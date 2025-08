Điều gì xảy ra nếu bạn thường xuyên ăn quả nho?

Viết trên tạp chí khoa học Journal of Agriculture and Food Chemistry, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Western New England (Mỹ) chỉ ra một loạt các lợi ích mà việc ăn quả nho tươi thường xuyên có thể mang lại.

Họ lập luận rằng quả nho nên được đưa vào danh sách "siêu thực phẩm", tức các thực phẩm có thành phần dinh dưỡng vượt trội, giúp chống lại nhiều bệnh một lúc.

Quả nho được đề xuất đưa vào danh sách "siêu thực phẩm" nhờ một loạt lợi ích sức khỏe - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Phân tích 60 bộ dữ liệu được thu thập từ các công trình khắp thế giới, nhóm nghiên cứu Mỹ chỉ ra rằng quả nho chứa hơn 1.600 hợp chất thú vị.

Chúng bao gồm chất chống oxy hóa và các polyphenol khác như flavonoid, anthocyanidin, catechin, axit phenolic, resveratrol...

Các chất này được cho là có lợi cho sức khỏe vì hoạt động chống oxy hóa và ảnh hưởng đến các quá trình tế bào.

Mặt khác, toàn bộ quả nho và ma trận độc đáo của các hợp chất này bên trong nó tạo ra các tác dụng sinh học độc đáo, vượt trội hơn hẳn từng thành phần đơn lẻ.

Nhờ đó, việc ăn nho thường xuyên giúp chống lại nhiều nhóm bệnh. Nổi bật nhất là nhóm bệnh tim mạch: Thúc đẩy sự giãn nở mạch máu và lưu thông máu khỏe mạnh, cũng như điều hòa mức cholesterol, giúp ngừa máu nhiễm mỡ.

Các thử nghiệm lâm sàng cũng cho thấy nho hỗ trợ sức khỏe não bộ thông qua việc giúp duy trì quá trình trao đổi chất khỏe mạnh của não và tác động có lợi đến nhận thức.

Nho cũng giúp da bạn tăng khả năng chống lại tia UV và các tổn thương DNA; điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột và tăng tính đa dạng của vi khuẩn có lợi trong ruột; tăng cường sức khỏe mắt nhất là tăng mật độ quang học của sắc tố điểm vàng...

Cuối cùng, trong lĩnh vực nutrigenomics - nghiên cứu về thực phẩm ảnh hưởng đến biểu hiện gene trong cơ thể - việc tiêu thụ nho đã được chứng minh là làm thay đổi tích cực biểu hiện gene trong các hệ thống cơ thể liên quan.

Điều này giúp loại trái cây này thúc đẩy các lợi ích sức khỏe ở cấp độ di truyền, theo SciTech Daily.