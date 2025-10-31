Điều gì giúp Hương Giang tự tin ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Điều gì giúp Hương Giang tự tin ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025?

Thùy Trang

(NLĐO)- 6g sáng nay, hoa hậu chuyển giới Hương Giang đã lên đường đến Thái Lan để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Hương Giang mang gì đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025?

Điều gì giúp Hương Giang tự tin ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - Ảnh 1.

Hương Giang là người đẹp Việt tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Từng đăng quang hoa hậu chuyển giới thế giới 2028, Hương Giang mang khát khao một lần nữa được gọi tên trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Lần này là cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74- 2025. Bạn bè đồng nghiệp đều có niềm tin "có sẽ làm được ở sân chơi nhan sắc danh giá này".

Hương Giang cho biết: "Từ ngày Miss Universe đồng ý mở rộng tiêu chí, tôi tin rằng họ không nghĩ thế giới thiếu những phụ nữ độc thân xinh đẹp, mà họ muốn mở ra một cánh cửa của bình đẳng và hy vọng – điều chưa một cuộc thi nhan sắc lớn nào khác lựa chọn ngoài Miss Universe. 

Đây là sân khấu nơi mọi phụ nữ đều là phụ nữ, được nâng đỡ và cùng nhau tỏa sáng trước hàng tỷ khán giả. Thay vì hỏi 'Tại sao lại là Hương Giang?', tôi chọn hỏi 'Tại sao không thể là Hương Giang?'. Nếu tôi có thể, bất kỳ ai có xuất phát điểm như tôi cũng có thể. 

Đó không phải là câu chuyện về giới tính, mà là câu chuyện về con người, về niềm tin rằng xuất phát điểm không quyết định giới hạn của chúng ta".

Điều gì giúp Hương Giang tự tin ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - Ảnh 2.

Hương Giang và bạn trai

Miss Universe mỗi năm đều có những thông tin mở rộng tiêu chí từ chấp nhận phụ nữ chuyển giới, phụ nữ đã kết hôn hoặc có con. Vì vậy, Hương Giang đang nắm mọi cơ hội với khát vọng chiến thắng. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, hành trình bền bỉ và tinh thần quyết tâm, Nguyễn Hương Giang được kỳ vọng sẽ viết tiếp nên trang mới cho Miss Universe Vietnam, đồng thời mang đến một thông điệp đầy cảm hứng: "Không gì là không thể, cũng không bao giờ là quá muộn, với bất kỳ người phụ nữ nào muốn phá vỡ định kiến và lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng".

Hương Giang có niềm tin với câu chuyện của chính mình

Điều gì giúp Hương Giang tự tin ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - Ảnh 3.

Hương Giang có niềm tin với câu chuyện của chính mình

Trước câu hỏi về sự tự tin ở sân chơi nhan sắc mà trước nay, mọi phụ nữ chiến thắng đều được đánh giá cao về nhan sắc, trí tuệ và hành trình nhân ái, Hương Giang bảo: "Tôi không mang đến cuộc thi nhan sắc của một người phụ nữ mà tôi mang đến sự khác biệt. Tôi không kể câu chuyện nhan sắc mà kể câu chuyện về con người. 

Tôi muốn chứng minh rằng không có bất kỳ giới hạn nào dành cho chúng ta nếu chúng ta can đảm theo đuổi và thực hiện chúng. Khi đứng trên sân khấu của Hoa hậu Hoàn vũ 2025, mọi người sẽ nhìn vào tôi và thừa nhận rằng "à, cô ấy làm được thì chúng ta cũng sẽ làm được".

Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2012, trải qua hơn một thập kỷ bền bỉ hoạt động nghệ thuật, Hương Giang ngày càng khẳng định bản lĩnh trong vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC và nhà sản xuất. Cô là minh chứng sống động cho hành trình dám sống thật, dám ước mơ và theo đuổi khát vọng. 

Nguyễn Hương Giang với tư cách Miss Universe Vietnam 2025, cô ấy không chỉ mang đến vẻ đẹp, mà còn là minh chứng sống cho 5 sức mạnh cốt lõi đến cuộc thi năm nay: Confidence (Tự tin), Compassion (Lòng trắc ẩn), Change (Sự thay đổi), Connection (Sự kết nối) và Commitment (Sự cam kết). 

Nguyễn Hương Giang chính là tiếng nói của một thế hệ không ngại dấn thân và kiến tạo. Không chỉ đơn thuần đi dự thi, cô ấy đang mang đến một tuyên ngôn về quyền năng của phụ nữ hiện đại "Vẻ đẹp của sự hợp nhất" - The Powerful Beauty of Unity.

Tin liên quan

Hoa hậu Hương Giang đối đầu Kỳ Duyên

Hoa hậu Hương Giang đối đầu Kỳ Duyên

(NLĐO) - Tập 11 của "Sao Nhập Ngũ" 2025 ghi dấu màn đối đầu hấp dẫn giữa hai hoa hậu Hương Giang và Kỳ Duyên trong phần thi hội thao đâm lê.

Hương Giang Hoa hậu chuyển giới Hương Giang Hương Giang đi thi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo