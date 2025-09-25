Tranh cãi chuyện hoa hậu chuyển giới Hương Giang đi thi "Miss Universe 2025"

Hương Giang thi "Miss Universe 2025" - chấn động mạng xã hội!

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang lần nữa đi thi quốc tế

Mạng xã hội chấn động khi hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang công bố sẽ là người đẹp Việt tham dự đấu trường quốc tế Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn Vũ 2025). Hương Giang tên thật là Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh năm 1991 tại Hà Nội từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tại Thái Lan.

Thật ra, với sự thay đổi trong quy định của Hoa hậu Hoàn vũ, cho phép thí sinh chuyển giới tham gia, Hương Giang tham gia cuộc thi này cũng dễ hiểu. Cô mang theo hy vọng và sứ mệnh truyền cảm hứng về sự đa dạng và hòa nhập như những gì mà Hương Giang cố gắng suốt thời gian qua.

Hoa hậu Hoàn vũ cũng là một đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh nên việc một thí sinh tham gia cuộc thi này cũng đã tạo nên cơn sốt.

Hương Giang cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình thi thố mới của mình, từ rèn luyện kỹ năng catwalk, ứng xử và trau dồi kiến thức về các vấn đề xã hội, môi trường - những chủ đề thường được đề cập trong các phần thi của Miss Universe.

Cô cũng được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu về thời trang, makeup và huấn luyện viên thể hình để đảm bảo hình ảnh hoàn hảo nhất khi xuất hiện trên sân khấu quốc tế.

Hương Giang không phải người chuyển giới đầu tiên tham dự Miss Universe. Trước cô, Miss Universe từng đón nhận các thí sinh Marina Machete (đại diện Bồ Đào Nha năm 2023), Rikkie Valerie (đại diện Hà Lan năm 2023) và Angela Ponce (đại diện Tây Ban Nha năm 2018).

Hương Giang: cuộc chiến dư luận về hoa hậu chuyển giới!

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang gây tranh cãi

Đáng lý, hành trình này của Hương Giang là một niềm tự hào trọn vẹn. Nhưng, cô lại phải luồng dư luận trái chiều. Bên cạnh sự ủng hộ, nhiều ý kiến của cư dân mạng chưa thực sự quen với sự đổi mới về quy định của đấu trường nhan sắc hoàn vũ là cho phép người đẹp chuyển giới tham gia. Nhiều ý kiến phàn nàn: "Đấu trường nhan sắc tìm hoa hậu lớn nhất nhì hành tinh nên tôn vinh vẻ đẹp thuần phụ nữ chứ không phải là chuyển giới".

Hẳn nhiên, sự thay đổi quy định của hoa hậu Hoàn vũ cũng có những ý nghĩa nhân văn riêng nhưng có lẽ, sự thay đổi quá lớn này chưa được chấp nhận hoàn toàn. Nhất là cuộc thi đã có lịch sử gần trăm năm.

Mặt khác, việc Hương Giang đi thi quốc tế khiến khán giả thắc mắc vì sao Quỳnh Anh - Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 lại không được chọn trở thành người tiếp theo để dự thi quốc tế, sau Kỳ Duyên. Trong khi, Quỳnh Anh là cô gái hội tụ đầy đủ từ nhan sắc, khả năng ngoại ngữ, ứng xử lẫn trình diễn.

Chưa kể, mùa giải trước, Hương Giang đóng vai trò giám khảo và nhà sản xuất cuộc thi, nên việc cô trở thành thí sinh đi thi gây khó hiểu với không ít khán giả.

"Năm 2024, Miss Universe Vietnam không cho phép thí sinh chuyển giới tham gia, sang năm 2025 lại chọn Hương Giang thi Miss Universe. Trong khi, Quỳnh Anh là á hậu 1 lại không chọn", "Hương Giang chỉ mạnh ở cuộc thi Miss International Queen (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế), còn Miss Universe thì chưa chắc", "Miss Universe chưa thực sự trao cơ hội cho thí sinh chuyển giới", "Hương Giang chưa phải ứng viên mạnh ở sân chơi khốc liệt như Miss Universe"... một số bình luận về Hương Giang.

Hiện tại, khán giả đang chia sẻ video Hương Giang từng được kêu gọi thi Miss Universe. Cô bày tỏ "hài lòng với những gì mình đang có, không dám trèo cao nữa". Phát ngôn này khiến người fan sắc đẹp đặt dấu hỏi cho sự toan tính của Hương Giang.

Tháng 11, người đẹp Việt sẽ đối mặt hơn 100 thí sinh tại Thái Lan. Đây cũng là lần thứ hai, sau 7 năm, Hương Giang trở lại quốc gia này với tư cách thí sinh hoa hậu.