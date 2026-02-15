HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chợ hoa Đà Nẵng ngày 28 Tết, tiểu thương “ngồi không yên”

Bích Vân

(NLĐO) - Ngày 28 Tết, lượng khách sụt giảm rõ rệt, nhiều tiểu thương tại chợ hoa Tết Đà Nẵng buộc phải hạ giá sâu

Tại chợ hoa Tết Đà Nẵng ở khu vực Cung Tiên Sơn (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), không khí mua bán trong ngày 28 tháng Chạp diễn ra trầm lắng hơn hẳn so với mọi năm. Nhiều tiểu thương cho biết lượng khách giảm mạnh, dù đã chủ động giảm giá, "xả hàng" vẫn khó bán.

Khách thưa thớt, doanh thu bấp bênh

Gắn bó với chợ hoa Tết Cung Tiên Sơn khoảng 7–8 năm nay, ông Lê Chèo cho biết năm nay sức mua "ế quá trời quá đất". Theo ông, khách chỉ tập trung đông vào khung giờ từ 19 đến 21 giờ, thời gian còn lại trong ngày khá vắng vẻ.

Chợ hoa Đà Nẵng ế ẩm ngày 28 Tết, tiểu thương “đứng ngồi không yên” - Ảnh 1.

Cúc mâm xôi giá từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng/cặp vẫn kén khách mua

Chợ hoa Đà Nẵng ế ẩm ngày 28 Tết, tiểu thương “đứng ngồi không yên” - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Hồng Ánh, người bán, cho biết mọi năm, một khách mua từ 5-6 cặp, năm nay chỉ 1 đến 2 cặp

Chợ hoa Đà Nẵng ế ẩm ngày 28 Tết, tiểu thương “đứng ngồi không yên” - Ảnh 3.

Ông Lê Chèo ngồi "ngóng" khách trong chiều 28 Tết

Gian hàng của ông bày bán nhiều loại hoa như lan, phụng vĩ, hồng...  Các chậu có giá từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng. Phân khúc bán chạy nhất là các chậu giá 900.000 đồng đến 1 triệu đồng, trong khi những chậu lớn giá 4–5 triệu đồng rất kén khách, chỉ tiêu thụ được vài chậu.

Không riêng ông Chèo, ông Nguyễn Văn Mạnh, bán đào tại chợ, cho biết ngày 28 Tết năm nay vắng khách bất thường. Những ngày trước đó, nhờ nhập đào đẹp nên ông vẫn bán ổn định, song sát Tết lại chững hẳn. Ông dự tính sẽ bán "xả", chấp nhận lỗ để kịp về quê trong chiều 29 Tết.

Chợ hoa Đà Nẵng ế ẩm ngày 28 Tết, tiểu thương “đứng ngồi không yên” - Ảnh 4.

Hoa cúc "đại hạ giá" mà người bán vẫn ngồi bấm điện thoại

Chợ hoa Đà Nẵng ế ẩm ngày 28 Tết, tiểu thương “đứng ngồi không yên” - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Mạnh cho biết sẽ "xả" hàng trong ngày 29 Tết để bán hết và về quê đón Tết

Chợ hoa Đà Nẵng ế ẩm ngày 28 Tết, tiểu thương “đứng ngồi không yên” - Ảnh 6.

Khách vắng vẻ, người bán cũng không đứng canh hàng

Chợ hoa Đà Nẵng ế ẩm ngày 28 Tết, tiểu thương “đứng ngồi không yên” - Ảnh 7.

Các ngày trước đó, sức mua tốt hơn nhưng ngày cận Tết, sức mua lại giảm

Tương tự, anh Hoàng Minh Quân mang hơn 60 chậu quật Hội An ra chợ từ ngày 20 tháng Chạp, giá 3–4 triệu đồng/chậu nhưng đến chiều 28 Tết mới bán được hơn 10 chậu. Dù đã giảm còn khoảng 2 triệu đồng/chậu, lượng khách hỏi mua vẫn thưa thớt. Các hộ bán mai Bình Định cũng cho biết dù giữ giá ổn định so với mọi năm, nhưng lượng tồn vẫn còn nhiều.

Chi phí tăng cao, lợi nhuận "mỏng như lá"

Theo nhiều tiểu thương, trong khi sức mua giảm thì chi phí mặt bằng lại tăng mạnh. Ông Lê Chèo cho biết lô bán hoa diện tích khoảng 8m x 5m năm ngoái thuê 5 triệu đồng, năm nay tăng lên 8 triệu đồng; cộng thêm tiền điện, nước, tổng chi phí lên khoảng 9 triệu đồng.

Lợi nhuận trên mỗi sản phẩm lại rất thấp. "Mỗi cặp hoa chỉ lời khoảng 50.000–70.000 đồng. Nếu bán được 100 chậu thì tiền lời khoảng 7–8 triệu đồng cũng chỉ vừa đủ trả tiền mặt bằng" - ông tính toán.

Chợ hoa Đà Nẵng ế ẩm ngày 28 Tết, tiểu thương “đứng ngồi không yên” - Ảnh 8.

Hoa mai còn "ê hề" trong chiều 28 Tết

Chợ hoa Đà Nẵng ế ẩm ngày 28 Tết, tiểu thương “đứng ngồi không yên” - Ảnh 9.

Khách đến hỏi mua rất thưa thớt

Chợ hoa Đà Nẵng ế ẩm ngày 28 Tết, tiểu thương “đứng ngồi không yên” - Ảnh 10.

Những chậu mai mini, giá thấp được nhiều người quan tâm

Chợ hoa Đà Nẵng ế ẩm ngày 28 Tết, tiểu thương “đứng ngồi không yên” - Ảnh 11.

Nhiều người bán cho biết các chậu mai nhỏ không mang về chăm được nên phải bán giảm giá

Chợ hoa Đà Nẵng ế ẩm ngày 28 Tết, tiểu thương “đứng ngồi không yên” - Ảnh 12.

Những chậu lớn hơn thì sẽ được chở về để tiếp tục chăm bón

Bà Trần Thị Hồng Ánh, chủ quầy cúc mâm xôi, cũng chung nỗi lo khi tiền thuê lô tăng từ 5 triệu lên 8 triệu đồng, chưa kể điện nước. "Bán không được hàng thì khó bù đủ chi phí" - bà nói và kiến nghị những năm sau nên cho tiểu thương bốc lô sớm hơn 7–10 ngày để chủ động tính toán diện tích, lượng hàng nhập.

Chợ hoa Đà Nẵng ế ẩm ngày 28 Tết, tiểu thương “đứng ngồi không yên” - Ảnh 13.

Người bán quật Hội An buồn bã vì "ế khách"

Nhiều tiểu thương nhận định kinh tế khó khăn, cộng với ảnh hưởng của thiên tai năm trước khiến người dân thắt chặt chi tiêu, hạn chế sắm sửa hoa cảnh giá cao. Không ít người buộc phải giảm giá sâu, chấp nhận lỗ để thu hồi vốn.

Tin liên quan

Du xuân Tết 3 miền: Người dân cần lưu ý gì về thời tiết?

Du xuân Tết 3 miền: Người dân cần lưu ý gì về thời tiết?

(NLĐO) - Miền Bắc và miền Trung dự báo trời rét, có mưa phùn; trong khi miền Nam duy trì trời nắng nhưng không quá gay gắt.

Giao thừa của những người… đặc biệt!

(NLĐO) – Để đường phố luôn xanh – sạch - đẹp trong những ngày Tết, ông Trần Thanh Cường đã 19 năm chưa đón giao thừa cùng gia đình.

Điểm đến tại Cần Thơ “tung chiêu” hút khách ngày xuân

(NLĐO) - Không chỉ tham quan, các điểm du lịch tại Cần Thơ còn tăng cường hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống phục vụ khách du xuân.

chợ hoa Tết Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo