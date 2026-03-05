Điều gì đang xảy ra với cổ phiếu dầu khí?

Phiên giao dịch sáng 5-3, thị trường chứng khoán ghi nhận sự đảo chiều rõ rệt giữa các nhóm ngành. Sau giai đoạn tăng nóng từ sau Tết Nguyên đán, đặc biệt khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang và làm dấy lên lo ngại đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng, nhiều cổ phiếu dầu khí, năng lượng và cả vận tải biển đã tăng rất mạnh. Tuy nhiên, trong phiên sáng nay, nhóm cổ phiếu này đồng loạt điều chỉnh, thậm chí có mã giảm sâu.

Dòng tiền trên thị trường chuyển hướng sang nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng. Nhờ đó, chỉ số VN-Index kết thúc phiên sáng ở mức 1.837,04 điểm, tăng 18,77 điểm.

Một trưởng phòng môi giới tại Công ty CP Chứng khoán VPS cho biết nhiều mã chứng khoán như SHS, VCI, SSI, VND được nhà đầu tư quan tâm mua vào nên bật tăng mạnh. Trong khi đó, các nhóm dầu khí, năng lượng, vận tải biển và hàng hóa đã tăng mạnh trước đó nên xuất hiện xu hướng chốt lời, khiến dòng tiền dịch chuyển sang các nhóm ngành khác.

Dù vậy, chuyên gia này cho rằng nhóm cổ phiếu năng lượng và dầu khí có thể chưa đạt đỉnh. Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ nhưng cần theo dõi kỹ để cơ cấu danh mục, ưu tiên các nhóm cổ phiếu có khả năng dẫn dắt trong chu kỳ tăng trưởng năm 2026.

TTCK tăng mạnh, nhà đầu tư hưng phấn (ẢnhL AI)

Thực tế, nhiều cổ phiếu dầu khí đã tăng rất mạnh trong thời gian ngắn. Chỉ trong vòng 9 phiên giao dịch sau Tết, nhiều mã đã tăng 50-60%, thậm chí có mã gần gấp đôi, như: PVC tăng khoảng 60%, từ vùng 13.000 đồng lên 21.500 đồng/cổ phiếu.

PVS chỉ tăng hơn 20%, từ 42.000 đồng lên gần 49.000 đồng/cổ phiếu nhưng tính từ đầu tháng 12-2025, mức tăng gần 80%. Trong khi PVD cũng tăng hơn 30% sau 9 phiên giao dịch, lên trên 43.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu GAS tăng khoảng 30%, từ 100.000 đồng lên 130.000 đồng/cổ phiếu, trong khi OIL tăng từ 16.000 đồng lên 25.600 đồng/cổ phiếu, trước khi đảo chiều giảm còn 22.400 đồng vào trưa nay.

TS Lê Đạt Chí, Trưởng khoa Tài chính - Đại học Kinh tế TPHCM, cho rằng việc cổ phiếu dầu khí tăng mạnh phần lớn phản ánh kỳ vọng của thị trường, không đồng nghĩa lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng tương ứng ngay lập tức. Theo ông, một số nhà đầu tư kỳ vọng chi phí vận tải và năng lượng tăng sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong ngành, nhưng điều này chưa chắc chuyển hóa thành kết quả kinh doanh tích cực trong ngắn hạn.

Ông cũng cảnh báo rủi ro khi giá cổ phiếu tăng quá xa so với giá trị nội tại. Trong trường hợp này, nhà đầu tư cần kiểm soát cảm xúc, tránh tâm lý hưng phấn hoặc mua đuổi theo giá cao.

“Nhà đầu tư không nên vội vàng chạy theo khi cổ phiếu đã tăng mạnh. Cơ hội trên thị trường luôn còn nhiều. Điều quan trọng là phải quản trị rủi ro và bảo toàn vốn”, TS Chí khuyến nghị, đồng thời cho rằng dòng tiền nên ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao.

Các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên 5-3 cũng bật tăng mạnh sau phiên giảm sâu trước đó. Chỉ số chứng khoán Nhật Bản tăng hơn 4%, trong khi thị trường Hàn Quốc tăng trên 11%, phục hồi mạnh sau đợt điều chỉnh. Trong khi đó, các thị trường Mỹ và châu Âu ghi nhận mức tăng nhẹ.



