tâm TP Đà Nẵng, chợ Hàn từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế

Không còn là một khu chợ dân sinh thuần túy, chợ Hàn (nằm ở mặt tiền đường Trần Phú - Bạch Đằng, phường Hải Châu) được xem là ngôi chợ đặc biệt bậc nhất Việt Nam khi có tới 99% khách tham quan, mua sắm là người nước ngoài, đồng thời sở hữu "thương hiệu" may đo áo dài lấy liền hiếm nơi nào có được.

May đo áo dài lấy liền – "đặc sản" không nơi nào có

Theo ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng Ban Quản lý chợ Hàn, chợ có đặc thù hoàn toàn khác so với các chợ truyền thống khác tại Đà Nẵng như chợ Cồn, chợ Đống Đa hay chợ đầu mối... vốn chủ yếu phục vụ người dân địa phương.

Hiện nay, khoảng 99% lượng khách đến chợ Hàn là khách du lịch quốc tế, chủ yếu đến từ các nước châu Á. Trong đó, khách Hàn Quốc chiếm tỉ lệ áp đảo, khoảng 60–70% tổng lượng khách, tiếp theo là du khách Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ và Indonesia.

Chợ Hàn Đà Nẵng: Điểm đến độc đáo cho du khách quốc tế năm 2026 - Ảnh 1.

Khách Tây may áo dài tại quầy may đo ở chợ Hàn

Chợ Hàn Đà Nẵng: Điểm đến độc đáo cho du khách quốc tế năm 2026 - Ảnh 2.

Nhiều du khách cho biết thường xuyên ghé hàng may đo ở chợ Hàn mỗi khi đến Đà Nẵng

Vào ngày thường, chợ đón khoảng 4.000–5.000 lượt khách. Dịp cao điểm du lịch hoặc lễ - Tết, con số này có thể tăng lên 8.000–10.000 lượt mỗi ngày. Chính cơ cấu khách hàng đặc biệt này đã khiến chợ Hàn trở thành một "phiên bản khác" của chợ truyền thống, nơi gần như được vận hành để phục vụ du lịch quốc tế.

Điểm nhấn nổi bật nhất của chợ Hàn là khu may đo áo dài truyền thống, dịch vụ được xem như "thương hiệu riêng" của ngôi chợ này.

Chợ Hàn Đà Nẵng: Điểm đến độc đáo cho du khách quốc tế năm 2026 - Ảnh 3.

Tiền công may một bộ áo dài lấy liền chỉ khoảng 300.000 đồng

Chợ Hàn Đà Nẵng: Điểm đến độc đáo cho du khách quốc tế năm 2026 - Ảnh 4.

Khách có thể chọn vải ngay trong chợ

Hiện có khoảng 50 hộ kinh doanh chuyên may đo, với đội ngũ thợ lành nghề, nhiều người gắn bó hàng chục năm, thậm chí là nghề "cha truyền con nối". Điều khiến du khách thích thú là tốc độ may cực nhanh, chỉ từ 45 phút đến 1 tiếng, khách đã có thể sở hữu một bộ áo dài vừa vặn. Nếu không chờ được, tiểu thương sẽ hỗ trợ giao tận nơi cho khách.

Theo ông Thành, giá cả cũng là lợi thế cạnh tranh lớn. Công may áo dài nhanh tại chợ khoảng 300.000 đồng, nếu chọn trọn gói cả vải và công may loại tốt, giá dao động từ 500.000–600.000 đồng, thấp hơn so với nhiều điểm du lịch khác như Hội An. Vị trí ngay trung tâm thành phố giúp du khách thuận tiện di chuyển, tiết kiệm thời gian.

Đáng chú ý, từ năm 2019, Ban Quản lý chợ đã chủ động định hướng các hộ kinh doanh chuyển dần từ may đồ Âu, sơ mi sang tập trung vào áo dài, nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam và tạo sản phẩm đặc trưng phục vụ du lịch. Sự chuyển hướng chiến lược này góp phần định hình rõ nét bản sắc riêng cho chợ Hàn.

Văn minh thương mại giữa lòng thành phố

Không chỉ thu hút khách nhờ hàng hóa đa dạng, chợ Hàn còn xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Chợ Hàn Đà Nẵng: Điểm đến độc đáo cho du khách quốc tế năm 2026 - Ảnh 5.

Khách du lịch quốc tế rất thích thú với ngôi chợ truyền thống của Đà Nẵng

Chợ Hàn Đà Nẵng: Điểm đến độc đáo cho du khách quốc tế năm 2026 - Ảnh 6.

99% người đến chợ là khách quốc tế

Các tiểu thương có thể giao tiếp bằng "tiếng bồi" nhưng hiệu quả với ít nhất ba ngôn ngữ phổ biến là tiếng Hàn, Thái và Anh. Ban Quản lý thường xuyên phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Du khách tổ chức các lớp học ngoại ngữ miễn phí, giúp bà con nâng cao kỹ năng phục vụ.

Chợ cũng nổi tiếng với tinh thần trung thực. Mỗi năm, hàng trăm triệu đồng cùng nhiều điện thoại, ví tiền do khách để quên được tiểu thương nhặt được và phối hợp lực lượng bảo vệ trả lại cho chủ sở hữu. Công tác kiểm soát giá cả, trật tự hè phố và an toàn giao thông được thực hiện chặt chẽ, đặc biệt trong các dịp cao điểm.

Một điểm đặc biệt khác là chợ Hàn gần như là ngôi chợ duy nhất tại Đà Nẵng mở cửa xuyên Tết để phục vụ du khách.

Chợ Hàn Đà Nẵng: Điểm đến độc đáo cho du khách quốc tế năm 2026 - Ảnh 7.

Chợ Hàn mở cửa xuyên Tết để phục vụ khách du lịch

Ban Quản lý vận động các hộ kinh doanh duy trì hoạt động trong những ngày đầu năm. Theo kinh nghiệm các năm, khoảng 50% số hộ mở cửa vào mùng 1 và tăng lên 70% vào mùng 2. Các dịch vụ phụ trợ như nhà vệ sinh, bãi giữ xe vẫn hoạt động bình thường.

Những mặt hàng "hút" khách ngoại

Bên cạnh áo dài, nhiều mặt hàng tại chợ Hàn được du khách quốc tế ưa chuộng, đặc biệt là khách Hàn Quốc. Nổi bật nhất là kẹo xoài, sản phẩm được xem như "best-seller", cùng các loại đặc sản Đà Nẵng.

Ngoài ra, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ tre, chiếu, túi xách thổ cẩm cũng được lựa chọn nhiều nhờ mẫu mã đa dạng và giá cả cạnh tranh hơn so với siêu thị hay trung tâm thương mại.

Với tỉ lệ khách quốc tế gần như tuyệt đối, dịch vụ may áo dài lấy liền độc đáo và cách vận hành chuyên nghiệp, chợ Hàn không chỉ là điểm mua sắm, mà còn là "không gian văn hóa" thu nhỏ giữa lòng Đà Nẵng, một ngôi chợ mang diện mạo rất khác so với các chợ truyền thống trên cả nước.

