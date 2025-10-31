Điều gì giúp Hương Giang tự tin ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025?

Hương Giang mang gì đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025?

Hương Giang là người đẹp Việt tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Từng đăng quang hoa hậu chuyển giới thế giới 2028, Hương Giang mang khát khao một lần nữa được gọi tên trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Lần này là cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74- 2025. Bạn bè đồng nghiệp đều có niềm tin "có sẽ làm được ở sân chơi nhan sắc danh giá này".

Hương Giang cho biết: "Từ ngày Miss Universe đồng ý mở rộng tiêu chí, tôi tin rằng họ không nghĩ thế giới thiếu những phụ nữ độc thân xinh đẹp, mà họ muốn mở ra một cánh cửa của bình đẳng và hy vọng – điều chưa một cuộc thi nhan sắc lớn nào khác lựa chọn ngoài Miss Universe.

Đây là sân khấu nơi mọi phụ nữ đều là phụ nữ, được nâng đỡ và cùng nhau tỏa sáng trước hàng tỷ khán giả. Thay vì hỏi 'Tại sao lại là Hương Giang?', tôi chọn hỏi 'Tại sao không thể là Hương Giang?'. Nếu tôi có thể, bất kỳ ai có xuất phát điểm như tôi cũng có thể.

Đó không phải là câu chuyện về giới tính, mà là câu chuyện về con người, về niềm tin rằng xuất phát điểm không quyết định giới hạn của chúng ta".

Hương Giang và bạn trai

Miss Universe mỗi năm đều có những thông tin mở rộng tiêu chí từ chấp nhận phụ nữ chuyển giới, phụ nữ đã kết hôn hoặc có con. Vì vậy, Hương Giang đang nắm mọi cơ hội với khát vọng chiến thắng. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, hành trình bền bỉ và tinh thần quyết tâm, Nguyễn Hương Giang được kỳ vọng sẽ viết tiếp nên trang mới cho Miss Universe Vietnam, đồng thời mang đến một thông điệp đầy cảm hứng: "Không gì là không thể, cũng không bao giờ là quá muộn, với bất kỳ người phụ nữ nào muốn phá vỡ định kiến và lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng".

Hương Giang có niềm tin với câu chuyện của chính mình

Trước câu hỏi về sự tự tin ở sân chơi nhan sắc mà trước nay, mọi phụ nữ chiến thắng đều được đánh giá cao về nhan sắc, trí tuệ và hành trình nhân ái, Hương Giang bảo: "Tôi không mang đến cuộc thi nhan sắc của một người phụ nữ mà tôi mang đến sự khác biệt. Tôi không kể câu chuyện nhan sắc mà kể câu chuyện về con người.

Tôi muốn chứng minh rằng không có bất kỳ giới hạn nào dành cho chúng ta nếu chúng ta can đảm theo đuổi và thực hiện chúng. Khi đứng trên sân khấu của Hoa hậu Hoàn vũ 2025, mọi người sẽ nhìn vào tôi và thừa nhận rằng "à, cô ấy làm được thì chúng ta cũng sẽ làm được".

Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2012, trải qua hơn một thập kỷ bền bỉ hoạt động nghệ thuật, Hương Giang ngày càng khẳng định bản lĩnh trong vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC và nhà sản xuất. Cô là minh chứng sống động cho hành trình dám sống thật, dám ước mơ và theo đuổi khát vọng.

Nguyễn Hương Giang với tư cách Miss Universe Vietnam 2025, cô ấy không chỉ mang đến vẻ đẹp, mà còn là minh chứng sống cho 5 sức mạnh cốt lõi đến cuộc thi năm nay: Confidence (Tự tin), Compassion (Lòng trắc ẩn), Change (Sự thay đổi), Connection (Sự kết nối) và Commitment (Sự cam kết).

Nguyễn Hương Giang chính là tiếng nói của một thế hệ không ngại dấn thân và kiến tạo. Không chỉ đơn thuần đi dự thi, cô ấy đang mang đến một tuyên ngôn về quyền năng của phụ nữ hiện đại "Vẻ đẹp của sự hợp nhất" - The Powerful Beauty of Unity.