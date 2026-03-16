HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Điều động Thứ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Tr.Đức

(NLĐO)- Chiều 16-3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban Bí thư, điều động, chỉ định ông Đỗ Thành Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đỗ Thành Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Thành Trung, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ảnh: Duy Thính

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, nêu rõ ông Đỗ Thành Trung được đánh giá là cán bộ có bản lĩnh, phẩm chất chính trị; có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế tổng hợp, kế hoạch, đầu tư, tài chính; có phương pháp làm việc khoa học, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, có nhiều đóng góp quan trọng cho lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, tài chính.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trên cương vị công tác mới, với những phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm trong quá trình công tác, ông Đỗ Thành Trung sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, kế thừa kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; cùng tập thể cấp ủy, chính quyền phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đi đầu trong xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa gắn với con người xã hội chủ nghĩa. 

Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên của TP Hải Phòng thường xuyên quan tâm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ ông Đỗ Thành Trung hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hải Phòng.

Ông Đỗ Thành Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 2.

Ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Duy Thính

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ được Đảng giao vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước những yêu cầu ngày càng cao trong kỷ nguyên mới của đất nước. 

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nêu rõ sẽ ưu tiên tập trung thời gian để nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tế và sớm ổn định công việc, không để công việc bị gián đoạn; nêu cao tinh thần "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả", trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, lắng nghe, cầu thị học hỏi, kế thừa và phát huy những kết quả của các lãnh đạo tiền nhiệm; bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, thành phố để tập trung thực hiện và góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Ông Đỗ Thành Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 3.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Thành Trung. Ảnh: Duy Thính

Ông Đỗ Thành Trung bày tỏ mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, Ban, Bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ, chia sẻ, tạo điều kiện và đồng hành của các cán bộ trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các thế hệ cán bộ lão thành cùng các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố, các đồng chí, đồng nghiệp và toàn thể người dân thành phố Cảng.

Tin liên quan

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do.

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

(NLĐO)- Đoàn giám sát có trách nhiệm giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thấy được những ưu điểm, hạn chế, tồn tại để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, giải quyết...

Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng

Sáng 16-3, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng.

ban tổ chức thứ trưởng Bộ tài chính Đỗ Thành Trung Phó Bí thư Thành uỷ Hải Phòng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo