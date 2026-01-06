Điều gì đã xảy ra khiến Starbucks Việt Nam phải xin lỗi khách hàng?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Điều gì đã xảy ra khiến Starbucks Việt Nam phải xin lỗi khách hàng?

AN NA

(NLĐO) - Hàng loạt shipper xếp hàng trước các cửa hàng Starbucks do đơn hàng tăng đột biến

Ngày 6-1, các cửa hàng Starbucks "ngập tràn" tài xế xe công nghệ. Lý do, khách hàng phát hiện toàn bộ đồ uống của Starbucks Việt Nam trên ứng dụng chính thức của hãng và các nền tảng giao đồ ăn hiển thị giá 0 đồng.

Do đây là mức giá hiếm có nên người dùng đua nhau đặt hàng, gây ra tình trạng quá tải, hủy đơn hàng liên tục - ảnh hưởng đến tỉ lệ hoàn thành đơn hàng của shipper. 

Tối cùng ngày, Fanpage Starbucks Việt Nam đã đăng dòng trạng thái: "Starbucks xin gửi lời xin lỗi chân thành đến quý khách hàng và anh chị shipper vì lỗi kỹ thuật của hệ thống vào sáng nay, dẫn đến việc nhiều đơn hàng phải hủy ngoài mong muốn. Hệ thống đã được khắc phục và đang hoạt động ổn định hơn. 

Starbucks rất mong nhận được sự thông cảm và thấu hiểu từ mọi người...".

Starbucks Việt Nam xin lỗi vì sự cố giá 0 đồng khiến khách hàng hoang mang - Ảnh 3.

Dòng trạng thái xin lỗi của Starbucks tối nay

Xác nhận với truyền thông, Starbucks Việt Nam cho rằng đây không phải là chương trình khuyến mãi của hệ thống mà là lỗi kỹ thuật của bên thứ ba, khiến toàn bộ hệ thống gọi món trực tuyến và ứng dụng của Starbucks tại Việt Nam bị lỗi giá sản phẩm về mức 0 đồng.

Dòng trạng thái nêu trên nhanh chóng nhận được nhiều chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Starbucks Việt Nam xin lỗi vì sự cố giá 0 đồng khiến khách hàng hoang mang - Ảnh 4.

Tài xế xe công nghệ trước một cửa hàng Starbucks - Ảnh: MXH

Starbucks Việt Nam xin lỗi vì sự cố giá 0 đồng khiến khách hàng hoang mang - Ảnh 5.

Tài xế công nghệ chờ nhận đơn hàng tại Starbucks - Ảnh: MXH

Nhiều bình luận mong Starbucks Vietnam "nhẹ tay" với đội ngũ kỹ thuật. Có người hào hứng chia sẻ săn" được đơn 0 đồng kèm lời khen ngon. Nhiều bình luận còn hài hước: "Lần sau báo trước nha shop", "Mốt có bị nữa báo em!".

Starbucks Vietnam là một thương hiệu cà phê ngoại thành công tại thị trường Việt Nam ở phân khúc cao cấp.

Sáng 2-1, Starbucks Vietnam đã chào đón cửa hàng thứ 150 - Starbucks Quang Trung (TP HCM) trước khi gặp sự cố nêu trên.

Tin liên quan

Vì sao Starbucks bất ngờ đóng cửa 1 trong 2 điểm bán cao cấp nhất tại Việt Nam?

Vì sao Starbucks bất ngờ đóng cửa 1 trong 2 điểm bán cao cấp nhất tại Việt Nam?

(NLĐO)- Starbucks vừa thông báo đóng cửa điểm bán có tên Reserve Hàn Thuyên (quận 1, TP HCM) sau 7 năm hoạt động. Đây là được coi là cửa hàng "huyền thoại" của thương hiệu cà phê hạng sang này tại TP HCM và là điểm bán yêu thích của rất nhiều người.

Đằng sau quyết định đóng cửa điểm bán cao cấp nhất của Starbucks ở TP HCM?

Thông tin Starbucks đóng cửa quán cà phê định vị cao cấp, tọa lạc ở trung tâm TP HCM và luôn đông khách khiến nhiều người bất ngờ, nhưng giới kinh doanh lại cho rằng đó là điều tất yếu

Starbucks xử lý bánh không bán hết trong ngày như thế nào?

(NLĐO) – Hằng đêm, xe của Food Bank Việt Nam (Ngân hàng thực phẩm) sẽ đến các cửa hàng Starbuck nhận thực phẩm, mang tặng cho những người khó khăn

cà phê Starbucks Starbucks Việt Nam Starbucks 0 Đ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo