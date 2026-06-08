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Kinh tế

Điều gì khiến VN-Index rơi tự do gần 50 điểm, chính thức thủng mốc 1.800 điểm?

AI - V.Vinh

(NLĐO) - Chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch nhiều áp lực khi lực bán gia tăng trên diện rộng, VN-Index rớt gần 50 điểm và xấp xỉ 500 mã giảm

Ngay từ đầu phiên 8-6, tâm lý nhà đầu tư đã chịu tác động bởi những diễn biến kém tích cực từ thị trường quốc tế. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang với các cuộc tấn công qua lại giữa Iran và Israel, trong khi triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thận trọng sau báo cáo việc làm tích cực đã gây áp lực lên các thị trường tài chính toàn cầu.

Diễn biến này khiến nhiều thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt bị bán tháo, tác động không nhỏ đến tâm lý nhà đầu tư trong nước. VN-Index mở cửa trong sắc đỏ và duy trì xu hướng giảm trong phần lớn thời gian giao dịch khi lực cầu bắt đáy chưa xuất hiện rõ nét.

Kết thúc phiên, VN-Index giảm 48,37 điểm, tương đương 2,63%, xuống còn 1.790,53 điểm. Chỉ số VN30 cũng giảm 49,47 điểm (-2,49%), còn 1.936,81 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index lại tăng 4,67 điểm (+1,56%), lên 298,36 điểm nhờ một vài cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần lớn các mã khác vẫn chìm trong sắc đỏ.

Áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và bất động sản.

- Ảnh 2.

VN-Index mất gần 50 điểm, lùi xuống dưới mốc 1.800 điểm

Ở nhóm ngân hàng, nhiều cổ phiếu đồng loạt giảm giá như VPB mất 2,7%, TCB giảm 2,7%, BID giảm 2,1%, CTG giảm 1,8% và MBB giảm 1,6%. Trong khi đó, VCB và LPB là hai mã hiếm hoi giữ được sắc xanh với mức tăng lần lượt 0,6% và 1,4%.

Nhóm bất động sản tiếp tục gây áp lực đáng kể lên thị trường. Cổ phiếu VIC giảm 5,8%, còn VHM mất 2,7%, trở thành hai mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index trong phiên giao dịch.

Tại nhóm chứng khoán, sắc đỏ bao phủ hầu hết các mã lớn. VIX giảm mạnh 5,1%, SSI mất 2,5%, VND giảm 1,5%. Nhóm thép cũng không tránh khỏi xu hướng điều chỉnh khi HPG giảm 1,9%.

Các cổ phiếu công nghệ và bán lẻ cũng ghi nhận diễn biến kém tích cực. FPT giảm 2,8%, trong khi MWG lùi 1,7%.

Thanh khoản thị trường có cải thiện so với một số phiên gần đây nhưng vẫn chưa cho thấy sự bứt phá. Trên sàn HOSE, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 696 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 18.285 tỉ đồng. Dòng tiền nhìn chung vẫn duy trì trạng thái thận trọng trước những yếu tố bất định từ bên ngoài.

Một điểm đáng chú ý khác là khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh. Trong phiên 8-6, giá trị bán ròng trên HOSE đạt hơn 693 tỉ đồng, với tổng giá trị mua vào gần 1.470 tỉ đồng và bán ra hơn 2.163 tỉ đồng.

Lực bán tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu vốn hóa lớn như FPT với giá trị bán ròng 147,6 tỉ đồng, VHM 113,37 tỉ đồng, MSN 93,52 tỉ đồng và VIC 83,38 tỉ đồng.

- Ảnh 3.

Đồ họa AI

Dù thị trường điều chỉnh mạnh, một số chuyên gia cho rằng diễn biến này cũng đang đưa mặt bằng định giá của nhiều nhóm cổ phiếu về mức hấp dẫn hơn so với trước. Phiên giảm sâu ngày 8-6 cho thấy tâm lý thận trọng vẫn đang chi phối thị trường. Trong ngắn hạn, diễn biến của các yếu tố quốc tế cùng dòng tiền trong nước sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng quyết định xu hướng của VN-Index trong thời gian tới.

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