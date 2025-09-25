Tranh cãi chuyện hoa hậu chuyển giới Hương Giang đi thi "Miss Universe 2025"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Tranh cãi chuyện hoa hậu chuyển giới Hương Giang đi thi "Miss Universe 2025"

Thùy Trang

(NLĐO) - Khi vừa công bố sẽ là người đẹp Việt tham dự cuộc thi "Miss Universe 2025" - hoa hậu chuyển giới Hương Giang đã gặp luồng dư luận trái chiều.

Hương Giang thi "Miss Universe 2025" - chấn động mạng xã hội!

Tranh cãi chuyện hoa hậu chuyển giới Hương Giang đi thi Miss Universe 2025 - Ảnh 1.

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang lần nữa đi thi quốc tế

Mạng xã hội chấn động khi hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang công bố sẽ là người đẹp Việt tham dự đấu trường quốc tế Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn Vũ 2025). Hương Giang tên thật là Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh năm 1991 tại Hà Nội từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tại Thái Lan.

Thật ra, với sự thay đổi trong quy định của Hoa hậu Hoàn vũ, cho phép thí sinh chuyển giới tham gia, Hương Giang tham gia cuộc thi này cũng dễ hiểu. Cô mang theo hy vọng và sứ mệnh truyền cảm hứng về sự đa dạng và hòa nhập như những gì mà Hương Giang cố gắng suốt thời gian qua.

Hoa hậu Hoàn vũ cũng là một đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh nên việc một thí sinh tham gia cuộc thi này cũng đã tạo nên cơn sốt.

Hương Giang cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình thi thố mới của mình, từ rèn luyện kỹ năng catwalk, ứng xử và trau dồi kiến thức về các vấn đề xã hội, môi trường - những chủ đề thường được đề cập trong các phần thi của Miss Universe.

Cô cũng được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu về thời trang, makeup và huấn luyện viên thể hình để đảm bảo hình ảnh hoàn hảo nhất khi xuất hiện trên sân khấu quốc tế.

Hương Giang không phải người chuyển giới đầu tiên tham dự Miss Universe. Trước cô, Miss Universe từng đón nhận các thí sinh Marina Machete (đại diện Bồ Đào Nha năm 2023), Rikkie Valerie (đại diện Hà Lan năm 2023) và Angela Ponce (đại diện Tây Ban Nha năm 2018).

Hương Giang: cuộc chiến dư luận về hoa hậu chuyển giới!

Tranh cãi chuyện hoa hậu chuyển giới Hương Giang đi thi Miss Universe 2025 - Ảnh 2.

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang gây tranh cãi

Đáng lý, hành trình này của Hương Giang là một niềm tự hào trọn vẹn. Nhưng, cô lại phải luồng dư luận trái chiều. Bên cạnh sự ủng hộ, nhiều ý kiến của cư dân mạng chưa thực sự quen với sự đổi mới về quy định của đấu trường nhan sắc hoàn vũ là cho phép người đẹp chuyển giới tham gia. Nhiều ý kiến phàn nàn: "Đấu trường nhan sắc tìm hoa hậu lớn nhất nhì hành tinh nên tôn vinh vẻ đẹp thuần phụ nữ chứ không phải là chuyển giới".

Hẳn nhiên, sự thay đổi quy định của hoa hậu Hoàn vũ cũng có những ý nghĩa nhân văn riêng nhưng có lẽ, sự thay đổi quá lớn này chưa được chấp nhận hoàn toàn. Nhất là cuộc thi đã có lịch sử gần trăm năm.

Mặt khác, việc Hương Giang đi thi quốc tế khiến khán giả thắc mắc vì sao Quỳnh Anh - Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 lại không được chọn trở thành người tiếp theo để dự thi quốc tế, sau Kỳ Duyên. Trong khi, Quỳnh Anh là cô gái hội tụ đầy đủ từ nhan sắc, khả năng ngoại ngữ, ứng xử lẫn trình diễn.

Chưa kể, mùa giải trước, Hương Giang đóng vai trò giám khảo và nhà sản xuất cuộc thi, nên việc cô trở thành thí sinh đi thi gây khó hiểu với không ít khán giả.

"Năm 2024, Miss Universe Vietnam không cho phép thí sinh chuyển giới tham gia, sang năm 2025 lại chọn Hương Giang thi Miss Universe. Trong khi, Quỳnh Anh là á hậu 1 lại không chọn", "Hương Giang chỉ mạnh ở cuộc thi Miss International Queen (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế), còn Miss Universe thì chưa chắc", "Miss Universe chưa thực sự trao cơ hội cho thí sinh chuyển giới", "Hương Giang chưa phải ứng viên mạnh ở sân chơi khốc liệt như Miss Universe"... một số bình luận về Hương Giang.

Hiện tại, khán giả đang chia sẻ video Hương Giang từng được kêu gọi thi Miss Universe. Cô bày tỏ "hài lòng với những gì mình đang có, không dám trèo cao nữa". Phát ngôn này khiến người fan sắc đẹp đặt dấu hỏi cho sự toan tính của Hương Giang.

Tháng 11, người đẹp Việt sẽ đối mặt hơn 100 thí sinh tại Thái Lan. Đây cũng là lần thứ hai, sau 7 năm, Hương Giang trở lại quốc gia này với tư cách thí sinh hoa hậu.

Tin liên quan

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang tự hào tình trẻ "đẹp trai vãi chưởng"

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang tự hào tình trẻ "đẹp trai vãi chưởng"

(NLĐO) - Những chia sẻ hài hước của hoa hậu chuyển giới Hương Giang về bạn trai kém tuổi thu hút sự chú ý.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Yến Nhi mang gì đi thi quốc tế?

(NLĐO)- Hãy khám phá độ nhận diện của hoa hậu Yến Nhi khi đem chuông đi thi thố ở Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2025.

Hoa hậu Ngọc Diễm lan tỏa sứ mệnh "Gieo bình an" đến 1 triệu phụ nữ Việt

(NLĐO) - Hoa hậu Ngọc Diễm, Vy Oanh cùng lan tỏa sứ mệnh Gieo bình an' đến 1 triệu phụ nữ Việt.

Hương Giang Hoa hậu chuyển giới Hương Giang Hương Giang gây tranh cãi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo