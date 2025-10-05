Điều khác biệt của Hồ Văn Cường với phần lớn showbiz Việt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Điều khác biệt của Hồ Văn Cường với phần lớn showbiz Việt

Thùy Trang

(NLĐO)- Xuất thân nghèo khó và trở thành ngôi sao hiện tượng, cuộc sống mang hai thái cực của Hồ Văn Cường thực sự sắc màu.

Hồ Văn Cường bây giờ ra sao?

Điều khác biệt của Hồ Văn Cường với phần lớn showbiz Việt - Ảnh 1.

Hồ Văn Cường khác biệt trong thế giới showbiz đầy sắc màu

Đến trễ tại buổi giới thiệu đại nhạc hội Nhan sắc giai nhân do ca sĩ Như Quỳnh tổ chức, ca sĩ Hồ Văn Cường gởi lời xin lỗi: "Con xin lỗi cô chú, anh chị vì đến trễ. Con vừa học xong là chạy thẳng đến đây liền". Hồ Văn Cường vẫn thế, chân chất và đáng mến với mọi chia sẻ của mình.

Hồ Văn Cường sinh năm 2003, nổi tiếng sau khi giành quán quân Vietnam Idol nhí 2016. Bước ra khỏi cuộc thi, ca sĩ rời quê nhà Tiền Giang lên TP.HCM sinh sống và được nghệ sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi, giúp đỡ, tạo điều kiện theo đuổi dòng nhạc âm hưởng dân ca, trữ tình. 

Tháng 10-2021, một tháng sau khi mẹ nuôi qua đời, Hồ Văn Cường tách khỏi công ty, ra sống riêng. Đầu năm 2022, danh ca Ngọc Sơn tuyên bố đỡ đầu Hồ Văn Cường trong con đường nghệ thuật.

Từ khi là một cậu nhóc đến lúc này đã bước vào độ trưởng thành, Hồ Văn Cường vẫn đắt show. Cường xuất hiện trên nhiều sân khấu khắp các tỉnh thành. 

Ngoài thời gian đi hát và đi học, nam ca sĩ trẻ dành thời gian luyện thanh, trau dồi kỹ năng biểu diễn. 

Hồ Văn Cường nhận lời biểu diễn với tần suất 2-3 show/tháng. Nam ca sĩ thường chọn hát phòng trà, thỉnh thoảng góp mặt trong đêm nhạc của vài đồng nghiệp thân thiết. 

Trong những show ca hát, nam ca sĩ nhận được những món quà có giá trị từ người hâm mộ. Nhiều fan tặng vàng cùng những bó hoa được kết bằng tiền USD, tiền Việt Nam cho Hồ Văn Cường. Một số người hâm mộ ở xa hoặc ở nước ngoài không thể về xem nam ca sĩ biểu diễn cũng viết thư, gửi tặng tiền, bày tỏ sự yêu mến với giọng ca trẻ.

"Cuộc sống của tôi giờ tạm ổn, ngoài ca hát tôi còn đi học, đang cố hoàn thành những môn học cuối cùng để hoàn thành chương trình học. Chắc năm sau tôi sẽ tốt nghiệp, tôi học ngành bổ trợ cho công việc ca hát là ngành marketing", anh cho biết.

Hồ Văn Cường có bị cám dỗ? 

Điều khác biệt của Hồ Văn Cường với phần lớn showbiz Việt - Ảnh 2.

Hồ Văn Cường vẫn luôn được yêu mến

Xuất thân trong hoàn cảnh nghèo khó, Hồ Văn Cường có tài sản thiên phú là giọng hát. Từ nhỏ xíu, Hồ Văn Cường đã bước chân vào showbiz với đầy những cám dỗ. 

Áp lực cơm áo gạo tiền cộng với cám dỗ, Hồ Văn Cường vẫn chọn đi học, nâng cấp bản thân bằng kiến thức, kiến tạo tri thức bản thân bản thân học hành. 

Ở showbiz Việt, mỗi ngày đều xuất hiện những tài năng trẻ. Và họ, vì bận rộn với lịch diễn, vì hào quang đến mà không cần phải cất công học hành, nên học tập có khi không còn quan trọng. Một ngôi sao trẻ từng tuyên bố trên sân khấu rằng "Ba mẹ thấy quyết định nghỉ học của con là đúng chưa?" là vì thế.

Trong bối cảnh đó, càng thấy sự cố gắng của Hồ Văn Cường là có giá. Ở tuổi 22, Hồ Văn Cường cũng hé lộ ước mơ có nhà riêng đã thành hiện thực nên giờ đây anh không quá áp lực về kinh tế hay lo nghĩ gì nhiều. 

Dù gánh vác vai trò trụ cột, Hồ Văn Cường không thấy nặng nề. Anh xem đây là trách nhiệm, bổn phận của một người con. Ca sĩ vui vì tuổi này có thể tự chủ kinh tế, lo được cho bản thân và cha mẹ. Hiện tại, nam ca sĩ tập trung nhiều cho việc học để có thể tốt nghiệp vào năm sau.

Tin liên quan

Hồ Văn Cường có còn "hot"?

Hồ Văn Cường có còn "hot"?

(NLĐO) - Hồ Văn Cường vừa nhận tin vui với sản phẩm âm nhạc mới của mình, phần nào khẳng định độ hot của cái tên Hồ Văn Cường không "bết bát" như lời đồn.

Hồ Văn Cường Ca sĩ Hồ Văn Cường Hồ Văn Cường bây giờ ra sao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo