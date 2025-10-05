Điều khác biệt của Hồ Văn Cường với phần lớn showbiz Việt

Hồ Văn Cường bây giờ ra sao?

Hồ Văn Cường khác biệt trong thế giới showbiz đầy sắc màu

Đến trễ tại buổi giới thiệu đại nhạc hội Nhan sắc giai nhân do ca sĩ Như Quỳnh tổ chức, ca sĩ Hồ Văn Cường gởi lời xin lỗi: "Con xin lỗi cô chú, anh chị vì đến trễ. Con vừa học xong là chạy thẳng đến đây liền". Hồ Văn Cường vẫn thế, chân chất và đáng mến với mọi chia sẻ của mình.

Hồ Văn Cường sinh năm 2003, nổi tiếng sau khi giành quán quân Vietnam Idol nhí 2016. Bước ra khỏi cuộc thi, ca sĩ rời quê nhà Tiền Giang lên TP.HCM sinh sống và được nghệ sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi, giúp đỡ, tạo điều kiện theo đuổi dòng nhạc âm hưởng dân ca, trữ tình.

Tháng 10-2021, một tháng sau khi mẹ nuôi qua đời, Hồ Văn Cường tách khỏi công ty, ra sống riêng. Đầu năm 2022, danh ca Ngọc Sơn tuyên bố đỡ đầu Hồ Văn Cường trong con đường nghệ thuật.

Từ khi là một cậu nhóc đến lúc này đã bước vào độ trưởng thành, Hồ Văn Cường vẫn đắt show. Cường xuất hiện trên nhiều sân khấu khắp các tỉnh thành.

Ngoài thời gian đi hát và đi học, nam ca sĩ trẻ dành thời gian luyện thanh, trau dồi kỹ năng biểu diễn.

Hồ Văn Cường nhận lời biểu diễn với tần suất 2-3 show/tháng. Nam ca sĩ thường chọn hát phòng trà, thỉnh thoảng góp mặt trong đêm nhạc của vài đồng nghiệp thân thiết.

Trong những show ca hát, nam ca sĩ nhận được những món quà có giá trị từ người hâm mộ. Nhiều fan tặng vàng cùng những bó hoa được kết bằng tiền USD, tiền Việt Nam cho Hồ Văn Cường. Một số người hâm mộ ở xa hoặc ở nước ngoài không thể về xem nam ca sĩ biểu diễn cũng viết thư, gửi tặng tiền, bày tỏ sự yêu mến với giọng ca trẻ.

"Cuộc sống của tôi giờ tạm ổn, ngoài ca hát tôi còn đi học, đang cố hoàn thành những môn học cuối cùng để hoàn thành chương trình học. Chắc năm sau tôi sẽ tốt nghiệp, tôi học ngành bổ trợ cho công việc ca hát là ngành marketing", anh cho biết.

Hồ Văn Cường có bị cám dỗ?

Hồ Văn Cường vẫn luôn được yêu mến

Xuất thân trong hoàn cảnh nghèo khó, Hồ Văn Cường có tài sản thiên phú là giọng hát. Từ nhỏ xíu, Hồ Văn Cường đã bước chân vào showbiz với đầy những cám dỗ.

Áp lực cơm áo gạo tiền cộng với cám dỗ, Hồ Văn Cường vẫn chọn đi học, nâng cấp bản thân bằng kiến thức, kiến tạo tri thức bản thân bản thân học hành.

Ở showbiz Việt, mỗi ngày đều xuất hiện những tài năng trẻ. Và họ, vì bận rộn với lịch diễn, vì hào quang đến mà không cần phải cất công học hành, nên học tập có khi không còn quan trọng. Một ngôi sao trẻ từng tuyên bố trên sân khấu rằng "Ba mẹ thấy quyết định nghỉ học của con là đúng chưa?" là vì thế.

Trong bối cảnh đó, càng thấy sự cố gắng của Hồ Văn Cường là có giá. Ở tuổi 22, Hồ Văn Cường cũng hé lộ ước mơ có nhà riêng đã thành hiện thực nên giờ đây anh không quá áp lực về kinh tế hay lo nghĩ gì nhiều.

Dù gánh vác vai trò trụ cột, Hồ Văn Cường không thấy nặng nề. Anh xem đây là trách nhiệm, bổn phận của một người con. Ca sĩ vui vì tuổi này có thể tự chủ kinh tế, lo được cho bản thân và cha mẹ. Hiện tại, nam ca sĩ tập trung nhiều cho việc học để có thể tốt nghiệp vào năm sau.