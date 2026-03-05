HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Điều gì đang xảy ra với cổ phiếu dầu khí?

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Các nhóm cổ phiếu dầu khí, năng lượng, vận tải biển và hàng hóa xuất hiện áp lực chốt lời sau đợt tăng mạnh sau Tết Nguyên đán

Phiên giao dịch sáng 5-3, thị trường chứng khoán ghi nhận sự đảo chiều rõ rệt giữa các nhóm ngành. Sau giai đoạn tăng nóng từ sau Tết Nguyên đán, đặc biệt khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang và làm dấy lên lo ngại đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng, nhiều cổ phiếu dầu khí, năng lượng và cả vận tải biển đã tăng rất mạnh. Tuy nhiên, trong phiên sáng nay, nhóm cổ phiếu này đồng loạt điều chỉnh, thậm chí có mã giảm sâu.

TIN LIÊN QUAN

Dòng tiền trên thị trường chuyển hướng sang nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng. Nhờ đó, chỉ số VN-Index kết thúc phiên sáng ở mức 1.837,04 điểm, tăng 18,77 điểm.

Một trưởng phòng môi giới tại Công ty CP Chứng khoán VPS cho biết nhiều mã chứng khoán như SHS, VCI, SSI, VND được nhà đầu tư quan tâm mua vào nên bật tăng mạnh. Trong khi đó, các nhóm dầu khí, năng lượng, vận tải biển và hàng hóa đã tăng mạnh trước đó nên xuất hiện xu hướng chốt lời, khiến dòng tiền dịch chuyển sang các nhóm ngành khác.

Dù vậy, chuyên gia này cho rằng nhóm cổ phiếu năng lượng và dầu khí có thể chưa đạt đỉnh. Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ nhưng cần theo dõi kỹ để cơ cấu danh mục, ưu tiên các nhóm cổ phiếu có khả năng dẫn dắt trong chu kỳ tăng trưởng năm 2026.

Cổ phiếu dầu khí giảm giá: Xu hướng chốt lời trong thị trường năm 2026 - Ảnh 3.

TTCK tăng mạnh, nhà đầu tư hưng phấn (ẢnhL AI)

Thực tế, nhiều cổ phiếu dầu khí đã tăng rất mạnh trong thời gian ngắn. Chỉ trong vòng 9 phiên giao dịch sau Tết, nhiều mã đã tăng 50-60%, thậm chí có mã gần gấp đôi, như: PVC tăng khoảng 60%, từ vùng 13.000 đồng lên 21.500 đồng/cổ phiếu. 

PVS chỉ tăng hơn 20%, từ 42.000 đồng lên gần 49.000 đồng/cổ phiếu nhưng tính từ đầu tháng 12-2025, mức tăng gần 80%. Trong khi PVD cũng tăng hơn 30% sau 9 phiên giao dịch, lên trên 43.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu GAS tăng khoảng 30%, từ 100.000 đồng lên 130.000 đồng/cổ phiếu, trong khi OIL tăng từ 16.000 đồng lên 25.600 đồng/cổ phiếu, trước khi đảo chiều giảm còn 22.400 đồng vào trưa nay. 

TS Lê Đạt Chí, Trưởng khoa Tài chính - Đại học Kinh tế TPHCM, cho rằng việc cổ phiếu dầu khí tăng mạnh phần lớn phản ánh kỳ vọng của thị trường, không đồng nghĩa lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng tương ứng ngay lập tức. Theo ông, một số nhà đầu tư kỳ vọng chi phí vận tải và năng lượng tăng sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong ngành, nhưng điều này chưa chắc chuyển hóa thành kết quả kinh doanh tích cực trong ngắn hạn.

Ông cũng cảnh báo rủi ro khi giá cổ phiếu tăng quá xa so với giá trị nội tại. Trong trường hợp này, nhà đầu tư cần kiểm soát cảm xúc, tránh tâm lý hưng phấn hoặc mua đuổi theo giá cao.

“Nhà đầu tư không nên vội vàng chạy theo khi cổ phiếu đã tăng mạnh. Cơ hội trên thị trường luôn còn nhiều. Điều quan trọng là phải quản trị rủi ro và bảo toàn vốn”, TS Chí khuyến nghị, đồng thời cho rằng dòng tiền nên ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao.

Các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên 5-3 cũng bật tăng mạnh sau phiên giảm sâu trước đó. Chỉ số chứng khoán Nhật Bản tăng hơn 4%, trong khi thị trường Hàn Quốc tăng trên 11%, phục hồi mạnh sau đợt điều chỉnh. Trong khi đó, các thị trường Mỹ và châu Âu ghi nhận mức tăng nhẹ.


Tin liên quan

Chứng khoán ngày 4-3: Rơi tự do gần 50 điểm rồi bật xanh, một cổ phiếu bất ngờ “tím lịm”

Chứng khoán ngày 4-3: Rơi tự do gần 50 điểm rồi bật xanh, một cổ phiếu bất ngờ “tím lịm”

(NLĐO) - Chứng khoán trong nước vừa trải qua những giờ phút căng thẳng khi VN-Index có lúc rơi tự do gần 50 điểm, sau đó lội ngược dòng thần kỳ

Chứng khoán tiếp tục rung lắc

VN-Index có thêm một phiên chịu ảnh hưởng bởi thông tin liên quan chiến sự ở Trung Đông, dù giới phân tích nhận định yếu tố địa chính trị chỉ tác động ngắn hạn

Chứng khoán, vàng, bạc biến động mạnh

VN-Index giảm mạnh trong khi giá vàng, bạc tăng mạnh do dòng tiền tìm đến kênh trú ẩn an toàn

chứng khoán thị trường chứng khoán phiên giao dịch Vận tải biển chứng khoán tăng cổ phiếu dầu khí tết nguyên đán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo