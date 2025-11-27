Điều gì đang khiến TP HCM chậm chân trong ngành bán dẫn?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Điều gì đang khiến TP HCM chậm chân trong ngành bán dẫn?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- TP HCM hiện chiếm khoảng một nửa số kỹ sư bán dẫn của cả nước nhưng phần lớn khả năng thực hiện chỉ ở công đoạn cơ bản trong quy trình sản xuất.

Ngày 27-11, Hội Công nghệ Vi mạch Bán dẫn TP HCM, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM (SHTP) và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) tổ chức Hội thảo quốc tế về đào tạo, công nghệ và ứng dụng trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Lê Quốc Cường, Phó Trưởng ban SHTP, cho biết ngành bán dẫn chỉ có thể bứt phá khi Việt Nam kết nối thay vì đơn độc, hợp lực thay vì phân tán.

Mô hình "3 nhà+" SHTP triển khai theo Nghị quyết 57-NQ/TW, kết nối nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và các nhà đầu tư quốc tế chính là nền tảng tạo nên sức mạnh chung, đưa SHTP trở thành trung tâm công nghệ cao hàng đầu cả nước và là bệ phóng để Việt Nam bước sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Tại sao TP HCM chậm chân trong ngành bán dẫn và cách cải thiện tình hình - Ảnh 1.

PGS.TS Lê Quốc Cường, Phó Trưởng ban SHTP phát biểu tại hội thảo

"SHTP đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh, bao gồm: đào tạo – bồi dưỡng nhân lực chuẩn quốc tế; nghiên cứu – phát triển – chuyển giao công nghệ; sản xuất – chế tạo – ứng dụng; khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo; liên kết chuỗi cung ứng toàn cầu"- PGS.TS Lê Quốc Cường nói.

Tại sao TP HCM chậm chân trong ngành bán dẫn và cách cải thiện tình hình - Ảnh 3.

PGS.TS Phạm Tấn Thi, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM chia sẻ về ngành bán dẫn

Trong khi đó, PGS.TS Phạm Tấn Thi, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM, cho rằng TP HCM hiện là trung tâm công nghiệp bán dẫn lớn nhất cả nước nhưng ngành này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức.

Cụ thể, phần lớn doanh nghiệp bán dẫn tại thành phố hiện là các công ty FDI, tập trung ở khâu thiết kế và kiểm thử. Trong khi đó, các khâu sản xuất, chế tạo, đóng gói, cũng như các startup nội địa thương mại hóa sản phẩm vi mạch gần như chưa phát triển.

Về nhân lực, TP HCM chiếm khoảng một nửa số kỹ sư bán dẫn cả nước nhưng trình độ của phần lớn chỉ đáp ứng được những công đoạn cơ bản. Do đó, dự báo nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong ngành sẽ tăng mạnh trong thập kỷ tới, với mục tiêu đến năm 2030 cần khoảng 50.000 kỹ sư, trong khi mỗi năm chỉ đào tạo được vài trăm kỹ sư có trình độ chuyên sâu. Bởi, các chương trình đào tạo hiện nay còn thiếu tính thực tiễn, giảng viên có kinh nghiệm quốc tế hạn chế, cơ sở vật chất và phòng thí nghiệm chưa đủ để sinh viên thực hành toàn chu trình sản xuất vi mạch.

Do đó, để ngành bán dẫn phát triển bền vững, cần gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp. Chương trình đào tạo đại học và sau đại học phải được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, tập trung vào thực hành và nghiên cứu ứng dụng.

Đồng thời, cần xây dựng các phòng thí nghiệm hiện đại, tạo cơ hội cho sinh viên, thạc sĩ và tiến sĩ tham gia trực tiếp vào các dự án thực tế. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy hợp tác quốc tế và thu hút các chuyên gia nước ngoài cũng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên và sinh viên.

"Chỉ khi giải quyết đồng bộ về nhân lực, cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái doanh nghiệp nội địa, TP HCM mới có thể trở thành trung tâm bán dẫn mạnh, đủ sức tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và đóng góp cho mục tiêu phát triển công nghiệp quốc gia"- PGS.TS Phạm Tấn Thi chia sẻ.

Tại sao TP HCM chậm chân trong ngành bán dẫn và cách cải thiện tình hình - Ảnh 4.

Quang cảnh hội thảo

 

Tin liên quan

Dassault Systèmes và NIC thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn Việt Nam

Dassault Systèmes và NIC thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn Việt Nam

(NLĐO)- Tập đoàn công nghệ hàng đầu của Pháp Dassault Systèmes và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tổ chức diễn đàn thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn

Thủ tướng: Hợp tác để Việt Nam đi tắt đón đầu, bứt phá trong ngành bán dẫn

(NLĐO)- Thủ tướng cho rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, dựa trên nền tảng dữ liệu nội địa, phụ thuộc lớn vào ngành công nghiệp bán dẫn.

Bình Dương sẽ có trung tâm nghiên cứu bán dẫn, vi điện tử mô hình Đức

(NLĐO) - Với bản ký kết hợp tác, Becamex IDC và Fraunhofer ENAS sẽ thành lập một viện nghiên cứu vi điện tử song phương tại Bình Dương.

Khu Công nghệ cao xúc tiến thương mại Công nghệ bán dẫn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo