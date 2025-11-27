Điều gì đang khiến TP HCM chậm chân trong ngành bán dẫn?

Ngày 27-11, Hội Công nghệ Vi mạch Bán dẫn TP HCM, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM (SHTP) và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) tổ chức Hội thảo quốc tế về đào tạo, công nghệ và ứng dụng trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Lê Quốc Cường, Phó Trưởng ban SHTP, cho biết ngành bán dẫn chỉ có thể bứt phá khi Việt Nam kết nối thay vì đơn độc, hợp lực thay vì phân tán.

Mô hình "3 nhà+" SHTP triển khai theo Nghị quyết 57-NQ/TW, kết nối nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và các nhà đầu tư quốc tế chính là nền tảng tạo nên sức mạnh chung, đưa SHTP trở thành trung tâm công nghệ cao hàng đầu cả nước và là bệ phóng để Việt Nam bước sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

PGS.TS Lê Quốc Cường, Phó Trưởng ban SHTP phát biểu tại hội thảo

"SHTP đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh, bao gồm: đào tạo – bồi dưỡng nhân lực chuẩn quốc tế; nghiên cứu – phát triển – chuyển giao công nghệ; sản xuất – chế tạo – ứng dụng; khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo; liên kết chuỗi cung ứng toàn cầu"- PGS.TS Lê Quốc Cường nói.

PGS.TS Phạm Tấn Thi, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM chia sẻ về ngành bán dẫn

Trong khi đó, PGS.TS Phạm Tấn Thi, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM, cho rằng TP HCM hiện là trung tâm công nghiệp bán dẫn lớn nhất cả nước nhưng ngành này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức.

Cụ thể, phần lớn doanh nghiệp bán dẫn tại thành phố hiện là các công ty FDI, tập trung ở khâu thiết kế và kiểm thử. Trong khi đó, các khâu sản xuất, chế tạo, đóng gói, cũng như các startup nội địa thương mại hóa sản phẩm vi mạch gần như chưa phát triển.

Về nhân lực, TP HCM chiếm khoảng một nửa số kỹ sư bán dẫn cả nước nhưng trình độ của phần lớn chỉ đáp ứng được những công đoạn cơ bản. Do đó, dự báo nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong ngành sẽ tăng mạnh trong thập kỷ tới, với mục tiêu đến năm 2030 cần khoảng 50.000 kỹ sư, trong khi mỗi năm chỉ đào tạo được vài trăm kỹ sư có trình độ chuyên sâu. Bởi, các chương trình đào tạo hiện nay còn thiếu tính thực tiễn, giảng viên có kinh nghiệm quốc tế hạn chế, cơ sở vật chất và phòng thí nghiệm chưa đủ để sinh viên thực hành toàn chu trình sản xuất vi mạch.

Do đó, để ngành bán dẫn phát triển bền vững, cần gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp. Chương trình đào tạo đại học và sau đại học phải được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, tập trung vào thực hành và nghiên cứu ứng dụng.

Đồng thời, cần xây dựng các phòng thí nghiệm hiện đại, tạo cơ hội cho sinh viên, thạc sĩ và tiến sĩ tham gia trực tiếp vào các dự án thực tế. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy hợp tác quốc tế và thu hút các chuyên gia nước ngoài cũng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên và sinh viên.

"Chỉ khi giải quyết đồng bộ về nhân lực, cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái doanh nghiệp nội địa, TP HCM mới có thể trở thành trung tâm bán dẫn mạnh, đủ sức tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và đóng góp cho mục tiêu phát triển công nghiệp quốc gia"- PGS.TS Phạm Tấn Thi chia sẻ.