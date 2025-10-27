HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch HĐND và 2 Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Tr.Đức

(NLĐO0- Tại Kỳ họp thứ 30, HĐND TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch HĐND và 2 Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Chiều 26-10, HĐND TP Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp thứ 30 HĐND TP khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, HĐND TP Hải Phòng đã thực hiện nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch HĐND và 2 Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch HĐND và 2 Phó Chủ tịch UBND TP

Theo đó, ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy, được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP. Ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.

Trước đó, phát biểu khai mạc kì họp, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Hiệu cho biết kỳ họp lần thứ 30 sẽ thảo luận, xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có 5 nội dung theo luật định liên quan đến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức và hoạt động các quỹ tài chính Nhà nước; kế hoạch đầu tư công; nội dung, mức chi trong lĩnh vực giáo dục và chế độ, chính sách đối với người làm việc trong các hội đặc thù; danh mục thu hồi đất tạo điều kiện cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là các công trình hạ tầng chiến lược của thành phố.

HĐND TP Hải Phòng cũng xem xét, quyết định 9 nội dung để cụ thể hóa Nghị quyết số 226 ngày 27-6-2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hải Phòng.

công tác nhân sự Hải Phòng bầu bổ sung thành phố sáng tạo
