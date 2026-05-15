Thời sự

Điều động, bổ nhiệm 2 Trợ lý của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm 2 Trợ lý.

Ngày 14-5, Thủ tướng Chính phủ có các Quyết định điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ và Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Điều động, bổ nhiệm 2 Trợ lý Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm 2 Trợ lý.

Tại Quyết định số 856/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Tại Quyết định số 859/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Trọng, Thư ký của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Tại Quyết định số 857/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Hoàng Tùng, Trợ lý của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giữ chức Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

