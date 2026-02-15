Chợ hoa Đà Nẵng ngày 28 Tết, tiểu thương “ngồi không yên”

Tại chợ hoa Tết Đà Nẵng ở khu vực Cung Tiên Sơn (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), không khí mua bán trong ngày 28 tháng Chạp diễn ra trầm lắng hơn hẳn so với mọi năm. Nhiều tiểu thương cho biết lượng khách giảm mạnh, dù đã chủ động giảm giá, "xả hàng" vẫn khó bán.



Khách thưa thớt, doanh thu bấp bênh

Gắn bó với chợ hoa Tết Cung Tiên Sơn khoảng 7–8 năm nay, ông Lê Chèo cho biết năm nay sức mua "ế quá trời quá đất". Theo ông, khách chỉ tập trung đông vào khung giờ từ 19 đến 21 giờ, thời gian còn lại trong ngày khá vắng vẻ.

Cúc mâm xôi giá từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng/cặp vẫn kén khách mua

Bà Trần Thị Hồng Ánh, người bán, cho biết mọi năm, một khách mua từ 5-6 cặp, năm nay chỉ 1 đến 2 cặp

Ông Lê Chèo ngồi "ngóng" khách trong chiều 28 Tết

Gian hàng của ông bày bán nhiều loại hoa như lan, phụng vĩ, hồng... Các chậu có giá từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng. Phân khúc bán chạy nhất là các chậu giá 900.000 đồng đến 1 triệu đồng, trong khi những chậu lớn giá 4–5 triệu đồng rất kén khách, chỉ tiêu thụ được vài chậu.

Không riêng ông Chèo, ông Nguyễn Văn Mạnh, bán đào tại chợ, cho biết ngày 28 Tết năm nay vắng khách bất thường. Những ngày trước đó, nhờ nhập đào đẹp nên ông vẫn bán ổn định, song sát Tết lại chững hẳn. Ông dự tính sẽ bán "xả", chấp nhận lỗ để kịp về quê trong chiều 29 Tết.

Hoa cúc "đại hạ giá" mà người bán vẫn ngồi bấm điện thoại

Ông Nguyễn Văn Mạnh cho biết sẽ "xả" hàng trong ngày 29 Tết để bán hết và về quê đón Tết

Khách vắng vẻ, người bán cũng không đứng canh hàng

Các ngày trước đó, sức mua tốt hơn nhưng ngày cận Tết, sức mua lại giảm

Tương tự, anh Hoàng Minh Quân mang hơn 60 chậu quật Hội An ra chợ từ ngày 20 tháng Chạp, giá 3–4 triệu đồng/chậu nhưng đến chiều 28 Tết mới bán được hơn 10 chậu. Dù đã giảm còn khoảng 2 triệu đồng/chậu, lượng khách hỏi mua vẫn thưa thớt. Các hộ bán mai Bình Định cũng cho biết dù giữ giá ổn định so với mọi năm, nhưng lượng tồn vẫn còn nhiều.

Chi phí tăng cao, lợi nhuận "mỏng như lá"

Theo nhiều tiểu thương, trong khi sức mua giảm thì chi phí mặt bằng lại tăng mạnh. Ông Lê Chèo cho biết lô bán hoa diện tích khoảng 8m x 5m năm ngoái thuê 5 triệu đồng, năm nay tăng lên 8 triệu đồng; cộng thêm tiền điện, nước, tổng chi phí lên khoảng 9 triệu đồng.

Lợi nhuận trên mỗi sản phẩm lại rất thấp. "Mỗi cặp hoa chỉ lời khoảng 50.000–70.000 đồng. Nếu bán được 100 chậu thì tiền lời khoảng 7–8 triệu đồng cũng chỉ vừa đủ trả tiền mặt bằng" - ông tính toán.

Hoa mai còn "ê hề" trong chiều 28 Tết

Khách đến hỏi mua rất thưa thớt

Những chậu mai mini, giá thấp được nhiều người quan tâm

Nhiều người bán cho biết các chậu mai nhỏ không mang về chăm được nên phải bán giảm giá

Những chậu lớn hơn thì sẽ được chở về để tiếp tục chăm bón

Bà Trần Thị Hồng Ánh, chủ quầy cúc mâm xôi, cũng chung nỗi lo khi tiền thuê lô tăng từ 5 triệu lên 8 triệu đồng, chưa kể điện nước. "Bán không được hàng thì khó bù đủ chi phí" - bà nói và kiến nghị những năm sau nên cho tiểu thương bốc lô sớm hơn 7–10 ngày để chủ động tính toán diện tích, lượng hàng nhập.

Người bán quật Hội An buồn bã vì "ế khách"

Nhiều tiểu thương nhận định kinh tế khó khăn, cộng với ảnh hưởng của thiên tai năm trước khiến người dân thắt chặt chi tiêu, hạn chế sắm sửa hoa cảnh giá cao. Không ít người buộc phải giảm giá sâu, chấp nhận lỗ để thu hồi vốn.