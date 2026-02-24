HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Điều hòa Casper bị phạt 200 triệu đồng

Thùy Linh

(NLĐO) - Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương xử phạt Công ty Cổ phần Casper SE về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia ban hành Quyết định số 423 ngày 26-12-2025 về việc xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty Cổ phần Casper SE với nội dung quyết định như: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh đối với Công ty Cổ phần Casper SE (Mã số doanh nghiệp: 0106364977) với số tiền 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm do mình cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Casper SE bị phạt 200 triệu đồng vì hành vi Cạnh tranh không lành mạnh - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Casper SE bị phạt 200 triệu đồng. Ảnh minh họa

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Casper SE bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm do mình cung cấp trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Casper SE tại địa chỉ website.

Trong quá trình điều tra, Công ty Cổ phần Casper SE đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho Ủy ban Cạnh tranh quốc gia; đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.

Trước đó, vấn đề điều hòa tiết kiệm điện đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng, đặc biệt khi giá điện sinh hoạt có xu hướng tăng theo bậc thang.

Giữa rất nhiều thông tin quảng cáo, con số chỉ 2.300 đồng/đêm gắn với điều hòa Casper khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây là sự thật dựa trên cơ sở kỹ thuật hay chỉ là quảng cáo, truyền thông.

tiết kiệm điện tiền điện uỷ ban cạnh tranh quốc gia Điều hòa Casper Casper SE
